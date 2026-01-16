Hatalmas botrány robbant ki Moszkvában, kémkedéssel vádolnak egy külföldi diplomatát

Az Euronews beszámolója szerint London most gondosan mérlegeli a lehetséges válaszlépést. A brit külügyminisztérium szóvivője tagadta a vádak hitelességét és azt nyilatkozta:

Nem ez az első alkalom, hogy a Kreml rosszindulatú és alaptalan vádakat fogalmaz meg munkatársaink ellen.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kialakult helyzet előzménye, hogy január 6-án Nagy-Britannia és Franciaország is aláírta a párizsi nyilatkozatot, miszerint egy orosz–ukrán tűzszünet létrejöttét követően a két ország vállalta, hogy katonákat telepít Ukrajnába. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője válaszul figyelmeztetett, hogy Oroszország közvetlen beavatkozásnak fogja tekinteni, ha Ukrajna területén nyugati országok katonai egységeket vagy katonai infrastruktúrát helyeznek el.