Merénylet Putyin tábornoka ellen, a franciáknál betelt a pohár, amíg Németország háborúra készül – ez történt ma

Merényletet kíséreltek meg egy magas rangú védelmi minisztériumi tisztviselő ellen Moszkvában. Vlagyimir Putyin emberére több lövést adtak le. Közvélemény-kutatás bizonyítja, hogy a franciák többsége támogatja a Muszlim Testvériséghez kapcsolható szervezetek betiltását. Németországban egy olyan hadijátékot bonyolítottak le, amely a NATO és Oroszország közötti fegyveres összecsapást modellezte. Spanyolországban a baloldali kormányzás új szintre emelte a társadalomátalakítási kísérleteket: Pedro Sanchez miniszterelnök alig néhány nappal azután, hogy félmillió illegális migráns tömeges legalizálásáról döntött, máris a közösségi média szigorú cenzúrázását jelentette be.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 0:01
Vlagyimir Putyin katonai felsővezetői körében Forrás: AFP
Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult

Merényletet kíséreltek meg egy magas rangú védelmi minisztériumi tisztviselő ellen Moszkvában. Vlagyimir Putyin emberére több lövést adtak le.

Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó:  AFP

Merényletet kíséreltek meg Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen Moszkvában – közölte a RIA Novosztyival Szvetlana Petrenko, a nyomozó bizottság szóvivője.

A nyomozók szerint február 6-án egy moszkvai lakóházban egy egyelőre azonosítatlan személy több lövést adott le egy férfira, majd elmenekült a helyszínről. Az áldozatot a városi kórházba szállították

 – mondta. A tábornok lövöldözőjének felkutatása folyamatban van. A nyomozók és a törvényszéki szakértők áttekintik a térfigyelő kamerák felvételeit és szemtanúkat hallgatnak ki.

A francia lakosságnál betelt a pohár

Közvélemény-kutatás bizonyítja, hogy a franciák többsége támogatja a Muszlim Testvériséghez kapcsolható szervezetek betiltását. A felmérés rámutat arra is, hogy a kérdés már árnyaltabb képet festett a francia muszlimok körében. Egy részük hátrányos megkülönböztetéstől tart, viszont érdekesség, hogy csaknem felük nem aggódott emiatt. A statisztikát készítő intézet korábbi felmérése nagy vihart kavart, mivel a megkérdezett fiatal francia muszlimok 33 százalékánál mértek a vallás szigorúbb formái iránti erősebb vonzalmat.

Muszlim fenyegető üzenet a londoni Francia Nagykövetség előtt
Muszlim fenyegető üzenet a londoni Francia Nagykövetség előtt Forrás: AFP

A Muszlim Testvériség betiltására vonatkozó lépéseket már több arab ország, például Egyiptom, az Egyesült Arab Emírségek és Szaúd-Arábia is megtette. Franciaországban is egyre nagyobb teret nyer az elképzelés, amelyet nemrégiben a Belügyminisztérium sokkoló jelentésének nyilvánosságra hozatala erősített fel. A Franciaországban működő, kiterjedt hálózattal rendelkező testvériség következményei – amelynek célja a saría jogon alapuló iszlám rendszer létrehozása – megosztják a politikai osztályt.

Nagy a baj: Németország a NATO és Oroszország közötti fegyveres összecsapásra készül

Németországban egy olyan hadijátékot bonyolítottak le, amely a NATO és Oroszország közötti fegyveres összecsapást modellezte le. A forgatókönyv ugyan kitalált volt, de valós nemzetbiztonsági kockázatokra épült. A gyakorlat során a résztvevők az ország és szövetségesei sebezhető pontjait mérték fel.

A Bundeswehr egyetemén modellezik a közvetlen összecsapást Oroszországgal
A Bundeswehr egyetemén modellezik a közvetlen összecsapást Oroszországgal Fotó: AFP

2025 végén hadijátékot rendeztek a Bundeswehr egyik hamburgi egyetemén, ami azt modellezte, mi történne, ha Oroszország megtámadná a NATO-szövetséges Litvániát. A háborús szimulációs játék célja az volt, hogy feltárja, hol vannak a gyenge pontok és hogyan lehet azokat kijavítani  – számolt be róla az Origo a Welt cikke alapján. 

Mark Rutte NATO-főtitkár 2025 júniusában úgy fogalmazott: 

a történelem megtanított bennünket arra, hogy a béke megőrzéséhez fel kell készülnünk a háborúra.

Először félmillió migránst legalizált, most a szólásszabadságot fojtaná meg a spanyol kormányfő

Spanyolországban a baloldali kormányzás új szintre emelte a társadalomátalakítási kísérleteket: Pedro Sanchez miniszterelnök alig néhány nappal azután, hogy félmillió illegális migráns tömeges legalizálásáról döntött, máris a közösségi média szigorú cenzúrázását jelentette be. A kritikusok szerint Sanchez időzítése nem véletlen: a szocialista vezetés így próbálja elhallgattatni a migrációs politikája miatt egyre hangosabb elégedetlenséget.

Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök Fotó: AFP

Pedro Sanchez spanyol szocialista kormányfő a dubaji World Governments Summit (Kormányzati Világtalálkozó) keretében jelentette be legújabb hadjáratát a „dezinformáció” és a „gyűlöletbeszéd” ellen – számol be róla a Remix hírportál. Sanchez csomagja drákói szigort ígér: a technológiai óriáscégek szabályozásától kezdve az algoritmusokba való beavatkozásig mindent bevetne annak érdekében, hogy a számára kellemetlen vélemények ne kapjanak teret az online térben. A terv részeként büntetőjogi felelősségre vonnák a platformok vezetőit, ha nem távolítják el a kormány által „illegálisnak” ítélt tartalmakat, valamint betiltanák a közösségi médiát a 16 éven aluliak számára.

„A szívem is fáj, elég átélni az egészet” – megtörten nyilatkozott a Magyar Nemzetnek a kényszersorozás magyar áldozatának édesanyja

Ismét egy magyar ember lett az áldozata az ukrajnai kényszersorozásnak. A beregszászi járásban egy kárpátaljai magyar férfit, Rebán Zsoltot, az utcáról kényszerrel vitték el besorozásra, annak ellenére, hogy súlyos szívbetegsége miatt korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra. A férfi a kiképzőközpontban rosszul lett, majd életét vesztette. A tragédiára a magyar kormány is reagált, Orbán Viktor miniszterelnök határozott intézkedéseket jelentett be. A történtek részleteiről az elhunyt édesanyja, Rebán Gyöngyi is megszólalt lapunknak.

Emberek sétálnak el az Ukrajnáért Elesettek Emlékfala mellett
Emberek sétálnak el az Ukrajnáért Elesettek Emlékfala mellett Fotó: AFP

A rendelkezésre álló információk szerint a férfit január 6-án, napközben az utcáról vitték el a toborzók, annak ellenére, hogy korábban több alkalommal is alkalmatlannak nyilvánították katonai szolgálatra súlyos szívbetegsége miatt.

Borítókép: Vlagyimir Putyin katonai felsővezetői körében (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

