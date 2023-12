Öt könyv, amely ünneplőbe öltözteti a lelket

J. R. R.Tolkien: Karácsonyi levelek

Tolkien – akit leginkább A Gyűrűk Ura trilógia tett ismert és népszerű szerzővé – íróként bravúrosan használta a nyelvet, és különleges fantáziavilágokat alkotott. Édesapaként is kamatoztatta ezeket a képességeit, aminek a gyermekei különösen örülhettek. A legendás író ugyanis Karácsony apó nevében húsz éven keresztül minden évben rajzokkal színesített leveleket írt nekik, amelyekben az otthonáról, a szeretteiről és az Északi-sarkról, illetve az ottani vicces és rémisztő eseményekről mesélt a kicsiknek. Jegesmedve ügyetlenkedései, a karácsonyi készülődés közben sürgés-forgás, Hóember, a rénszarvasok és a koboldok történetei mind-mind mosolyt csalnak az olvasók arcára. A hóval díszített, északi-sarki bélyeggel ellátott borítékot hol a házban elrejtve fedezték fel a gyerekek, hol a postás kézbesítette nekik. Ebben a rajzokkal gazdagon illusztrált kötetben most csokorba gyűjtve ezek a szívmelengető, kedves, mesebeli hangulatot árasztó levelek olvashatók.

Karácsony apó levelei egyszerre viccesek és szívet melengetők (Forrás: Bookline.hu)



Fekete István: Karácsony éjjel

Ez a novellagyűjtemény kitűnő választás, ha szeretnénk a lelkünket is ünneplőbe öltöztetni a közelgő ünnepekre. Ezeket a lassításra, megállásra és elgondolkodásra ösztönző, megható és lélekemelő történeteket olvasva a saját élményeinket is felidézhetjük, nosztalgiázhatunk és kiszakadhatunk a rohanó hétköznapokból. A 36 kis írásból álló novelláskötet bőven kínál tanulságos, megható történeteket az adventi időszakra, sőt az ünnepek közötti napokra is. Így segít, hogy ráhangolódjunk a szeretet ünnepére, illetve újult erővel, lelkileg is feltöltődve nézzünk szembe az új esztendő örömeivel és kihívásaival. A szerző természetszeretetét ez a kötet is hűen tükrözi: gyönyörű leírásokban elevenedik meg a téli táj, a tűz meghitt melege és ropogása. A szeretetről, szegénységről és összetartozásról szóló, régi karácsonyokat megidéző, útmutatóként szolgáló történetek tanúbizonyságként szolgálnak arra, hogy lehet, sőt érdemes szeretni, egymáshoz jónak és figyelmesnek lenni.

Michelle Marly: White Christmas – a legszebb karácsonyi dal története

Ez a romantikus könyv az egyik legismertebb karácsonyi sláger születésének történetét elmesélve nem csupán egy magával ragadó szerelmi történetet idéz fel, de segít megérteni a karácsony valódi lényegét, és az ünnep varázslatának igazi erejét. A történet 1937 decemberébe repít bennünket, amikor Irving Berlin, a híres hollywoodi filmzeneszerző, a Broadway ünnepelt sztárja a családjától távol kénytelen tölteni az ünnepi időszakot. Egy filmforgatás a forró, napfényes Kaliforniába szólítja, ahol hiába is várná a havas karácsony eljövetelét. Szenteste még fájóbb a magány, és még jobban felerősödik a fia elvesztése miatti fájdalom, aki évekkel korábban éppen karácsony táján távozott erről a világról. A meghitt ünnep számára azóta a gyász és a veszteség időszaka. Ebben az évben azonban nemcsak az elveszített fia hiánya gyötri: a szeretett felesége és a kislányai utáni vágyakozás által ihletve egy olyan dalt szerez a hóesés varázsolta fehér karácsonyról, amely karácsonyi csodaként nemcsak a bánatára hat vigaszként, de az életét megváltoztatva a nevét is világszerte híressé teszi.

Hans Christian Andersen: Téli mesék

A meséknek mindig jó a végük? A dán meseíró, Andersen ilyen szempontból különleges helyet foglal el a meseirodalom világában. Izgalmas, különleges módon cselekményszálait többnyire áthatja egyfajta irónia és melankólia is. Történetei azonban – akármelyik életkorban találjanak is ránk – a bennük megfogalmazott mélyen emberi gondolatokkal és érzésekkel nemcsak katartikus hatással bírnak, de formálnak is minket. Bravúrosan, szívhez szólóan ír a legkényesebb témákról és érzésekről, a nyomorról, a halálról, a szeretetről, a gyűlöletről, a hiúságról, az önzésről és önzetlenségről, irigységről és féltékenységről. Ebben a kötetben a három legnépszerűbb téli történetét olvashatjuk: A fenyőfa, A kis gyufaáruslány és A hókirálynő történetét olvasva a kétszáz éve íródott sorok között egy-egy ma is aktuális életigazságra lelhetünk.

A klasszikus Karácsonyi ének mellett más történetekkel kiegészülve (Fotó: Európa Kiadó)

Charles Dickens: Karácsonyi történetek

Sokan sokféleképpen feldolgozták már ezt a klasszikust, amely a szegénység és a gazdagság örök ellentétét mutatja be a gazdag és szívtelen, kapzsi és pénzsóvár Ebenezer Scrooge pálfordulását elmesélő meseszerű történetben. amelynek adaptációival (több tucat megfilmesítés, színpadi változat) évről évre találkozhatunk karácsony táján. A múlt, a jelen és a jövő karácsony szelleme ugyanazzal a hatással van a történet főhősének életére, mint a mi mindennapjainkra az ünnepek, amelyek lelassítják az időt, lehetőséget teremtenek az emlékezésekre, a találkozásokra, a megértésre az önreflexióra és a változásra.

Az Európa Könyvkiadó gondozásában kiadott kötet azonban emellett az évről évre újjászülető klasszikus mellett négy további karácsonyi, illetve újévi tematikájú történetet tartalmaz. A Harangszó (1844), Házi tücsök (1845), Az élet csatája (1846), A szellem embere (1848) együtt, egy kötetben magyarul utoljára 1958-ban jelent meg. Most új magyar fordításban olvashatjuk az örök érvényű tanulságokban bővelkedő alkotásokat.

Borítókép: Egy kellemes téli este (Forrás: Getty Images/AlexRaths)