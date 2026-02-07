Egy Kijevben élő énekesnő a közösségi oldalán kért segítséget, miután elfogyott a tűzifája

Irina Bilyk ukrán énekesnő – sok ukránhoz hasonlóan – nehézségekkel szembesült a folyamatos áramszünetek és fűtésleállás miatt. Az énekesnő közösségi oldalán tette fel a kérdést, hol lehet tűzifát venni Kijevben, mivel, mint kiderült, ez egyáltalán nem egyszerű feladat – számolt be róla a Znaj.ua.

Irina Bilyk a közösségi oldalon kért segítséget, hogy tűzifát szerezzen Kijevben

Fotó: AFP

A Threads közösségi oldalon feltett kérdésre az emberek gyorsan reagáltak, Irina azonban elmagyarázta, hogy a helyzet bonyolultabb, mint elsőre tűnik. Elmondása szerint a legtöbb eladó azzal kezdi a beszélgetést, hogy gyors kiszállítást nem tud vállalni.

Akárhová telefonálok, sehol sincs tűzifa, azt mondják, legkorábban egy hét múlva tudják kiszállítani

– magyarázta az énekesnő.