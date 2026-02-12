Rendkívüli

Gulyás Gergely a Kormányinfón: új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések + videó

Szijjártó PéterUkrajnaháborúMagyarországmagyar áldozat

Szijjártó Péter: Újabb magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

Újabb tragikus hírről számolt be közösségi oldalán Szijjártó Péter: ismét magyar nemzetiségű ember vesztette életét az ukrajnai háborúban.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 10:57
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Ezúttal egy 45 éves, a bátyúi kistérségből származó férfi halt meg, akit – a külgazdasági és külügyminiszter szavai szerint – felesége és gyermeke már hiába vár haza.

Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: MTI)

A tárcavezető hangsúlyozta: amíg tart a háború, addig sajnos további hasonló tragédiákra lehet számítani.

Szijjártó Péter: Magyarország a béke pártján áll

Itt lenne az ideje annak, hogy végre befejezzék a háborút. Brüsszelnek és az európai vezetőknek végre be kellene fejezniük az amerikai béketörekvések aláaknázását és Magyarországhoz hasonlóan támogatniuk kellene a béketörekvéseket annak érdekében, hogy a háború véget érjen

– hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter úgy fogalmazott: Brüsszelnek és az európai vezetőknek fel kellene hagyniuk az amerikai béketörekvések aláaknázásával, és Magyarországhoz hasonlóan támogatniuk kellene a békekezdeményezéseket annak érdekében, hogy mielőbb fegyverszünet és békemegállapodás szülessen.

Mindaddig amíg nem ér véget a háború, addig ilyen tragikus hírekre számíthatunk. Magyarország továbbra is a béke pártján áll, minden eszközzel támogatjuk az amerikai béketörekvéseket és segítünk abban, hogy végre fegyverszünet és békemegállapodás jöhessen létre a szomszédunkban

– összegezte Szijjártó Péter.

 

