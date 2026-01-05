Magyar Péter megint hazudott, a Tisza megszavazta Brüsszelben a háborúpárti javaslatokat 

A megszavazott dokumentum több, Ukrajnát érintő egyértelmű vállalást és politikai irányt rögzít.

A stratégia kimondja, hogy Európa folytatni kívánja Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli támogatását. A szöveg külön hangsúlyozza az ország súlyos és azonnali pénzügyi, valamint védelmi szükségleteit, amelyek kezelését az Európai Unió kiemelt feladatként jelöli meg.

A dokumentum emellett felszólítja az Európai Uniót arra, hogy növelje az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásokat.

Ennek részeként támogatja a lefoglalt orosz vagyon kamatainak felhasználását, amelyet Ukrajna újjáépítésére, valamint az ország európai uniós csatlakozásának elősegítésére irányoznának elő. A stratégia továbbá felhívja a figyelmet az orosz háborús bűnökért való felelősségre vonás fontosságára, hangsúlyozva az elszámoltathatóság szerepét a konfliktus következményeinek kezelésében.