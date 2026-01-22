Robert Golob szlovén miniszterelnök szerint országa számára egyelőre nem időszerű a csatlakozás a Béketanácshoz, amelynek létrehozását Donald Trump amerikai elnök kezdeményezte.
Ez az ország nem csatlakozik Trump Béketanácsához
Robert Golob szlovén miniszterelnök szerint egyelőre nem időszerű Szlovénia csatlakozása a Donald Trump által kezdeményezett Béketanácshoz, a kormányfő a testület mandátumát túl szélesnek tartja. Robert Golob úgy véli, egy ilyen fórum alááshatja az ENSZ Alapokmányán nyugvó nemzetközi rendet.
A kormányfő szerdán közölte: a testület mandátuma túl széles, és szerinte alááshatja az ENSZ Alapokmányán alapuló nemzetközi rendet.
Rámutatott, hogy az ENSZ központi szerepére épülő rendszer biztosította évtizedeken át a békét Szlovéniában, Európában és más térségekben. Golob szerint Szlovénia csak olyan kezdeményezésben venne részt, amely ENSZ-határozaton alapul és pontosan körülhatárolt feladatot lát el. Elfogadhatónak nevezett egy szűk mandátumú szerepvállalást Gáza, esetleg Ciszjordánia háború utáni újjáépítésében, ugyanakkor elutasította egy széles jogkörű, az ENSZ Biztonsági Tanácsát meghaladó hatáskörű testületet.
A miniszterelnök közölte: nem vesz részt a Béketanács chartájának davosi aláírásán, ugyanakkor Brüsszelben egyeztet más uniós vezetőkkel.
Hangsúlyozta: Szlovénia az Európai Unió egységes fellépését támogatja, és a területi integritás, a szuverenitás és a határok sérthetetlenségének elvét Grönland esetében is érvényesnek tartja.
Orbán Viktor történelmi jelentőségű meghívást kapott
Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, történelmi jelentőségű meghívást kapott Donald Trump amerikai elnöktől Orbán Viktor miniszterelnök. Trump arra kérte fel a magyar kormányfőt, hogy legyen a gázai békefolyamatot felügyelő Béketanács alapító tagja.
Borítókép: Robert Golob Szlovénia miniszterelnöke (Fotó: AFP)
Az európaiak többsége elutasítja Ursula von der Leyent
A Patrióták által kezdeményezett bizalmatlansági szavazásra ma kerül sor.
A NATO főtitkára orosz és kínai fenyegetésről beszélt
Az amerikai elnök kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről.
Trump részleteket árult el Grönlanddal kapcsolatban, jöhet az aranykupola

Nem lesznek vámok.
Nem lesznek vámok.
Az európaiak többsége elutasítja Ursula von der Leyent
A Patrióták által kezdeményezett bizalmatlansági szavazásra ma kerül sor.
A NATO főtitkára orosz és kínai fenyegetésről beszélt
Az amerikai elnök kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről.
Trump részleteket árult el Grönlanddal kapcsolatban, jöhet az aranykupola
Nem lesznek vámok.
Vlagyimir Putyin: Helyreállításra lehetne felhasználni az Egyesült Államokban befagyasztott orosz pénzeszközöket
A legfontosabb az, hogy a „gázai folyamat” kedvező hatást gyakoroljon a közel-keleti konfliktus rendezésére.
