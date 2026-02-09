Orbán Viktor közösségi oldalán egy mesterséges intelligencia által készített kisfilmre utalva fejtette ki álláspontját, amelyben Brüsszel „utasítja” Magyarországot, hogy támogassa Ukrajnát – mire a Tisza Párt vezetője azonnal beleegyezően válaszol.
Orbán Viktor: A Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek
Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán élesen bírálta a Tisza Pártot és annak elnökét, aki szerinte Brüsszel felé kritikátlanul engedelmes álláspontot képvisel. A miniszterelnök szerint a Tisza Párt „nem is tud és talán nem is akar” nemet mondani Brüsszelnek, amikor Ukrajna támogatásáról vagy más, szuverenitást érintő kérdésekről van szó.
Orbán Viktor: A Tisza Párt nem tud nemet mondani
A kormányfő szerint a brüsszeli nyomás valós, és nem könnyű ellenállni neki. Mint mondta, őt magát is rendszeresen keresték korábban különböző uniós szereplők, és pontosan tudja, milyen erős az a politikai és diplomáciai nyomás, amely ilyen helyzetekben nehezedik egy ország vezetőjére.
Ahhoz nagyon sok minden kell, hogy az ember ilyen kiélezett szituációban nemet mondjon
– fogalmazott a miniszterelnök, utalva arra, hogy szerinte a Tisza Párt vezetése erre nem képes.
Orbán Viktor rámutatott: a legfontosabb kérdésekben a magyar nép és a Fidesz ugyanazon az állásponton van.
Ma a legfontosabb civilizációs kérdésekben, mint amilyen a migráció, családvédelem, a gender és háború, a magyar nép és a Fidesz van egy pozícióban. A Tisza civilizációsan mást képvisel
– mutatott rá. Szerinte a Tisza Párt szerinte ezekben a kérdésekben alapvetően más, Brüsszelhez közelebb álló értékrendet képvisel.
Ezért nem is tudnak és talán nem is akarnak nemet mondani Brüsszelnek
– összegezte a miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)
