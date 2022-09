Kulturális hídépítés a zene nyelvén

A Távol-keleti Komolyzenei Fesztivál Japán és a Távol-Kelet sokrétű, izgalmas zenei kultúráját mutatja be, s négy napon keresztül kínál programokat a Magyar Zene Házában. A nyitókoncertet megelőző ünnepélyes megnyitón Batta András, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója kiemelte: rendkívül örül, hogy egy illusztris társaság, elismert művészek mutatkozhatnak be a következő napokban. Az első tematikus fesztivál szervezése hatalmas munka volt, de megérte, hiszen a program nem okoz csalódást a zenerajongóknak. – Mi is az a Kelet? És különösen a Távol-Kelet? Nekünk még mindig mást jelent, mint azoknak, akik ebben születtek, viszont a Nyugat Kelettel kapcsolatos ambíciói sokáig jóval erősebbek voltak, mint fordítva. Aztán – talán úgy öt éve – megfordult a kor széljárása, és

először Japánban, majd Dél-Koreában, később Kínában soha nem álmodott érdeklődéssel fordultak a földteke másik oldalán lévő civilizációja felé. Mára elmondhatjuk: bámulatos sikerrel

– vélekedett e kulturális kapcsolatról Batta András.

A Magyar Zene Háza díjnyertes, bámulatos, természetközeli épületét is egy japán építészművész álmodta a Városligetbe.

Vegyük a Magyar Zene Házát! Egy csodapavilon, amely szellemében teljesen japán, és mégis úgy terül el a Városliget fái között, mintha a partból nőtt volna ki.

Hiszen épp ez az: valóban a parkból sarjadt ki, és talán ebben a tényben a legerősebb a Távol-Kelet hatása – mondta az igazgató.

A zene valójában megmutatja nekünk, hogy nincs szükség más nyelvre, csak önmagára a zenére

– vallja Farkas Gábor zongoraművész. Az általa életre hívott fesztivál nem titkolt célja, hogy kulturális hidat építsen a földrészek között.