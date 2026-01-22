Ez az ország nem csatlakozik Trump Béketanácsához

A kormányfő szerdán közölte: a testület mandátuma túl széles, és szerinte alááshatja az ENSZ Alapokmányán alapuló nemzetközi rendet.

Rámutatott, hogy az ENSZ központi szerepére épülő rendszer biztosította évtizedeken át a békét Szlovéniában, Európában és más térségekben. Golob szerint Szlovénia csak olyan kezdeményezésben venne részt, amely ENSZ-határozaton alapul és pontosan körülhatárolt feladatot lát el. Elfogadhatónak nevezett egy szűk mandátumú szerepvállalást Gáza, esetleg Ciszjordánia háború utáni újjáépítésében, ugyanakkor elutasította egy széles jogkörű, az ENSZ Biztonsági Tanácsát meghaladó hatáskörű testületet.