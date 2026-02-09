Orbán Viktor: A Tisza Párt nem tud nemet mondani Brüsszelnek

Orbán Viktor: A Tisza Párt nem tud nemet mondani

A kormányfő szerint a brüsszeli nyomás valós, és nem könnyű ellenállni neki. Mint mondta, őt magát is rendszeresen keresték korábban különböző uniós szereplők, és pontosan tudja, milyen erős az a politikai és diplomáciai nyomás, amely ilyen helyzetekben nehezedik egy ország vezetőjére.

Ahhoz nagyon sok minden kell, hogy az ember ilyen kiélezett szituációban nemet mondjon

– fogalmazott a miniszterelnök, utalva arra, hogy szerinte a Tisza Párt vezetése erre nem képes.

Orbán Viktor rámutatott: a legfontosabb kérdésekben a magyar nép és a Fidesz ugyanazon az állásponton van.

Ma a legfontosabb civilizációs kérdésekben, mint amilyen a migráció, családvédelem, a gender és háború, a magyar nép és a Fidesz van egy pozícióban. A Tisza civilizációsan mást képvisel

– mutatott rá. Szerinte a Tisza Párt szerinte ezekben a kérdésekben alapvetően más, Brüsszelhez közelebb álló értékrendet képvisel.

Ezért nem is tudnak és talán nem is akarnak nemet mondani Brüsszelnek

– összegezte a miniszterelnök.