Emberei kísérletet hajtottak végre A hosszú menetelés című film premierjén

Hazánkban szeptember 11-én kerül a mozikba a kritikusok szerint valaha készült legjobb Stephen King-adaptáció. Amerikában azonban már túl vannak A hosszú menetelés című film bemutatóján, ahol egy érdekes kísérletnek vetették alá a nézőket: megmérték filmnézés közben a pulzusukat és nagyon meglepő eredményre jutottak.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 7:04
Bár A hosszú menetelést 1979-ben adták ki (ráadásul az író a Richard Bachman álnevet használta), Stephen King már 1966 környékén, alig 19 évesen, a Maine-i Egyetemen töltött évei alatt elkezdte írni, nyolc évvel az első regényének tartott Carrie publikálása előtt.

A hosszú menetelés
A Star Wars-filmekből ismert legendás színész, Mark Hamill játssza A hosszú menetelés könyörtelen hajtótisztjét


Az Éhezők viadala-filmeket is jegyző Francis Lawrence adaptációjában Amerikát egy totalitárius rezsim uralja. A rendszer évente megrendezi A hosszú menetelés nevű eseményt, amelyen három mérföld per óra sebességgel kell megállás nélkül gyalogolnia 50 fiatal férfinak, különben kivégzik őket, amíg csak egy marad közülük életben.

Az amerikai premier apropóján megmérték a nézők pulzusát, ami meglepő eredményt hozott. Míg az átlagos emberi szívverés 70-80 dobbanás per perc, a film első 20 percében ez 2,5-szeres tempóra gyorsult, és további 40 percig nem is ment lejjebb. Ráadásul a film tetőpontjánál a közönség pulzusa 200 fölé ugrott, ami egy 9G erőhatás alatt lévő vadászpilóta pulzusának megfelelő érték. 

A hosszú menetelés rendezője Francis Lawrence, akinek nevéhez olyan alkotások kötődnek, mint az Éhezők viadala-széria, a Constantine, a démonvadász, a Legenda vagyok, vagy a Magyarországon forgatott Vörös veréb. A legendás Mark Hamill mellett pedig olyan ifjú színészeket láthatunk, mint Philip Seymour Hoffman fia, Cooper Hoffman (Licorice Pizza), David Jonsson (Alien: Romulus), Joshua Odjick (IT: Welcome to Derry), Charlie Plummer (The Return), Ben Wang (Karate kölyök – Legendák), Roman Griffin Davis (Jojo Nyuszi) és Garrett Wareing (Ransom Canyon).

A hosszú menetelés 2025. szeptember 11-én kerül a magyar mozikba, az ADS Service forgalmazásában.

 

