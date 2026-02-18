Orbán Viktor: Most jó gépre szálltam! + videó

– Repülni nem jó dolog, megérkezni a jó dolog – fogalmazott Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök több repülős sztorit is megosztott.

Forrás: Facebook

– Hát sok baleset történt már velem. Rossz gépre szálltam, olyan is volt. Egy gépről rossz helyen szálltam le, ilyenek történnek az emberrel. Különösen, hogyha úgy csavarog, ahogy én Amerikában csavarogtam, hogy repülőgéppel utaztam, akkor mindenfajta balesetek történnek – mesélte közösségi oldalán a miniszterelnök, aki épp Washingtonba tart.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a miniszterelnök Donald Trump meghívására utazik az Egyesült Államokba, ahol a Béketanács ülésén vesz részt.