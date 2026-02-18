Rendkívüli

Szijjártó Péter bejelentést tesz a kormányülés eredményeiről – kövesse velünk élőben

Orbán ViktorülésBéketanácsDonald Trump

Orbán Viktor: Eljött a változás ideje

Orbán Viktor az X közösségi oldalon bejegyzésében arról írt, hogy a béke megőrzését szolgáló régi nemzetközi struktúrák meggyengültek, ezért új kezdeményezésekre van szükség. A miniszterelnök közölte: történelmi pillanat következik, és várakozással tekintenek a Béketanács első ülésére.

2026. 02. 18. 12:15
Donald Trump és Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Orbán Viktor az X felületén közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott: „Eljött a változás ideje. A béke fenntartását szolgáló régi nemzetközi struktúrák meggyengültek, elvesztették korábbi súlyukat. Új kezdeményezésekre van szükség.”

Orbán Viktor (Fotó: MTI)
Orbán Viktor (Fotó: MTI)

A kormányfő szerint Magyarország megtiszteltetésnek tartja, hogy csatlakozhatott Donald Trump elnök békeorientált kezdeményezéséhez, amelynek célja valódi eredmények elérése.

Történelmi pillanat: várjuk a Béketanács első ülését

– írta a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: MTI)

