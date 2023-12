Gryllus Dániel: Gondolnunk kell a lelkiekben nélkülözőkre

A zenekar alapítója, Gryllus Dániel lapunknak arról beszélt: megszámlálhatatlan koncert és helyszín van a hátuk mögött a Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című zenés könyv 1987-es megjelenése óta, amely eredetileg kazetta formájában jött ki.

Gryllus Dániel és a Kaláka 1987 óta adja elő a betlehemes ünnepi műsort (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Huszár Márk)

Azóta frissült a repertoár, néhány új dal bekerült, de elsősorban az akkori kiadvány dalait viszik határon innen és túlra.

– Nagy Gáspár egyik versét is énekeljük, de egy Bach-ének is belekerült a repertoárba, és Kányádi Sándortól is játszunk egy később megzenésített verset. Kányádi Sándor éppen karácsonykor veszítette el az édesanyját, ezt az élményt is meg kell fogalmaznunk.

A lelkileg nélkülözőkre is gondolnunk kell ezen a napon, akiket a szeretetnek hiánya nagyon diderget

– fogalmazott a költő szavaival Gryllus Dániel.

A nagyszalontai Kodály-gyűjtésből ered a Szabad-e bejönni ide betlehemmel? cím és a műsor is erre a hagyományra épül, felidézve a betlehemezők szokásait. A karácsonyi Kaláka-koncert egyszerre szólította meg a gyerekeket és a felnőtteket, korosztálytól függetlenül részévé lett a karácsonyi ünnepkörnek, generációk nőttek fel rajta. A kortalanságot igazolja, hogy az Uránia Nemzeti Filmszínházban nemrég nyugdíjasoknak játszottak telt ház előtt és ugyanazt az élményt élték át, mint amikor gyermekek vagy fiatal felnőttek hallgatják dalaikat.



A nyolcvanas évek végén, a Móra Kiadó felkérésére állítottuk össze a Szabad-e bejönni ide betlehemmel? című zenés könyvet.

Mindenesetre a Kaláka gondolkodásában régen jelen volt a bibliai ihletésű, karácsonyi téma, nem kellett kapkodva kutakodniuk egy album felépítéséhez.

A betlehemi műsort idén Délvidéken több településen bemutatják: Tornyosra, Csókára, Zentára utazik a zenekar és határainkon belül is több kulturális intézetbe várják őket. Visszatérők a MOM Kultba is, ahol december 17-én adnak karácsonyi koncertet.

Borítókép: Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos (Fotó: Mirkó István)