Merénylet Putyin tábornoka ellen, a franciáknál betelt a pohár, amíg Németország háborúra készül – ez történt ma

A francia lakosságnál betelt a pohár

Közvélemény-kutatás bizonyítja, hogy a franciák többsége támogatja a Muszlim Testvériséghez kapcsolható szervezetek betiltását. A felmérés rámutat arra is, hogy a kérdés már árnyaltabb képet festett a francia muszlimok körében. Egy részük hátrányos megkülönböztetéstől tart, viszont érdekesség, hogy csaknem felük nem aggódott emiatt. A statisztikát készítő intézet korábbi felmérése nagy vihart kavart, mivel a megkérdezett fiatal francia muszlimok 33 százalékánál mértek a vallás szigorúbb formái iránti erősebb vonzalmat.

Muszlim fenyegető üzenet a londoni Francia Nagykövetség előtt Forrás: AFP

A Muszlim Testvériség betiltására vonatkozó lépéseket már több arab ország, például Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is megtette. Franciaországban is egyre nagyobb teret nyer az elképzelés, amelyet nemrégiben a Belügyminisztérium sokkoló jelentésének nyilvánosságra hozatala erősített fel. A Franciaországban működő, kiterjedt hálózattal rendelkező testvériség következményei – amelynek célja a saría jogon alapuló iszlám rendszer létrehozása – megosztják a politikai osztályt.