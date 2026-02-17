Volodimir Zelenszkij február 16-án arról beszélt, hogy Moszkva újabb, kiterjedt akciókra készül Ukrajna energiaellátását biztosító létesítményei ellen. Mindez akkor hangzott el, amikor Kijev tárgyalódelegációja megérkezett Genfbe, hogy az Egyesült Államokkal és Oroszországgal újabb béketárgyalási fordulót kezdjen – számolt be róla az Origo.
Valóra válhat Zelenszkij rémálma
Az ukrán elnök riadt közleményében arra figyelmeztetett, hogy Oroszország újabb nagyszabású támadásokra készül Ukrajna energetikai infrastruktúrája ellen, miközben Genfben folytatódnak a béketárgyalások. Volodimir Zelenszkij a légvédelmi támogatások felgyorsítását sürgette, tartva attól, hogy egy lehetséges orosz támadás, ismét súlyos károkat okozna az eleve instabil ukrán energiarendszerben.
Zelenszkij esti beszédében a hírszerzési információkra hivatkozva közölte: az orosz fél nagyszabású, összehangolt csapásokat tervez az energetikai objektumok ellen, ezért a légvédelem felkészítését ennek megfelelően kell elvégezni.
Zelenszkij arra kérte a szövetségeseket, hogy a légvédelmi eszközöket és rakétákat időben juttassák el Ukrajnába, mert bármilyen csúszás növeli a támadások következményeit. Hangsúlyozta: minden késedelem a károk súlyosbodásához vezethet, és a legutóbbi müncheni biztonsági konferencián vállalt kötelezettségeket haladéktalanul végre kell hajtani.
Kiemelte, hogy az ukrán küldöttség már Genfben tartózkodik és készül az egyeztetésekre, ugyanakkor figyelmeztetett: az orosz támadások folytatása akadályozhatja az érdemi előrelépést.
Úgy fogalmazott, Oroszország ki akarja használni a tél utolsó hideg időszakát, hogy fájdalmas csapásokat mérjen az ukrán lakosságra, és minél több ilyen lépés történik, annál nehezebb lesz bármiféle megállapodást elérni velük.
Hozzátette, hogy Ukrajna elfogadta az általa reálisnak tartott amerikai javaslatokat, köztük egy feltételek nélküli, hosszú távú tűzszünet tervét. Ezzel szemben Oroszország ezt elutasította, és továbbra is támadja a frontvonalat, valamint városokat és energetikai létesítményeket.
Az ukrán elnök elmondta, hogy a partnerektől azt várják, hogy lépéseikkel valóban kikényszerítsék a békét az agresszortól. Ukrajna energiarendszere továbbra is komoly fenyegetés alatt áll. Korábbi beszámolók szerint Kijevben több ezer otthon maradt áram és fűtés nélkül; a helyreállítás egy része időközben megtörtént, de az ország továbbra is nehéz helyzetben van, mivel Oroszország nem hagyott fel az energetikai célpontok elleni támadásokkal.
Az ukrán energiahálózat továbbra is borzasztó állapotban van
Néhány napja cikket közöltünk arról, hogy Ukrajna energia-infrastruktúrája továbbra is összeomlás-közeli állapotban van, miközben újabb orosz csapások érték Odesszát és Kijevet is. A drón- és rakétatámadások során lakóépületek sérültek meg, több autó is lángra kapott és egy gázvezeték is megrongálódott, ami nehezíti a lakosság amúgy is akadozó ellátását. Kijevben az ukrán lakosok óvóhelyeken próbálják átvészelni az éjszakát, miközben a város területén ballisztikus rakéták végeznek pusztítást.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó:AFP)
