Orbán Viktor: Most jó gépre szálltam! + videó

Repülős sztorit osztott meg magáról a miniszterelnök. Orbán Viktor úton Washington felé elmesélte, hogyan járt a feleségével.

Magyar Nemzet
2026. 02. 18. 16:00
Orbán Viktor Forrás: Facebook
– Repülni nem jó dolog, megérkezni a jó dolog – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök több repülős sztorit is megosztott. 

– Hát sok baleset történt már velem. Rossz gépre szálltam, olyan is volt. Egy gépről rossz helyen szálltam le, ilyenek történnek az emberrel. Különösen, hogyha úgy csavarog, ahogy én Amerikában csavarogtam, hogy repülőgéppel utaztam, akkor mindenfajta balesetek történnek – mesélte közösségi oldalán a miniszterelnök, aki épp Washingtonba tart. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök Donald Trump meghívására utazik az Egyesült Államokba, ahol a Béketanács ülésén vesz részt. 

A repülőn Orbán Viktor osztott meg történeteket az életéből. 

Szálltam föl olyan gépre, amely nem oda ment, ahova én akartam eljutni. Még ki is nevettem a gépen ülőket, mert bemondták hangosbemondón, van két utas, aki nem azon a gépen ül, ahova a jegye szól. Na mondom, ezek az amerikaiak, és kiderült az a kettő az én vagyok és a feleségem. Aztán volt, hogy leszálltam egy gépről, ahol kiderült, hogy ez nem a végállomás, hanem csak egy megállóhely közben, alig tudtam visszafutni a gépre, hogy elérjem, szóval ilyen kalandok megesnek

– árulta el a miniszterelnök. 

 

