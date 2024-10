Ma nyitja kapuit az Art Market Budapest

A vásár helyszínén ma a Building on Art – A művészetre építhetünk elnevezésű, a művészet területén kevéssé jártas közönség által is érdekesnek és inspirálónak ígérkező találkozót rendeznek, ahol a nemzetközi előadók mellett Ferencz Marcel, a Néprajzi Múzeum épületének tervezőjeként arról is beszél, miként épült meg egy meglévő köztéri szobor köré a világ jelenleg egyik legelismertebb középülete