Közlekedési gondokat okoz a hó Horvátországban és a környező országokban

A havazás fennakadásokat okoz a közlekedésben Horvátországban, Szerbiában és Bosznia-Hercegovinában, miközben a hatóságok több napig tartó, kedvezőtlen időjárásra figyelmeztetnek a térségben. Horvátország területén napközben is fagypont körüli vagy az alatti hőmérsékletek valószínűek.

Munkatársunktól
2026. 01. 05. 21:02
Illusztráció (Fotó: Anadolu via AFP)
Horvátországban az ország belső területein havazás, a hegyvidékeken vastag hótakaró, a tengermelléken pedig kiadós eső és viharos szél várható. A széllökések helyenként elérhetik az óránkénti 130 kilométert, emiatt közúti és tengeri forgalmi korlátozásokra lehet számítani. A hideg miatt napközben is fagypont körüli vagy az alatti hőmérsékletek valószínűek.

Horvátország hatóságai közlekedési fennakadásokra figyelmeztetnek (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)
Szerbiában a rövid idő alatt lehullott, helyenként 25 centimétert meghaladó hó nehezíti a közlekedést. A belgrádi repülőtéren járatkésések vannak, egyes hegyvidéki térségekben több ezer háztartás maradt áram nélkül. Az autópályák és a főbb utak járhatók, ugyanakkor több útszakaszon megtiltották a nehéz teherjárművek közlekedését.

Bosznia-Hercegovinában a havazás miatt az ország keleti és középső részén több főútvonalon kamionstopot vezettek be. A hatóságok óvatosságra intik a személygépkocsival közlekedőket is, mivel a hóesés a hét további részében is folytatódhat.

Szlovéniában hétfőn és kedden borult idő és gyenge havazás várható, ami elsősorban a belső területeken lassítja a közlekedést. A tengerparton helyenként eső eshet, miközben erősödik a szél. A meteorológusok csúszós utakra figyelmeztetnek.

A hatóságok a térség egészében azt javasolják, hogy az utazók indulás előtt tájékozódjanak az aktuális út- és forgalmi viszonyokról, és kövessék az illetékes szervek ajánlásait.

