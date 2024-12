Kövér László: Herman Ottó a magyarságot védte és erősítette

„Legzseniálisabb s legmagyarabb tudósunk”, Herman Ottó címmel nyílt tárlat a Néprajzi Múzeumban. A megnyitón Kövér László emlékeztetett: Herman Ottó politikai hitvallása az volt, hogy a magyarság mint államalkotó azon a helyen, ahol az államát megalkotta, a közszabadság eszméinek fenntartója és védője.

Kövér László, az Országgyűlés elnöke nyitotta meg a Herman Ottó-kiállítást a Néprajzi Múzeumban Fotó: MTI/Lakatos Péter

Herman Ottó őstehetség volt

A házelnök kiemelte, hogy a kiállítás egy olyan ember életművéről szól, aki tőle telhetően mindent megtett azért, hogy a magyarság soha ne veszítse el önmagát. – Kossuth Lajos nevezte kortársát, Herman Ottót a legzseniálisabb s legmagyarabb tudósunknak. Holott a felvidéki szász család tagjaként tizenkét éves koráig csak németül beszélt, és tudását önerőből szerezte. A magyarság nem véralgebra kérdése, hanem a magyar sors vállalásának függvénye. Herman Ottó a legszenvedélyesebben vállalta és szerette a magyar sorsot. Nemcsak a magyar táj és természet, a magyar szabadság szerelmese is volt – tette hozzá.

Kövér László beszélt arról, hogy Herman Ottó őstehetség volt, aki népe polihisztorává tudott emelkedni. Felidézte, hogy felnőtté érve, 1867-ig átélte a magyar szabadság elfojtását, hogy aztán élete hátralévő, csaknem öt évtizedét a magyar szabadság kiegyezéses, kompromisszumos világában élje le, miközben ő maga soha nem kötött sem politikai, sem pedig szellemi kompromisszumot, amivel még ellentétes állásponton álló kortársai és a magyar utókor tiszteletét is kivívta.

A házelnök arról is szólt, hogy a 190 éve született és 110 esztendővel ezelőtt elhunyt Herman Ottót a néprajz, a természettudomány, a barlangászat, a környezetvédelem, a nyelvtudomány és a régészet egyaránt hazai úttörői között tartja számon. A tudást nemcsak összegyűjtötte, de szét is osztotta, itthon és a nagyvilágban. Tizennégy könyvet és több mint 1100 cikket, tanulmányt írt, előadásokat tartott.

Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója azt emelte ki, hogy Herman Ottó életművében és parlamenti képviselőségében is meghatározó a néprajzi múzeum létrehozása érdekében tett áldozatos tevékenység, többek között tárgyain és dokumentumokon keresztül, de ő mentette meg a széthullástól a Magyar Néprajzi Társaságot is.

Gyűjteményei révén közismert, tudományos tevékenysége által elismert, politikusként értékelt életművet hagyott ránk. A Néprajzi Múzeumnak a mai napig a legnagyobb műtárgya Herman Ottó gyűjtéséből származik. Ez az egy fából faragott hatalmas bödönhajó, amely a Zoom című kiállításon látható.

A Néprajzi Múzeum és az Országgyűlési Múzeum Herman Ottóról szóló közös, időszaki kiállításának kurátora Bányai Balázs, Tihanyi Anna és Veres Gábor.

A tárlat olyan válogatást ad a Néprajzi Múzeumban őrzött és Herman Ottóhoz köthető csaknem 3500 darabot számláló tárgyi anyagból, amely tükrözi Herman tárgyszemléletét, gyűjtési módszereit, múzeumban való gondolkodását.

A néprajzi témákhoz mindvégig hozzákapcsolódnak politikai pályafutásának mérföldkövei, a képviselőházban kifejtett tevékenysége, sajátos gondolkodása és beszédstílusa.

A tárlat válogatást ad a Néprajzi Múzeumban őrzött és Herman Ottóhoz köthető csaknem 3500 darabot számláló tárgyi anyagból. Fotó: MTI/Lakatos Péter

Mint a múzeum ajánlójában olvasható, Herman Ottó megteremtette az anyagi kultúra kutatásának alapjait. Az elsők között a halászattal kapcsolatos etnográfiai vizsgálódásai során járt be nagyobb területeket, de ugyanígy a pásztorkodás és más témák mind jobb és jobb megismerése céljából is beutazta szinte az egész Kárpát-medencét, illetve azon túlra, Norvégiába is eljutott.

Nála volt először hangsúlyos az a fajta terepmunka, amelyet az utána jövő kutatók is alkalmaznak. A Néprajzi Múzeum archívumában fennmaradtak gyűjtőnaplói, amelyeket útjai során vezetett, és nemcsak írt bele, de rajzokat is készített, melyek a kiállításon is láthatóak.

Az időszaki tárlathoz országos vetélkedő is kapcsolódni fog a Néprajzi Múzeum, a Herman Ottó Múzeum és a Herman Ottó Intézet szervezésében, amelyben a Herman Ottó nevét viselő oktatási intézmények diákjai vehetnek részt. A többfordulós, levelezős, több száz diákot érintő verseny eredményhirdetése a Madarak és fák napján, május 10-én lesz a Néprajzi Múzeumban.