Emberei kísérletet hajtottak végre A hosszú menetelés című film premierjén

Bár A hosszú menetelést 1979-ben adták ki (ráadásul az író a Richard Bachman álnevet használta), Stephen King már 1966 környékén, alig 19 évesen, a Maine-i Egyetemen töltött évei alatt elkezdte írni, nyolc évvel az első regényének tartott Carrie publikálása előtt.

A Star Wars-filmekből ismert legendás színész, Mark Hamill játssza A hosszú menetelés könyörtelen hajtótisztjét



Az Éhezők viadala-filmeket is jegyző Francis Lawrence adaptációjában Amerikát egy totalitárius rezsim uralja. A rendszer évente megrendezi A hosszú menetelés nevű eseményt, amelyen három mérföld per óra sebességgel kell megállás nélkül gyalogolnia 50 fiatal férfinak, különben kivégzik őket, amíg csak egy marad közülük életben.