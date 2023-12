Karácsonyi olvasnivalók – válogatás az idei kínálatból

Ha karácsonyi novellákat választunk, akkor érdemes jól körülnézni a könyvesboltok polcain, akárcsak az otthoni kötetek között, hiszen a jóleső nosztalgia érzését magyar és külhoni szerzők egyaránt garantálhatják. Minden attól függ, hogy milyen típusú varázslatra vágyik az olvasó.

Agatha Christie klasszikus krimiregényei töretlen sikernek örvendenek ma is (Fotó: AFP)

Érdemes például a jól bevált, jellegzetes borítójú, Agatha Christie-féle történeteket keresnie annak, aki jóleső borzongásra és a szürke agysejtek megdolgoztatására készül. A krimiírás királynőjének nyomozói, azaz Hercule Poirot és Miss Marple is azonnal szolgálatba helyezi magát, hiszen mindkettejüknek jut feladat a karácsonyi időszak alatt, mely egyébként is Christie kedves ünnepe volt. Legyen szó több fejezetből álló Poirot-történetről, Miss Marple által elmesélt különös emlékekről, véres vagy kevésbé drámai eseményekről, a Karácsonyi krimik című válogatás kiváló esti kísérője lesz az izgalmakra vágyó olvasóknak.

A sorozat a Helikon gondozásában jelent meg, ez az ötödik darabja, s egy-egy időszakhoz (advent, Szent Iván-éj) kötődő írások gyűjteményével várja az érdeklődőket.

Ha valaki szereti a mesés történeteket, akkor érdemes a XIX. század közepén született írónőhöz fordulnia. Selma Lagerlöf svéd írónő ugyanis nemcsak Nils Holgersson alakjával ajándékozta meg a gyerekeket, de az első nő, aki irodalmi Nobel-díjat vehetett át. Gyermekkorának meséi és családja mély vallásossága egyaránt meghatározzák az ünnepkörhöz kötődő írásait is. Tanított egy ideig, majd 37 évesen az írást választotta hivatásul a Svéd Akadémia támogatásának köszönhetően.

Nevéhez fűződnek azok a mesés és valós elemeket különlegesen elegyítő történetek, mint a Legenda a karácsonyi rózsáról vagy A betlehemi gyermek, vagy akár a Krisztus-legendák című sorozata, amely utóbbi a Biblia történeteit meseszerű képekbe illeszti.

S hogy aktualitással is szolgáljunk, az írónő életéről Charlotte von Feyerabend könyve mesél. A Selma Lagerlöf – A Nobel-díjas írónő, aki szabadon élt, és megalkotta Nils Holgerssont című regény a Kossuth Kiadónál jelent meg.

Ha magyar írók műveit választanánk, akkor sem fogunk csalódni, hiszen számos régi és új kötet vár felfedezésre. A Karácsonyi fények című válogatáskötetben, amely a Lazi kiadónál jelent meg, ünnepi tárgyú novellák kaptak helyet. Domonkos Lászlótól Füst Milánon át Sütő Andrásig klasszikus íróink és kortárs szerzőink műveit szép borítójú kötetben adja közre. Ezek a fajta válogatáskötetek minden évben sikert aratnak, egyre rövidebb ideig fenntartható figyelmünket úgy kötik le, hogy közben megajándékoznak bennünket a múltat és a jelent összekötő hagyománnyal.

De, hogy a magyar írónők se maradjanak ki ebből az ünnepi válogatásból, egy klasszikus alkotót is érdemes megemlíteni.

A Nyugat nőírójának, Kaffka Margitnak egyik legnépszerűbb regénye, a Színek és évek ezúttal a Multiverzum Kiadó kiadványai között foglal helyet.

Bár jellegzetes szempontú életútregény, egyben korrajz és önéletrajzi elemeket is hordoz, számos olyan kérdéssel szembesíti az olvasót, mellyel ma is találkozunk, még ha modernebb változatokban is. Az eredetileg 1911-ben megjelent történet egy nő életét mutatja be, aki boldogulni kíván, de ennek árát nagyon komolyan meg kell fizetnie a XIX. század végi Magyarországon.

Borítókép: Kaffka Margit portréja (Fotó: Digitális Képarchívum, OSZK)