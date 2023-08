Ösztöndíjas ifjú alkotók kiállításával nyílt meg a YBL6 kiállítótér + videó

Kovács Ákos András, a Várkapitányság Turisztikai és rendezvény osztályának igazgatóhelyettese lapunknak kiemelte, az YBL6 névválasztás egyfajta tisztelgés a XIX. század nagy építésze, Ybl Miklós előtt. – Ybl tevékenysége és emlékezete többszörösen kötődik a helyszínhez. Az 1880-as éveben elkészült épületegyüttes egyszerre egy építészeti és egy urbanisztikai bravúr volt. A várhegy eme keleti lejtőjét valamint a királyi kerteket akkoriba valahogy le kellett zárni, így az itt lévő bérházakat elbontották, és Ybl tervei szerint épült meg ez az impozáns épület.

Mindemellet ez a helyszín szorosan kötődik a képzőművészethez, ugyan bazárnak építették, ám szinte a megnyitás első pillanatától kezdve műtermek működtek benne,

méghozzá olyan híres magyar képzőművészek alkotóbázsaként, mint Stróbl Alajos vagy Fadrusz János, de itt volt a Magyar Történeti Képcsarnok illetve 1918-ig a Magyar Királyi Női Festőiskola is, ahol Lotz Károly is oktatott. Mondhatjuk, hogy ez egy pulzáló művészeti központ volt– foglalja össze az intézmény képviselője, aki hozzátette, az augusztus elején megnyitott térrel olyan új fókuszú kortárs művészeti kiállítóhelyet szerettek volna létrehozni, amely egyrészt a külföldi turistákat is meg tudja szólítani a modern művészet által, másrészt magas színvonalon tud a Budavári Palotanegyed programkínálatába bekapcsolódni.

Kovács Ákos András szerint a Derkó- ösztöndíj különleges elismerés (Fotó: Teknős Miklós)

Az elsőként befogadott DERKÓ '22-öt a sokszínűség jellemzi, a festmények és a szobrok mellett nagyméretű grafikák és interaktív installációk is megtalálhatók benne. Az alkotók a Derkovits Gyula festő- és grafikusművészről elnevezett ösztöndíjban részesült ifjú művészek.

Ez a támogatás közel hetven éve nyújt anyagi és szakmai segítséget a 35 év alatti, kiemelkedő tehetségeknek.

Különleges elismerést jelent, hiszen ez az első állami kitüntetés, amelyet művész megkaphat. Derkovits tragikus sorsa ellenére a XX. század kiemelkedő alakja, életútja azonban ráerősít arra, hogy mennyire fontos a pályájuk elején álló alkotók támogatása. – A Petőfi Kulturális Ügynökség és a Várkapitányság együttműködésében megvalósuló tárlatban kihelyezett munkák reagálnak

a legaktuálisabb társadalmi eseményekre, környezetvédelmi aspektusokra, egzisztenciális létkérdésekre és a női minőségek megjelenítésére is, akár a modern digitális technológiák felhasználásával

– összegzi Kovács Ákos András az augusztus 20- ig ingyenes megtekinthető művekről.

A kiállításban a hagyományos és modern művészi technikák is helyet kapnak (Fotó: Teknős Miklós)

A különböző alkotói stílusok már törvényszerűen keverednek a kortárs képzőművészetben. Így a kiállítás megtervezésekor figyelembe kellett venni azt, hogy az alkotások hogyan passzolnak egymáshoz a térben. Fontos volt, hogy végül összhangba kerüljenek. Így jött létre az ember és a természet viszonyának bemutatása, de jelen vannak a klasszikus korszakok, a keresztény kultúra, és a játékosság is a tárlat közepén található óriási székekből álló installáció által, amely az alkotó szándéka szerint a társadalmunkban uralkodó alá- fölé rendeltség kényes egyensúlyát jelképezi. Az igazgató helyettes kiemelte: – Számomra azok az alkotások a legérdekesebbek, amelyek nem hagyományos technikával készültek, ilyen például Kiss Adrian Alexandru bőrből született plasztikája.

Ha a látványt kiegészítjük a művész gondolataival, egészen mély tartalomra bukkanhatunk a produktum mögött.

Ezeknek a felfedezését, megértését szeretnénk segíteni olyan szatellitrendezvényekkel, mint például Sipos Tünde szeptemberi, kurátori tárlatvezetése – zárta mondandóját Kovács Ákos András.

A 21.századi látogatói igényeket kielégítő helyszínnel új fejezet kezdődött a Várkert Bazár kiállítási programjában. Egy művészeti fókuszú, időszaki kiállításokat bemutató kiállítási- és rendezvényhelyszín jött létre, amely majd kávézóval és információs szolgáltatásokkal is várja a megújuló Budavári Palotanegyed látogatóit.

A Derkó ’22 kiállítás megtekinthető 2023. szeptember 20-ig, hétfőtől-vasárnapig 10:00-18:00 óra között, augusztus 20-ig ingyenesen.

Borítókép: Teknős Miklós

A videót készítette: L. Szabó Fruzsina