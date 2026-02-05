A Fidesz európai parlamenti képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy elég súlyos, de valójában egyáltalán nem meglepő jelentés jelent meg az amerikai törvényhozásban. Ebben részletesen beszámolnak arról, hogy az Európai Bizottság hogyan lobbizott a cenzúráért a közösségi médiában.

Dömötör Csaba videóban leplezte le, hogyan lobbizott az Európai Bizottság a cenzúráért Fotó: AFP

Dömötör Csaba a videóban kifejtette, hogy az egész a járvány idején lépett szintet, aztán sok más témára is kiterjedt. Példaként említette, hogy egy alkalommal tiltakoztak egy Trumppal megjelent interjú miatt, aki akkor még nem volt elnök.

De ami a legsúlyosabb, az az, hogy nyolc alkalommal történt találkozó egyes tagországokban rendezett választásokkal kapcsolatban. Ezek a találkozók hat tagállamban rendezett választást érintettek. A magyar minden bizonnyal közte volt, köztük volt

– hívta fel a figyelmet. Itt arról van szó, hogy gyűlöletbeszédre való hivatkozással bizonyos tartalomtípusokat lejjebb csavarnak – magyarázta. Arra is kitért, hogy sokan számolnak be hasonló gyakorlatokról, így ennek a jelentésnek a részleteit is érdemes majd megnézni. Véleménye szerint épp ennyire fontos, hogy miközben Amerikában ezt a tényellenőri rendszert, (ami cenzorrendszernek bizonyult) lejjebb csavarták, sőt meg is szüntették, az Európai Bizottság ezt ki akarja bővíteni.

Van egy úgynevezett demokráciapajzs nevű program, ebben sok minden van, aktivistacsoportok finanszírozása, liberálismédia-finanszírozás, de szerepel benne a tényellenőri rendszer megerősítése is. Már most is több mint ötven, egész pontosan 54 tényellenőri csoportot finanszíroz az Európai Bizottság

– ismertette. Figyelmeztetett, hogy ezek kivétel nélkül liberális médiumoknál dolgoznak.

Szóval így áll az európai véleményszabadság 2026-ban. Ebből még nagy vita lesz

– zárta gondolatait.