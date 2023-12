A családi társasjátékok idén karácsonykor is népszerűek

Mi az a társasjáték?

A mai, asztali társasjátékok elődjei a polgári kultúra előretörésével, bő egy évszázada kezdtek megjelenni elsősorban Németországban, de nagyon hamar meghódították az egész kontinenst és Észak-Amerikát is. A játékkészítők és kereskedők a kortárs csoportoknak, illetve a családoknak szánt játékok tucatjaival sok kedves percet okoztak.

A társasjátékok megvételét eleinte csak a jómódú családok engedhették meg maguknak, de ez nem maradt sokáig úri huncutság.

A játékok tömeggyártásával valóban ezrek számára lettek elérhetők, a siker pedig azóta is töretlen. Akárcsak régen, ma is a karácsony előtt veszik a legtöbb társast az emberek. Az első, kezdetleges táblajátékokhoz képest már rá sem lehet ismerni a modern, olykor okoseszközöket is igénybe vevő társasjátékokra.

Ami változatlan, az a játék és az együtt töltött idő öröme.

Szükség van a társasjátékokra. Forrás: Freepik.com

De, van-e idő játszani?



Noha a digitalizáció és az online terek egyre erősebben törnek bele a hétköznapjainkba, mégis a társasjátékok reneszánszukat élik – legalábbis ha azok számát és eladott mennyiségét nézzük.

A szédítően sokszínű kínálat közül válogathatunk a játékboltokban sőt, egyre több speciális, csupán ilyen jellegű termékeket forgalmazó szaküzlet található országszerte.

Sokan esnek azonban abba a csapdába, hogy karácsony előtt bőszen olvassák a társasjáték-kritikákat, ismertetéseket, nézik meg a különböző tematikus videócsatornákat és a forgatják fel a boltokat a vélt legmenőbb társasjáték beszerzése miatt. Ők azok, akik folyton új társasjátékokat vesznek anélkül, hogy igazán játszanának a korábbi évek szerzeményeivel.

A játék igazi öröme pedig éppen abban áll, hogy nem a boltokban, a kasszák előtt kígyózó sorokban szeretnénk több időt eltölteni, hanem a családunkkal.

Éppen ezért nem feltétlenül érdemes beszerezni az épp toplistás játékokat. Azok minden bizonnyal nélkülünk is megdöntik az eladási listákat. Közel sem biztos, hogy a legmodernebb, legnépszerűbb társasjátékkal jobban tudunk majd mulatni. A padlásokon porosodó régi társasjátékok között is lelhetünk régi családi kedvencekre, olyanokra, amelyek közös kikapcsolódást és önfeledt szórakozást nyújthatnak mindenkinek az év utolsó napjaiban is.



Melyik a legjobb társasjáték?



Nyilván az, amelyikkel a család minden tagjai szeret játszani. A társasjáték olyan családi program, amely valóban bearanyozhatja az ünnep szabad pillanatait. Ráadásul a társasjátékok nem csak szórakozásra jók, fejleszthetnek és megmutathatják személyiségünk másik oldalait is. Egyre több a kínálatban az együttműködésen alapuló játék is a korábbi, a „győztes mindent visz”-típusú játékok mellett.

Mindezek pedig valóban képesek nemcsak az asztalhoz ültetni a családok tagjai, de ott is tartani, hogy újabb és újabb kört játszanak együtt.