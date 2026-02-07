Merénylet Putyin tábornoka ellen, a franciáknál betelt a pohár, amíg Németország háborúra készül – ez történt ma

Merényletet hajtottak végre Putyin tábornoka ellen Moszkvában, hajtóvadászat indult
Merényletet kíséreltek meg egy magas rangú védelmi minisztériumi tisztviselő ellen Moszkvában. Vlagyimir Putyin emberére több lövést adtak le.
Merényletet kíséreltek meg Vlagyimir Alekszejev altábornagy ellen Moszkvában – közölte a RIA Novosztyival Szvetlana Petrenko, a nyomozó bizottság szóvivője.
A nyomozók szerint február 6-án egy moszkvai lakóházban egy egyelőre azonosítatlan személy több lövést adott le egy férfira, majd elmenekült a helyszínről. Az áldozatot a városi kórházba szállították
– mondta. A tábornok lövöldözőjének felkutatása folyamatban van. A nyomozók és a törvényszéki szakértők áttekintik a térfigyelő kamerák felvételeit és szemtanúkat hallgatnak ki.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!