Rendkívüli

Budapestre érkezik Marco Rubio amerikai külügyminiszter, fontos tárgyalások következnek

Soros-hálózatháborúpártiballiberálisokMünchenMagyar Péter

Alex Soros baloldali politikusokkal találkozott a müncheni konferencián

Az amerikai oligarcha fia is részt vett a müncheni biztonsági konferencián, ahol számos baloldali, Ukrajna további fegyveres támogatását sürgető politikus tűnt fel. A rendezvényen több olyan szereplő is jelen volt, akik a háború folytatása mellett érvelnek foyamatosan. Magyar Péter is ott volt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 11:41
Alex Soros és Ulf Kristersson (Forrás: Instagram)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A müncheni biztonsági konferencia idén is a nemzetközi politikai elit egyik legfontosabb találkozóhelye volt. A rendezvényen megjelent Alex Soros, Soros György amerikai oligarhca fia, a Soros-hálózat örököse is, aki az eseményről közösségi oldalán több fotót is megosztott. 

Összegyűlt a háborúpárti politikusok társasága Münchenben, Alex Soros is ot volt (Fotó: AFP)
Összegyűlt a háborúpárti politikusok társasága Münchenben, Alex Soros is ot volt (Fotó: AFP)

A müncheni konferencián több, Ukrajna további támogatását hangsúlyozó nemzetközi politikus is jelen volt, akik a nyugati szövetség és a fegyveres támogatások fenntartását szorgalmazzák. A résztvevők között szerepelt Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Mark Rutte, a NATO főtitkára.

A résztvevők között volt Magyar Péter is, aki háborúpárti nemzetközi politikusokkal folytatott egyeztetést.

Alex Soros az Instagram-oldalán megosztott az eseményről képeket.

Mindig nagyra értékelem a találkozókat Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel. Őszinte eszmecserét folytattunk Európa jövőjéről, a csendes-óceáni térség biztonságáról, és arról a felelősségről, hogy szilárdan kiálljunk Ukrajna szuverenitása mellett ebben a sorsdöntő pillanatban

– írta a bejegyzésében.

Az Alex Soros által megosztott képeken több európai politikus is feltűnik, köztük Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter, valamint Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese is.

Magyar Péter a háború folytatását támogató politikusokkal tárgyalt

Magyar Péter Münchenben egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel is.

Mindkét politikus nyilvánosan kiállt a fegyverszállítások folytatása és Ukrajna katonai támogatása mellett, valamint támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását.

Friedrich Merz több alkalommal hangsúlyozta, hogy diplomáciai, gazdasági és katonai eszközökkel is támogatni kell Ukrajnát, míg Donald Tusk a fegyverszállítások folytatását ígérte, és a csatlakozási folyamat felgyorsításáról beszélt.

Borítókép: Alex Soros és Ulf Kristersson (Forrás: Alex Soros Instagram-oldala)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu