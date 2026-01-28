Orbán ViktorUkrajnaDonald Trump

Orbán Viktor az ukránoknak üzent, Donald Trump ultimátumot adott

A miniszterelnök ismét világossá tette, hogy a kormány nem enged Magyarország érdekeiből, és a fenyegetések sem változtatnak ezen. Közben a brit miniszterelnök megérkezett Kínába, ahol a két ország kapcsolatát próbálja pragmatikus irányba terelni. Donald Trump ultimátumot adott Iránnak, miközben az amerikai flotta gyülekezik az ország partjainál. Brüsszel újabb migránshullámot készítene elő, Ukrajna pedig bekérette a magyar nagykövetet. Ezek voltak a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 23:59
Fotó: MANDEL NGAN Forrás: AFP
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra sem enged Magyarország érdekeiből
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Orbán Viktor: Fenyegetés ide vagy oda, Magyarország érdekeiből nem engedünk!

A miniszterelnök közösségi oldalán jelentette ki, hogy Magyarország nem enged az Ukrajnából érkező politikai nyomásgyakorlásnak. Orbán Viktor hangsúlyozta: Ukrajna kormányváltást szeretne, egy úgynevezett „ukránbarát” kabinetet, és célzottan a magyar kormány tagjait fenyegetik.

Ennek ellenére a kormány továbbra sem enged Magyarország érdekiből – szögezte le a miniszterelnök. 

Orbán Viktor egyúttal elmondta, hogy ezek az ukrán támadások a választásokig folyamatosak lesznek, azonban sem ő, sem a kormány más tagjai nem fognak emiatt meghátrálni.

Keir Starmer megérkezett Pekingbe

A brit miniszterelnök megérkezett Pekingbe, ahol pragmatikus irányba terelné a két ország együttműködését. Keir Starmer nem véletlenül érkezett üzleti delegációval az országba, hogy véget vessen a két ország közötti diplomáciai jégkorszaknak.

A két ország viszonya az elmúlt időben igen fagyos volt, azonban a munkáspárti kormány szeretne pragmatikus kapcsolatokat kialakítani. 

Kínának szintúgy kapóra jönne a brit viszony rendezése és az együttműködések esetleges bővítése, miután Donald Trump amerikai elnök színre lépésével egyértelműen konfrontatívabb lett a két nagyhatalom viszonya, főként a gazdasági téren. 

Trump ultimátumot adott Teheránnak

Donald Trump amerikai elnök drámai hangvételű üzenetben figyelmeztette az iráni vezetést: fogy az idő. Az Egyesült Államok példátlan méretű haditengerészeti erőt vonultat fel a térségben, Trump pedig „sebességet és erőszakot” ígér, ha Teherán nem ül tárgyalóasztalhoz.

Hatalmas flotta tart Irán felé. Gyorsan halad, nagy erővel, lelkesedéssel és céltudatosan. Ez a flotta nagyobb, mint a Venezuelába küldött, élén a nagy Abraham Lincoln repülőgép-hordozóval. Akárcsak Venezuelában, ez a flotta is készen áll, hajlandó és képes gyorsan, szükség esetén erőszakosan is teljesíteni a feladatát

– írta az elnök közösségi oldalán. 

Teherán eközben jelezte, hogy semmilyen nyomásgyakorlást nem fogad el és ha kell megvédi magát. 

Brüsszel ismét migránsokkal árasztaná el Európát

Ursula von der Leyen gazdasági sikertörténetként ünnepli az Indiával kötött szabadkereskedelmi megállapodást, miközben a dokumentum egyik legfontosabb eleme valójában a tömeges mobilitás megnyitása. Az indiai kormány korlátlan lehetőségként emlegeti az egyezség megkötését az indiai diákok és munkavállalók számára az Európai Unióban.

Brüsszel ezzel szemben igyekszik elfedni a kérdést, miközben az adatok az indiai migráció látványos növekedését mutatják.

A megállapodás egyik legkérdésesebb eleme az EU vállalása az indiai diákok számára biztosított szinte teljesen nyitott mobilitásról. Ez lehetővé teszi számukra, hogy létszámkorlát nélkül utazzanak az unió 27 tagállamába, ott tanulmányokat folytassanak, és akár munkát is vállaljanak. 

Szijjártó Péter: Az ukránok bekérették a kijevi nagykövetünket

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán számolt be róla, hogy az ukrán külügy ma bekérette a magyar nagykövetet. A miniszter szerint Ukrajna kifogásolta a Magyarországon zajló nemzeti petíciót, amelyben a magyar emberek véleményt mondhatnak arról a brüsszeli–kijevi szándékról, hogy magyar pénzből finanszíroznák Ukrajna működését és fegyverkezését.

Szijjártó Péter a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy Magyarország nem kapott magyarázatot arra, miért sértegeti Zelenszkij elnök Orbán Viktort.

A magyar diplomácia vezetője szerint a bekéretés világos jelzés arra vonatkozóan, hogy az ukránok folytatni kívánják a nyílt és durva beavatkozást a Tisza Párt érdekében a közelgő áprilisi választásokba.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: AFP)

