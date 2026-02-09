Orbán ViktorBrüsszelTisza Pártmigrációszuverenitás

Orbán Viktor: A Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek

Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán élesen bírálta a Tisza Pártot és annak elnökét, aki szerinte Brüsszel felé kritikátlanul engedelmes álláspontot képvisel. A miniszterelnök szerint a Tisza Párt „nem is tud és talán nem is akar” nemet mondani Brüsszelnek, amikor Ukrajna támogatásáról vagy más, szuverenitást érintő kérdésekről van szó.

Orbán Viktor közösségi oldalán egy mesterséges intelligencia által készített kisfilmre utalva fejtette ki álláspontját, amelyben Brüsszel „utasítja” Magyarországot, hogy támogassa Ukrajnát – mire a Tisza Párt vezetője azonnal beleegyezően válaszol.

Orbán Viktor
Orbán Viktor: A Tisza Párt nem tud nemet mondani

A kormányfő szerint a brüsszeli nyomás valós, és nem könnyű ellenállni neki. Mint mondta, őt magát is rendszeresen keresték korábban különböző uniós szereplők, és pontosan tudja, milyen erős az a politikai és diplomáciai nyomás, amely ilyen helyzetekben nehezedik egy ország vezetőjére.

Ahhoz nagyon sok minden kell, hogy az ember ilyen kiélezett szituációban nemet mondjon

– fogalmazott a miniszterelnök, utalva arra, hogy szerinte a Tisza Párt vezetése erre nem képes.

Orbán Viktor rámutatott: a legfontosabb kérdésekben a magyar nép és a Fidesz ugyanazon az állásponton van.

Ma a legfontosabb civilizációs kérdésekben, mint amilyen a migráció, családvédelem, a gender és háború, a magyar nép és a Fidesz van egy pozícióban. A Tisza civilizációsan mást képvisel

– mutatott rá. Szerinte a Tisza Párt szerinte ezekben a kérdésekben alapvetően más, Brüsszelhez közelebb álló értékrendet képvisel.

Ezért nem is tudnak és talán nem is akarnak nemet mondani Brüsszelnek

– összegezte a miniszterelnök.

