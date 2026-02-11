Tusk döntött a Béketanácsról

A miniszterelnök a lengyel kabinetülés előtt nyilatkozva kifejtette, hogy a tanács irányadó elvei, jogi státusza, konkrét céljai – különösen a Gázai övezet újjáépítésével kapcsolatos célkitűzései –, valamint a felépítését érintő egyes alkotmányossági aggályok miatt Lengyelország nem vesz részt a Béketanács munkájában. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Lengyelország és az Egyesült Államok kapcsolatai továbbra is prioritást élveznek, és a helyzet változása esetén Varsó részvételét sem zárta ki.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Tusk elmondta, hogy a lengyel nagykövetség meghívást kapott Washingtonba a Béketanács február 19-re tervezett alakuló ülésére.

A meghívás vagy a lengyel miniszterelnöknek vagy a lengyel elnöknek szólt, és továbbra is érvényes

– tette hozzá.