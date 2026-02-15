A müncheni biztonsági konferencia idén is a nemzetközi politikai elit egyik legfontosabb találkozóhelye volt. A rendezvényen megjelent Alex Soros, Soros György amerikai oligarhca fia, a Soros-hálózat örököse is, aki az eseményről közösségi oldalán több fotót is megosztott.
Alex Soros baloldali politikusokkal találkozott a müncheni konferencián
Az amerikai oligarcha fia is részt vett a müncheni biztonsági konferencián, ahol számos baloldali, Ukrajna további fegyveres támogatását sürgető politikus tűnt fel. A rendezvényen több olyan szereplő is jelen volt, akik a háború folytatása mellett érvelnek foyamatosan. Magyar Péter is ott volt.
A müncheni konferencián több, Ukrajna további támogatását hangsúlyozó nemzetközi politikus is jelen volt, akik a nyugati szövetség és a fegyveres támogatások fenntartását szorgalmazzák. A résztvevők között szerepelt Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Mark Rutte, a NATO főtitkára.
A résztvevők között volt Magyar Péter is, aki háborúpárti nemzetközi politikusokkal folytatott egyeztetést.
Alex Soros az Instagram-oldalán megosztott az eseményről képeket.
Mindig nagyra értékelem a találkozókat Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel. Őszinte eszmecserét folytattunk Európa jövőjéről, a csendes-óceáni térség biztonságáról, és arról a felelősségről, hogy szilárdan kiálljunk Ukrajna szuverenitása mellett ebben a sorsdöntő pillanatban
– írta a bejegyzésében.
Az Alex Soros által megosztott képeken több európai politikus is feltűnik, köztük Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter, valamint Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese is.
Magyar Péter a háború folytatását támogató politikusokkal tárgyalt
Magyar Péter Münchenben egyeztetett Friedrich Merz német kancellárral és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel is.
Mindkét politikus nyilvánosan kiállt a fegyverszállítások folytatása és Ukrajna katonai támogatása mellett, valamint támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását.
Friedrich Merz több alkalommal hangsúlyozta, hogy diplomáciai, gazdasági és katonai eszközökkel is támogatni kell Ukrajnát, míg Donald Tusk a fegyverszállítások folytatását ígérte, és a csatlakozási folyamat felgyorsításáról beszélt.
Borítókép: Alex Soros és Ulf Kristersson (Forrás: Alex Soros Instagram-oldala)
