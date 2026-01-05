Közlekedési gondokat okoz a hó Horvátországban és a környező országokban

Horvátországban az ország belső területein havazás, a hegyvidékeken vastag hótakaró, a tengermelléken pedig kiadós eső és viharos szél várható. A széllökések helyenként elérhetik az óránkénti 130 kilométert, emiatt közúti és tengeri forgalmi korlátozásokra lehet számítani. A hideg miatt napközben is fagypont körüli vagy az alatti hőmérsékletek valószínűek.

Horvátország hatóságai közlekedési fennakadásokra figyelmeztetnek (Illusztráció, forrás: Anadolu via AFP)

Szerbiában a rövid idő alatt lehullott, helyenként 25 centimétert meghaladó hó nehezíti a közlekedést. A belgrádi repülőtéren járatkésések vannak, egyes hegyvidéki térségekben több ezer háztartás maradt áram nélkül. Az autópályák és a főbb utak járhatók, ugyanakkor több útszakaszon megtiltották a nehéz teherjárművek közlekedését.