A kommunista diktatúrák áldozataira emlékezik a közmédia

Tematikus műsorok a kommunizmus vészterhes időszakáról

Pannonhalmi Szamizdat – Egyházüldözés egy kolostorban (Fotó: MTVA)

A Dunán az emléknap felvezetéseként február 23-án, vasárnap 21 órától Angi Vera címmel egy vidéki ápolónő története elevenedik meg az ötvenes évek léleknyomorító világában. 13 órától a Pannonhalmi Szamizdat – Egyházüldözés egy kolostorban című dokumentumfilm azokról a bencés szerzetesekről mesél, akik a törvényt megszegve titokban fordítottak, sokszorosítottak és juttattak el egyházi írásokat a hívőknek. A 14.35-kor kezdődő A koronatanú című dokumentumfilm Arany Bálint sorsán keresztül mutatja be a második világháború után kiépülő diktatúra eszköztárát és az első magyarországi koncepciós pert. 21 órától az És akkor mi a szabadság? című, valós események ihlette filmet vetíti a csatorna: egy maroknyi ember drámáját eleveníti fel abból a 40 ezer ártatlanból, akiket az 1950-es években egy településektől elszigetelt román mezőterületre, a „senkiföldjére” deportáltak.

A Duna World csatornán 18 órakor Esterházy János emlékére A mi jelünk a kereszt című film látható. A 20 órakor kezdődő Jules szökése című dokumentumfilm Michnay Gyula recski szökéséről és rabtársairól szól, bemutatva Magyarország leghírhedtebb internálótáborát. 22.40-től a 2022-ben bemutatott, Nem telepesek című dokumentumfilmet adja a csatorna, amely felidézi, amikor az Államvédelmi Hatóság 1950. június 23. éjjelén több száz családot hurcolt el néhány óra leforgása alatt Magyarország déli határvidékéről és a nagyobb városokból, valamint kitekint az érintettek jelenére is. 23.30-tól a Vád nélkül című dokumentumfilm Biedermann-nék történetét mutatja be, amely sok-sok magyar család története is, akiket megaláztak, meghurcoltak és kivégeztek a kommunista diktatúra sötét éveiben.

Az M5 kulturális csatornán 12.55-kor a Magda naplója című életrajzi filmet láthatják, amely a diktatúra egy kevésbé ismert hőse, Dvorszky Ferenc önzetlen jótetteit mutatja be. 13.50-től Rabszolga voltam címmel ismerhetik meg a málenkij robot embertelen körülményeit, amelyben egy áldozat naplóbejegyzései és a túlélők elbeszélései mondják el mindazt a szörnyűséget, amelyet átéltek. 14.25-től a 2018-ban bemutatott A színésznő filmdráma a titkosszolgálat könyörtelenségéről mesél egy szerelmi történeten keresztül. 19 órakor Az elíziumi kém című filmet vetíti a csatorna a katonai hírszerzés vezetőjeként elhíresült Ujszászy István alakját megidézve.

A Legyetek szeretettel című nyolcrészes életrajzi drámasorozatot adja február 25-től kedd esténként 21 órától az M5. A vértanúhalált halt, boldoggá avatott 26 éves káplán, Brenner János atya meggyilkolásának körülményeit feltáró alkotásban a csatorna egyik arca, Csőre Gábor Jászai Mari-díjas színművész is feltűnik. Az emléknap zárásaként 22.10-kor A Kifutás – Vonzások és vallomások Arkasa hudozsnyik című alkotásban megismerhetik Galgóczy Árpád rendkívüli felnőtté és emberré válásának történetét, aki a gulág poklának köszönheti létét. Az M5 História című és a Librettó napi adásai szintén feldolgozzák a magyar történelem e tragikus fejezetét.

A Duna, valamint a Duna World és az M5 csatorna február 25-én több alkalommal jelentkezik a Mindennapi című irodalmi, gondolatébresztő műsorral a kommunizmus áldozataira emlékezve, továbbá tematikus összeállításokat is láthatnak a magyar kényszermunkatáborokról, a női sorsokról, valamint az események kortanúinak visszaemlékezéseit is megismerhetik.

A Kossuth rádió több műsorában is megemlékezik a kommunista rendszer áldozatairól. Február 23-án a Vasárnapi újság című műsorban reggel 6 órától lesz hallható egy idén negyvenéves archív műsor részlete. A Nagy Imre-per tanácsvezető bírájáról, Vida Ferencről készült megrázó dokumentumműsort február 25-én este 23 óra után teljes terjedelmében hallhatják. Az emléknapon, kedden reggel 8 óra után Napi jegyzet hangzik el a Kommunizmuskutató Intézet igazgatójától, Fekete Rajmundtól. A jelenről is szó lesz a Délelőttben 9 órától: felmenőink traumáinak lehetséges feldolgozásairól hallhatnak. A Hely 11 óra után Kiss Szaléz testvér vértanúságát dolgozza fel.

A Kalendáriumban 15.30-tól egy különleges hangulatú kiállításról számolnak be, amely a budai Várban nyílik a kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán Szembesítés címmel. A Jó napot, Magyarország!-ban a hallgatók történeteit és emlékeit várják arról, hogy ők miként élték meg a rendszert és elnyomását. A XX. századi történelem című műsorban 20.37-től Wittner Mária parlamenti beszédéről lesz szó. A Rádiószínházban pedig egy új felvételt hallhatnak Sajó László: Volt időnk című műve alapján. A napot Mementók szövik át: ezek az összeállítások olyan szobrokról és emlékművekről készültek, amik ma is velünk vannak és emlékeztetnek bennünket a múltra.