Egy Kijevben élő énekesnő a közösségi oldalán kért segítséget, miután elfogyott a tűzifája

Egy ismert ukrán énekesnő a saját bőrén tapasztalta meg, milyen súlyos következményekkel jár az elhúzódó háború Ukrajnában. Közösségi oldalán kért segítséget az emberektől, miután sehonnan sem tud tűzifát beszerezni. Kijevet hetek óta áramszünetek és fűtésleállás sújtja, most már tűzifa sincs.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 19:56
Egyszerűen nem kapni tűzifát Kijevben Forrás: AFP
Irina Bilyk ukrán énekesnő – sok ukránhoz hasonlóan – nehézségekkel szembesült a folyamatos áramszünetek és fűtésleállás miatt. Az énekesnő közösségi oldalán tette fel a kérdést, hol lehet tűzifát venni Kijevben, mivel, mint kiderült, ez egyáltalán nem egyszerű feladat – számolt be róla a Znaj.ua.

Irina Bilyk a közösségi oldalon kért segítséget, hogy honnan tud tűzifát szerezni Kijevben
Fotó: AFP

A Threads közösségi oldalon feltett kérdésre az emberek gyorsan reagáltak, Irina azonban elmagyarázta, hogy a helyzet bonyolultabb, mint elsőre tűnik. Elmondása szerint a legtöbb eladó azzal kezdi a beszélgetést, hogy gyors kiszállítást nem tud vállalni.

Akárhová telefonálok, sehol sincs tűzifa, azt mondják, legkorábban egy hét múlva tudják kiszállítani

 – magyarázta az énekesnő. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Kijev és más nagyvárosok lakói hetek óta a túlélésért küzdenek. Az ukrán fővárosban százezrek kénytelenek áram és fűtés nélkül átvészelni a mínusz húsz fokot is megközelítő hideget. A lakosság jelentős része már vidékre menekült, nem várták meg  lerombolt energetikai hálózat elhúzódó helyreállítását.

Kijevben a hatóságok katonai sátrakat húztak fel. Ezek ideiglenes menedékhelyként szolgálnak: meleget, forró teát biztosítanak, valamint generátorokat a telefonok és egyéb eszközök töltéséhez. Egy kijevi lakos arról számolt be, hogy otthonában naponta legfeljebb hat-nyolc órán keresztül van áram, a fűtés pedig már egy hete nem működik.

 

