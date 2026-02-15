Alex Soros baloldali politikusokkal találkozott a müncheni konferencián

A müncheni konferencián több, Ukrajna további támogatását hangsúlyozó nemzetközi politikus is jelen volt, akik a nyugati szövetség és a fegyveres támogatások fenntartását szorgalmazzák. A résztvevők között szerepelt Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Mark Rutte, a NATO főtitkára.

A résztvevők között volt Magyar Péter is, aki háborúpárti nemzetközi politikusokkal folytatott egyeztetést.

Alex Soros az Instagram-oldalán megosztott az eseményről képeket.

Mindig nagyra értékelem a találkozókat Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel. Őszinte eszmecserét folytattunk Európa jövőjéről, a csendes-óceáni térség biztonságáról, és arról a felelősségről, hogy szilárdan kiálljunk Ukrajna szuverenitása mellett ebben a sorsdöntő pillanatban

– írta a bejegyzésében.