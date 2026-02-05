Dömötör Csabaválasztási beavatkozásEurópai Bizottságcenzúra

Dömötör Csaba videóban leplezte le, hogyan lobbizott az Európai Bizottság a cenzúráért

Dömötör Csaba, a Fidesz európai parlamenti képviselője új bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán. Videóban mutatta be, hogyan lobbizott az Európai Bizottság a cenzúráért az amerikai techcégeknél. Dömötör Csaba arra reagált, hogy az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága megerősítette, hogy az EU beavatkozott nyolc európai választásba.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 14:29
Az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága megerősítette, hogy az EU beavatkozott nyolc európai választásba Forrás: AFP
A Fidesz európai parlamenti képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy elég súlyos, de valójában egyáltalán nem meglepő jelentés jelent meg az amerikai törvényhozásban. Ebben részletesen beszámolnak arról, hogy az Európai Bizottság hogyan lobbizott a cenzúráért a közösségi médiában. 

Dömötör Csaba videóban leplezte le, hogyan lobbizott az Európai Bizottság a cenzúráért Fotó: AFP

Dömötör Csaba a videóban kifejtette, hogy az egész a járvány idején lépett szintet, aztán sok más témára is kiterjedt. Példaként említette, hogy egy alkalommal tiltakoztak egy Trumppal megjelent interjú miatt, aki akkor még nem volt elnök. 

De ami a legsúlyosabb, az az, hogy nyolc alkalommal történt találkozó egyes tagországokban rendezett választásokkal kapcsolatban. Ezek a találkozók hat tagállamban rendezett választást érintettek. A magyar minden bizonnyal közte volt, köztük volt

– hívta fel a figyelmet. Itt arról van szó, hogy gyűlöletbeszédre való hivatkozással bizonyos tartalomtípusokat lejjebb csavarnak – magyarázta. Arra is kitért, hogy sokan számolnak be hasonló gyakorlatokról, így ennek a jelentésnek a részleteit is érdemes majd megnézni. Véleménye szerint épp ennyire fontos, hogy miközben Amerikában ezt a tényellenőri rendszert, (ami cenzorrendszernek bizonyult) lejjebb csavarták, sőt meg is szüntették, az Európai Bizottság ezt ki akarja bővíteni. 

Van egy úgynevezett demokráciapajzs nevű program, ebben sok minden van, aktivistacsoportok finanszírozása, liberálismédia-finanszírozás, de szerepel benne a tényellenőri rendszer megerősítése is. Már most is több mint ötven, egész pontosan 54 tényellenőri csoportot finanszíroz az Európai Bizottság

– ismertette. Figyelmeztetett, hogy ezek kivétel nélkül liberális médiumoknál dolgoznak. 

Szóval így áll az európai véleményszabadság 2026-ban. Ebből még nagy vita lesz

– zárta gondolatait.

Az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségimédia-platformokra

Dömötör Csaba arra reagált, hogy az amerikai képviselőház igazságügyi bizottsága megerősítette, hogy az EU beavatkozott nyolc európai választásba. Orbán Balázs szerdán a Facebook-oldalán hívta fel a figyelmet a jelentésre, mely szerint az

Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségimédia-platformokra a számukra nem kívánatos tartalmak cenzúrázása érdekében, és rendszeresen egyeztetett baloldali NGO-kkal is a választásokat megelőzően.

Bejegyzésében arra is kitért, hogy Brüsszel több alkalommal aktívan beavatkozott a 2024-es európai parlamenti választásokba, valamint több tagállam nemzeti voksolásába.

Orbán Balázs szerint a nemzetközi hálózat célja a következő magyar választások befolyásolása,

és állítása szerint már megvan a jelöltjük is. Posztjában azt írta: Brüsszel olyan program végrehajtását várja el, amely adóemelésekkel és megszorításokkal járna, Ukrajna finanszírozását szolgálná, valamint Magyarország háborúpárti irányba állítását célozná. 

A jobboldali véleményvezér, Mario Nawfal által is bemutatott anyagok szerint ezek a beavatkozások a konzervatív pártokat hozták hátrányos helyzetbe az online térben, így a választási kampányok lefolyásába is beleszóltak.

A hírre Elon Musk is reagált, aki mindössze annyit fűzött hozzá: „A bürokrácia megrontotta a demokráciát.” 

Borítókép: Manfred Weber és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

