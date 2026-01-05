Az Európai Parlament áprilisi szavazásán a Tisza Párt európai parlamenti képviselői egységesen támogattak egy Ukrajnára vonatkozó költségvetési stratégiát. A voksoláson valamennyi tiszás EP-képviselő igennel szavazott, egy kivétellel: Magyar Péter nem vett részt az ülésen – áll az Európai Parlament jelentésében.
Magyar Péter megint hazudott, a Tisza megszavazta Brüsszelben a háborúpárti javaslatokat
Magyar Péter sajtótájékoztatóján azt állította, hogy a Tisza Párt soha nem támogatott és nem is fog támogatni olyan döntést, amely a háború eszkalációjához vezethet. Ezzel szemben áprilisban a párt összes EP-képviselője – Magyar Péter távollétében – igennel szavazott arra a költségvetési stratégiára, amely Ukrajna feltétel nélküli támogatását és a pénzügyi hozzájárulások növelését is rögzíti.
A megszavazott dokumentum több, Ukrajnát érintő egyértelmű vállalást és politikai irányt rögzít.
A stratégia kimondja, hogy Európa folytatni kívánja Ukrajna teljes körű és feltétel nélküli támogatását. A szöveg külön hangsúlyozza az ország súlyos és azonnali pénzügyi, valamint védelmi szükségleteit, amelyek kezelését az Európai Unió kiemelt feladatként jelöli meg.
A dokumentum emellett felszólítja az Európai Uniót arra, hogy növelje az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatásokat.
Ennek részeként támogatja a lefoglalt orosz vagyon kamatainak felhasználását, amelyet Ukrajna újjáépítésére, valamint az ország európai uniós csatlakozásának elősegítésére irányoznának elő. A stratégia továbbá felhívja a figyelmet az orosz háborús bűnökért való felelősségre vonás fontosságára, hangsúlyozva az elszámoltathatóság szerepét a konfliktus következményeinek kezelésében.
A szavazás során a Tisza Párt EP-képviselői – Magyar Péter távollétében – egységesen támogatták a dokumentumot.
További Külföld híreink
A döntés egyértelműen tükrözi a párt európai parlamenti delegációjának álláspontját az Ukrajnát érintő pénzügyi és politikai kérdésekben. Az áprilisi EP-szavazás eredménye azt mutatja, hogy a Tisza Párt európai parlamenti képviselői a jelenlegi uniós költségvetési stratégia keretében támogatják Ukrajna pénzügyi, politikai és védelmi céljait. A döntés a dokumentumban rögzített elvek és vállalások teljes körű elfogadását jelenti.
További Külföld híreink
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Magyarország továbbra is a magyar utat követi
A nemzetközi sajtó is beszámolt Orbán Viktor sajtótájékoztatójáról.
Közlekedési gondokat okoz a hó Horvátországban és a környező országokban
A meteorológusok csúszós utakra figyelmeztetnek.
Ciprus Magyarország kontójára harcolna a migráció ellen
Magyar szempontból a ciprusi soros elnökség migrációs programja kettős képet mutat.
Így szállították át Nicolás Madurót és feleségét New Yorkba - video
Fokozott katonai őrizet mellett vitték őket.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Magyarország továbbra is a magyar utat követi
A nemzetközi sajtó is beszámolt Orbán Viktor sajtótájékoztatójáról.
Közlekedési gondokat okoz a hó Horvátországban és a környező országokban
A meteorológusok csúszós utakra figyelmeztetnek.
Ciprus Magyarország kontójára harcolna a migráció ellen
Magyar szempontból a ciprusi soros elnökség migrációs programja kettős képet mutat.
Így szállították át Nicolás Madurót és feleségét New Yorkba - video
Fokozott katonai őrizet mellett vitték őket.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!