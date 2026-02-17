Valóra válhat Zelenszkij rémálma

Zelenszkij esti beszédében a hírszerzési információkra hivatkozva közölte: az orosz fél nagyszabású, összehangolt csapásokat tervez az energetikai objektumok ellen, ezért a légvédelem felkészítését ennek megfelelően kell elvégezni.

Zelenszkij arra kérte a szövetségeseket, hogy a légvédelmi eszközöket és rakétákat időben juttassák el Ukrajnába, mert bármilyen csúszás növeli a támadások következményeit. Hangsúlyozta: minden késedelem a károk súlyosbodásához vezethet, és a legutóbbi müncheni biztonsági konferencián vállalt kötelezettségeket haladéktalanul végre kell hajtani.

Kiemelte, hogy az ukrán küldöttség már Genfben tartózkodik és készül az egyeztetésekre, ugyanakkor figyelmeztetett: az orosz támadások folytatása akadályozhatja az érdemi előrelépést.

Úgy fogalmazott, Oroszország ki akarja használni a tél utolsó hideg időszakát, hogy fájdalmas csapásokat mérjen az ukrán lakosságra, és minél több ilyen lépés történik, annál nehezebb lesz bármiféle megállapodást elérni velük.