Január 15-én az orosz külügyminisztérium behívatta Danae Dholakiát, az Egyesült Királyság oroszországi képviseletének vezetőjét. Az illetékes orosz hatóságok információja szerint, a brit nagykövetség egyik diplomáciai alkalmazottja kapcsolatban áll az Egyesült Királyság különleges szolgálataival. Dholakiát tájékoztatták arról, hogy az 1961. évi diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény 9. cikkével összhangban az említett személy akkreditációját azonnali hatállyal visszavonták, és két héten belül el kell hagynia az Oroszországi Föderáció területét – számolt be róla a Mid.ru.
Hatalmas botrány robbant ki Moszkvában, kémkedéssel vádolnak egy külföldi diplomatát
Az orosz–brit diplomáciai feszültség tovább nőtt, miután Moszkva egy brit diplomatát nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva kiutasított az országból. Az ügy hátterében kémkedési vádak, valamint a Nyugat ukrajnai szerepvállalásával kapcsolatos orosz aggodalmak húzódhatnak meg. London visszautasítja az orosz állításokat, és mérlegeli a válaszlépéseket, miközben Moszkva visszafogottságra intette Londont.
Hangsúlyozták, hogy Moszkva nem fogja tolerálni a brit titkosszolgálatok nem bejelentett tisztjeinek tevékenységét orosz területen.
Megjegyezték, hogy Oroszország e kérdésben továbbra is kompromisszumok nélküli álláspontot fog képviselni, szigorúan összhangban az ország nemzetbiztonsági érdekeivel. Figyelmeztettek továbbá, hogy amennyiben London úgy dönt, hogy eszkalálja a helyzetet, az orosz fél határozott válaszlépéseket fog tenni. Az AA információi szerint az érintett diplomata Davis Gareth Samuel, akinek két héten belül el kell hagynia Oroszországot.
Az Euronews beszámolója szerint London most gondosan mérlegeli a lehetséges válaszlépést. A brit külügyminisztérium szóvivője tagadta a vádak hitelességét és azt nyilatkozta:
Nem ez az első alkalom, hogy a Kreml rosszindulatú és alaptalan vádakat fogalmaz meg munkatársaink ellen.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, a kialakult helyzet előzménye, hogy január 6-án Nagy-Britannia és Franciaország is aláírta a párizsi nyilatkozatot, miszerint egy orosz–ukrán tűzszünet létrejöttét követően a két ország vállalta, hogy katonákat telepít Ukrajnába. Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője válaszul figyelmeztetett, hogy Oroszország közvetlen beavatkozásnak fogja tekinteni, ha Ukrajna területén nyugati országok katonai egységeket vagy katonai infrastruktúrát helyeznek el.
Ha ez a terv megvalósul, a brit állampolgárok életéért London lesz a felelős
– nyilatkozta Zaharova.
Borítókép: Nagy-Britannia és Franciaország katonákat küldene Ukrajnába (Fotó: AFP)
