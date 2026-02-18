Orbán Viktor az X felületén közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „Eljött a változás ideje. A béke fenntartását szolgáló régi nemzetközi struktúrák meggyengültek, elvesztették korábbi súlyukat. Új kezdeményezésekre van szükség.”
Orbán Viktor: Eljött a változás ideje
Orbán Viktor az X közösségi oldalon bejegyzésében arról írt, hogy a béke megőrzését szolgáló régi nemzetközi struktúrák meggyengültek, ezért új kezdeményezésekre van szükség. A miniszterelnök közölte: történelmi pillanat következik, és várakozással tekintenek a Béketanács első ülésére.
A kormányfő szerint Magyarország megtiszteltetésnek tartja, hogy csatlakozhatott Donald Trump elnök békeorientált kezdeményezéséhez, amelynek célja valódi eredmények elérése.
Történelmi pillanat: várjuk a Béketanács első ülését
– írta a magyar miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)
