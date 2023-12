Karácsonyi hangulatú színházi előadások

1. Csajkovszkij: Diótörő (Magyar Állami Operaház)

A Diótörő örök klasszikus az ünnepi előadások között (Forrás: Magyar Állami Operaház)

Csajkovszkij csodálatos balettje szerte a világon évtizedek óta a karácsonyi készülődés elengedhetetlen része. Ősbemutatóját 1892. december 18-án tartották a szentpétervári Mariinszkij Színházban. Magyarországon 1927-ben debütált a darab Brada Ede koreográfiájával, ismertté azonban az 1950-ben színpadra állított Vajnonen-koreográfiával vált.

Az Operaház 2015-ben újította fel a régmúltra visszatekintő előadását egy újragondolt, a XXI. század táncművészeti és látványvilágbeli elvárásainak megfelelő, ugyanakkor a klasszikus balett hagyományait követő produkcióvá. A Wayne Eagling és Solymosi Tamás által koreografált, a társulat tagjaira szabott, helyi jellegzetességet is figyelembe vevő előadás, amelynek csodás jelmezeit Rományi Nóra álmodta meg, a karácsonyi varázslatot még látványosabb, még táncosabb változatban tárja a közönség elé. Az előadás január 6-ig még számos alkalommal megtekinthető. Jegyek és további információk a Magyar Állami Operaház oldalán érhetőek el.

2. Diótörő a jégen (Vasas Jégcentrum)



Adventi vásárok, gyertyagyújtás, hóesés, korcsolya és Diótörő: mindezek elengedhetetlen részei az adventi időszaknak. Ez a produkció, amelyben a jégszínház és a klasszikus balett varázsa egymás hatását erősítve ejtik ámulatba a közönséget – egyszerre hozza el a várakozást, mesét, fényeket, izgalmat, családi együttlétet. Magát a karácsonyi csodát kelti életre.

A Diótörő a jégen produkcióval, amelyben mintegy mesélőként többek között Péter Szabó Szilvia is közreműködik, a „régi karácsonyok” hangulata elevenedik meg, és egy életre szóló kulturális élményt adó adventi és karácsonyi program tér vissza Magyarországra.

A Szedlár Jennifer és Illés Dejan koreográfus páros által megálmodott kétszer negyvenöt sssperces jégbalett az eredeti klasszikus Csajkovszkij-művet veszi alapul, és adaptálja világszínvonalon a jégrevü világába. A produkció december 28. és 30. között tekinthető meg a Vasas Jégcentrumban. További részletek és jegyek a produkció honlapján érhetőek el.

3. Presser Gábor–Sztevanovity Dusán: Pinokkió (Vígszínház)

Keresztes Tamás rendezésében, a Presser–Sztevanovity szerzőpáros által megalkotott zenékkel és dalszövegekkel 10-től 100 éves korig ajánlott „zenés családi roadmovie” formájában éled újra a Vígszínházban Pinokkió szívhez szóló és tanulságos, szórakoztató története.

A musical dialógusait Carlo Collodi legendás meséje nyomán Benedek Albert, Keresztes Tamás és Kovács Krisztina alkották meg. Pinokkió kalandjait számtalanszor és számtalan formában feldolgozták már. Született belőle egyebek mellett film, színházi előadás, képregény, diafilm. Az 1883-ban íródott mű szórakoztató, fordulatos, humoros, sőt a hajmeresztő kalandoknak köszönhetően olykor kicsit ijesztő is. A Vígszínházban most készülő, új változat igyekszik minél jobban megőrizni és megmutatni az eredeti mese csapongó fantáziáját, játékosságát és humorát, miközben az igazi Pinokkió-szakértőknek is szolgál majd némi meglepetéssel…

Az előadásról további részletes információk, valamint jegyvásárlási lehetőség a Vígszínház oldalán érhetők el.

