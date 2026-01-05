Magyar PéterTisza Párthazugság

Magyar Péter megint hazudott, a Tisza megszavazta Brüsszelben a háborúpárti javaslatokat 

Magyar Péter sajtótájékoztatóján azt állította, hogy a Tisza Párt soha nem támogatott és nem is fog támogatni olyan döntést, amely a háború eszkalációjához vezethet. Ezzel szemben áprilisban a párt összes EP-képviselője – Magyar Péter távollétében – igennel szavazott arra a költségvetési stratégiára, amely Ukrajna feltétel nélküli támogatását és a pénzügyi hozzájárulások növelését is rögzíti.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 20:58
Az Európai Parlament áprilisi szavazásán a Tisza Párt európai parlamenti képviselői egységesen támogattak egy Ukrajnára vonatkozó költségvetési stratégiát. A voksoláson valamennyi tiszás EP-képviselő igennel szavazott, egy kivétellel: Magyar Péter nem vett részt az ülésen – áll az Európai Parlament jelentésében.

Fotó: AFP

A megszavazott dokumentum több, Ukrajnát érintő egyértelmű vállalást és politikai irányt rögzít.

A stratégia kimondja, hogy Európa folytatni kívánja Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli támogatását. A szöveg külön hangsúlyozza az ország súlyos és azonnali pénzügyi, valamint védelmi szükségleteit, amelyek kezelését az Európai Unió kiemelt feladatként jelöli meg.

A dokumentum emellett felszólítja az Európai Uniót arra, hogy növelje az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásokat.

Ennek részeként támogatja a lefoglalt orosz vagyon kamatainak felhasználását, amelyet Ukrajna újjáépítésére, valamint az ország európai uniós csatlakozásának elősegítésére irányoznának elő. A stratégia továbbá felhívja a figyelmet az orosz háborús bűnökért való felelősségre vonás fontosságára, hangsúlyozva az elszámoltathatóság szerepét a konfliktus következményeinek kezelésében.

A szavazás során a Tisza Párt EP-képviselői – Magyar Péter távollétében – egységesen támogatták a dokumentumot.

A döntés egyértelműen tükrözi a párt európai parlamenti delegációjának álláspontját az Ukrajnát érintő pénzügyi és politikai kérdésekben. Az áprilisi EP-szavazás eredménye azt mutatja, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői a jelenlegi uniós költségvetési stratégia keretében támogatják Ukrajna pénzügyi, politikai és védelmi céljait. A döntés a dokumentumban rögzített elvek és vállalások teljes körű elfogadását jelenti.

