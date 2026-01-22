Ez az ország nem csatlakozik Trump Béketanácsához

SzlovéniaRobert GolobBéketanács

Robert Golob szlovén miniszterelnök szerint egyelőre nem időszerű Szlovénia csatlakozása a Donald Trump által kezdeményezett Béketanácshoz, a kormányfő a testület mandátumát túl szélesnek tartja. Robert Golob úgy véli, egy ilyen fórum alááshatja az ENSZ Alapokmányán nyugvó nemzetközi rendet.

2026. 01. 22. 4:00
Robert Golob Szlovénia miniszterelnöke
Robert Golob Szlovénia miniszterelnöke Forrás: AFP
Robert Golob szlovén miniszterelnök szerint országa számára egyelőre nem időszerű a csatlakozás a Béketanácshoz, amelynek létrehozását Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte.

Robert Golob szlovén miniszterelnök
Robert Golob szlovén miniszterelnök Fotó: AFP

A kormányfő szerdán közölte: a testület mandátuma túl széles, és szerinte alááshatja az ENSZ Alapokmányán alapuló nemzetközi rendet.

Rámutatott, hogy az ENSZ központi szerepére épülő rendszer biztosította évtizedeken át a békét Szlovéniában, Európában és más térségekben. Golob szerint Szlovénia csak olyan kezdeményezésben venne részt, amely ENSZ-határozaton alapul és pontosan körülhatárolt feladatot lát el. Elfogadhatónak nevezett egy szűk mandátumú szerepvállalást Gáza, esetleg Ciszjordánia háború utáni újjáépítésében, ugyanakkor elutasította egy széles jogkörű, az ENSZ Biztonsági Tanácsát meghaladó hatáskörű testületet. 

A miniszterelnök közölte: nem vesz részt a Béketanács chartájának davosi aláírásán, ugyanakkor Brüsszelben egyeztet más uniós vezetőkkel.

Hangsúlyozta: Szlovénia az Európai Unió egységes fellépését támogatja, és a területi integritás, a szuverenitás és a határok sérthetetlenségének elvét Grönland esetében is érvényesnek tartja.

Orbán Viktor történelmi jelentőségű meghívást kapott

Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, történelmi jelentőségű meghívást kapott Donald Trump amerikai elnöktől Orbán Viktor miniszterelnök. Trump arra kérte fel a magyar kormányfőt, hogy legyen a gázai békefolyamatot felügyelő Béketanács alapító tagja.

Borítókép: Robert Golob Szlovénia miniszterelnöke (Fotó: AFP)

