Ahogyan biztosan nem hallottad még a Mátrát

Magyarország legnagyobb hegysége nemcsak a Fekete Zaj fesztivál helyszínét, Sástót adja, hanem a gyönyörű természeti környezetet is, amely izgalmas kontrasztot alkot a fesztivál konvenciókkal szembemenő zenei programjaival. Közösség, szubkultúra, természet – hazánk egyik legkülönlegesebb fesztiválja a Mátra hegycsúcsának árnyékában gyűjti évről évre a legfurcsább és legkülönlegesebb produkciókat.

Idén már tizenötödik alkalommal kerül megrendezésre a Fekete Zaj fesztivál. Fotó: Mohai Balázs/MTI

Fekete Zaj fesztivál

Az idén 15 éves Fekete Zaj a független zene, a közösség, a sokszínűség és a természet felfedezésének ünnepe, átjárás az ismerős és az ismeretlen között, műfaji határokat bátran feszegetve – nosztalgikus hangok és friss hangzások férnek meg békésen az erdő mélyén.

De vajon milyen hang lehet a valóságban a fesztivál nevét adó fekete zaj?

A Magyarországon idén először fellépő brit legenda, a The Jesus and Mary Chain shoegaze gitárzenéje? A Whispering Sons post-punkja, az Unto Others gothic metálja? A Clan of Xymox vagy az ULTRA SUNN dark wave-je? Darkrock, blackmetal, drone-ambient, industrial, sadcore, techno? Ezek mindegyike!

A Mátra Hangja

Miként szólhat a természet igazi hangja, ha elektromos jellé alakítjuk át a domborzatot?

A svéd Kilohearts cég díjnyertes moduláris szoftverszintetizátorával, a Phase Planttel Magyarország legnagyobb hegységének domborzati textúráját zenei hullámformává konvertálva megalkották a valódi Fekete Zaj hangot. A hivatalos együttműködés során létrejött 20 darab egyedi patchet tartalmazó Black Noise hangkészlet most ingyenesen elérhető, így bárki szabadon felhasználhatja és megszólaltathatja zenéjében a Mátra kísérleti hangját az egész világon. A gyűjtemény – melynek hangjai olyan fantázianevet kaptak, mint „Recsk mély kőfejtője”, „Szélfúvás Galyatető felett” vagy „Termikus kitörés Parádfürdőn” – eredeti természeti terepfelvételeket is tartalmaz különböző mátrai helyszínekről.

A valódi fekete zajt az is megszólaltathatja, aki nem rendelkezik szintetizátorral.

Elég csak felkeresni a The Sound Of Matra oldalt, ahol a Mapscillator menüpontban a számítógép billentyűivel is lejátszhatjuk a domborzat ihlette hanghullámokat, meghallgathatjuk, milyen a Fekete Zaj értelmezésében a Kékes 1014 méteres magassága vagy a Mátrai Hőerőmű hangja.

A kollaboráció azonban itt nem ér véget. A következő hetekben folyamatosan érkeznek majd, és kerülnek ki fesztivál közösségi média felületeire a 15 éves Fekete Zaj idei fellépőitől azok a zenei alkotások, amelyek a frissen publikált Black Noise hangkészletet felhasználva szólaltatják meg az ország páratlan szépségű tájának hangját világszerte.

Sőt most bárki megmutathatja a Zaj rajongóinak, hogy saját felfogásában hogyan szólal meg a Fekete Zaj.

A fesztivál várja a zenekedvelők és kísérletező kedvű alkotók a letöltött patchekből készült hanganyagait az alábbi oldalra. A fesztivál szervezői által kiválasztott track rákerül a hivatalos The Sound Of Matra playlistre, alkotója pedig egy idei Fekete Zaj bérlettel lesz gazdagabb.