Orbán Viktor az ukránoknak üzent, Donald Trump ultimátumot adott

A miniszterelnök ismét világossá tette álláspontját: Orbán Viktor megüzente az ukránoknak, hogy Magyarország érdekeiből nem enged a kormány a fenyegetések ellenére sem. A brit miniszterelnök eközben Pekingben igyekszik rendezni a Nagy-Britannia és Kína fagyos kapcsolatát. Donald Trump ultimátumot adott Irán vezetésének, miközben az amerikai flotta az ország partjainál gyülekezik. Brüsszel ünnepli az Indiával kötött megállapodást, azonban emiatt újabb migrációs hullám érkezhet Európába. Az ukránok eközben bekérették a magyar nagykövetet. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra sem enged Magyarország érdekeiből

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette ki, hogy Magyarország nem enged az Ukrajnából érkező politikai nyomásgyakorlásnak. Orbán Viktor hangsúlyozta: Ukrajna kormányváltást szeretne, egy úgynevezett „ukránbarát” kabinetet, és célzottan a magyar kormány tagjait fenyegetik.

Ennek ellenére a kormány továbbra sem enged Magyarország érdekiből – szögezte le a miniszterelnök.

Orbán Viktor egyúttal elmondta, hogy ezek az ukrán támadások a választásokig folyamatosak lesznek, azonban sem ő, sem a kormány más tagjai nem fognak emiatt meghátrálni.