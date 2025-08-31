batmanJames GunnAlan Ritchson

Kiderült ki lesz az új Batman? Alan Ritchson beszélt végre a DC-filmes jövőjéről

A Warner Bros. két külön szálon is építi a denevérember jövőjét: míg Robert Pattinson saját Batman-filmje biztos folytatást kap, James Gunn és Peter Safran új DC-univerzuma továbbra is vár a maga Bruce Wayne-jére. A helyzet így egyszerre izgalmas és bizonytalan: miközben Gotham árnyékos utcáin Pattinson története önállóan folytatódik, a rajongók lázasan találgatják, ki bújhat majd a köpenybe a The Brave and the Bold című filmben.

2025. 08. 31. 13:59
Ki bújuk az álarcos igazságosztó, Batman álarca alá a DC új filmes univerzumában?
Ki bújuk az álarcos igazságosztó, Batman álarca alá a DC új filmes univerzumában? Forrás: TMDb
Matt Reeves rendezésében Robert Pattinson Batmanje 2022-ben debütált, és hamar bebizonyította, hogy a sötét, noir hangulatú megközelítés életképes a mozikban. A The Batman: Part II forgatása 2026 tavaszán indul, a bemutatót pedig 2027 októberére tűzték ki. A folytatás az első rész végén elárasztott Gotham utóéletével foglalkozik, miközben visszatér több ismert szereplő is: Jeffrey Wright (Jim Gordon), Andy Serkis (Alfred) és Colin Farrell (Pingvin). Reeves világa azonban az Elseworlds-kategóriába tartozik, vagyis teljesen külön univerzumként létezik, nem kapcsolódik James Gunn DCU-jához.

A legtöbb rajongó Alan Ritchsont látná a legszívesebben Batman gúnyájába bújva (Forrás: TMDb)

A DCU saját Batmanje – de ki lehet az?

A másik fronton a Gunn–Safran páros építi a DC Studios új, egységes filmes világát. Ennek egyik legfontosabb darabja lesz a The Brave and the Bold, amely Batman és Damian Wayne (Robin) kapcsolatát mutatja be. A projekt egyelőre forgatókönyvi fázisban van, hivatalos szereposztás nincs. Gunn többször is hangsúlyozta, hogy a casting még el sem kezdődött, így minden keringő név legfeljebb rajongói találgatás. Gunn legutóbb itt beszélt óla, hogy áll a színészkeresés:

Ez persze nem akadályozza meg a közönséget abban, hogy listákat gyártson a lehetséges jelöltekről. Az utóbbi időben felmerült Alan Ritchson (Reacher), Jensen Ackles (Supernatural), Winston Duke (Fekete Párduc), Chris Pratt (Jurassic World), Jake Gyllenhaal (Pókember: Idegenben), sőt még Tyler Hoechlin neve is, aki korábban Superman szerepében tűnt fel a tévében, és nemrégiben elárulta: „fantasztikusnak tartja Pattinsont, de önző módon reméli, hogy egyszer ő is lehet Batman.”

A legtöbbet mégis Alan Ritchson körül találgatnak. 

A robusztus színész többször is jelezte, hogy szívesen magára öltené a denevérjelmezt, James Gunn pedig nyíltan dicsérte őt. A színész korábban a Tini Nindzsa Teknőcök élőszereplős változatában meg is mutatta, hogyan hangozna az ő „Batman-hangja”:

Nemrég azonban Ritchson a Varietynek adott interjúban kijelentette: „nem gondolja, hogy Batman az ő jövője”, bár hozzátette, beszélgetett Gunnal a szerepről, és szerinte más karakterben még felbukkanhat a DCU-ban.

A DCU-s Batman kiléte tehát továbbra is titok, pontosabban nem eldöntött kérdés. 

Gunnék láthatóan nem akarnak elkapkodni semmit, inkább előbb a történetet teszik sínre. A rajongóknak addig marad a találgatás, ki lehet a Gunn-féle DCU új Sötét Lovagja, degy biztos: a casting óriási tét, hiszen a Batman-szerep minden generációban új arcot kap, és minden új színész saját lenyomatot hagy a popkultúra egyik legikonikusabb hősén, egyen az Michael Keaton, Val Kilmer, Christian Bale vagy éppen Ben Affleck. Sőt még George Clooney is, aki a rossz emlékű Batman & Robinban öltötte magára a denevérjelmezt, de két éve a Flash kedévért ismért Bruce Wayne bőrébe bújt.

 