4. Rodgers – Hammerstein II.: A muzsika hangja (Pesti Magyar Színház)

Mária a zene nyelvén keresztül remekül megtalálja a közös hangot a gyermekekkel (Fotó: Pesti Magyar Színház/Juhász Éva)

Dó-ré-mi, Kis gyopár, Kedvenc képeim és még hosszasan sorolhatnánk A muzsika hangja legendás, slágerré vált dallamait. A romantikában, humorban, sőt izgalmakban is bővelkedő kedves és megható történet a család minden tagját megszólítja.

Adott egy szigorú katonaember, von Trapp kapitány, akinek egyedül kell felnevelnie hét gyermekét. A XX. század harmincas éveinek Ausztriájában járunk, egy csodálatos országban, amelyet havas hegycsúcsai és csörgedező, kristálytiszta patakjai tesznek varázslatossá. Azonban a festői tájak fölött viharfelhők gyülekeznek: a világháború sötét árnyai. Ahogy ez a valóban emlékezetes történetekben lenni szokott, a különböző szálak lassan fonódnak össze, oly módon, hogy végül már alig lehet kibogozni őket. Miközben szorítunk Mariáért, a gyerekekért és a kapitányért, hogy az életük teljes és boldog legyen, A muzsika hangja világhírű dalai csendülnek fel. Ezek a dalok a zenés színházi irodalom legnagyobb slágerei közé tartoznak, és üde, életigenlő hangulatot árasztanak. Egyszerre bájosan szórakoztató és mélyen emberi ez a történet, amely a szeretetről, családról, összetartásról, és persze szerelemről mesél. Az előadás december 25. és 27. között öt alkalommal tekinthető meg a Pesti Magyar Színházban. További információk és jegyvásárlási lehetőség a teátrum honlapján érhetők el.

5. Ulrich Hub: Az utolsó bárány (Budapest Bábszínház)

Az Ulrich Hub karácsonyi meseregényéből készülő előadás rendhagyó perspektívából, sok zenével és még több humorral meséli el Jézus születésének igaz történetét.

Csodásan zöldellő mezők, mesebeli szépségű legelők, rétek, és a legízletesebb keleti finomságok. Mi másra is vágyakozhatna a bárányok csapata? A szelíd nyáj békés álmát három odaadó, komoly pásztor vigyázza. Azonban egy téli estén egy minden eddiginél ragyogóbb új csillag jelenik meg Betlehem fölött, és a bárányok arra ébrednek, hogy a pásztoraik eltűntek. Földönkívüliek rabolták el őket? Vagy mégis igaza volt a kecskének, és tényleg ahhoz a híres újszülötthöz siettek, aki felnőttként majd megmentheti ezt a világot?

Egy szempillantás alatt mozgásba lendül a birkanyáj. Ez nem csak egy szimpla éjszakai túra lesz. Ez egy igazi bátorságpróba. Gyors létszámellenőrzés. Első bárány, második bárány… ajj, legalább ezerig kéne tudniuk számolni, hogy megszámolják magukat. Útra kelnek, hogy meglátogassák a kisdedet. De talán mégsem olyan könnyű egy ilyen izgága birkanyájat felnőttek nélkül együtt tartani. Vajon mit lehet ajándékba vinni a kisdednek? És miért keresik őt olyan kétségbeesetten a farkasok? Egyáltalán, hova tűnhettek el a pásztorok? A nyáj lelkesen keresi a kérdésekre a választ, amíg a sor végén kullogó Utolsó bárány mindig ugyanazt fújja:

„Pont ilyen látogatókra vár az újszülött gyermek, mint mi vagyunk. A betegekre, a vakokra, a sántákra és a totál flúgosokra. Az efféle szerencsétlen lúzereket kézcsókkal fogja köszönteni.”

Az előadás decemberben számos alkalommal megtekinthető a Budapest Bábszínházban. Jegyek és további információ a teátrum honlapján érhetők el.

Borítókép: A Diótörő sokak számára elválaszthatatlanul hozzátartozik a karácsonyhoz (Forrás: Magyar Állami Operaház)