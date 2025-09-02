Rendkívüli

Best of Diploma 2025Hungarian Art and Businessinstallációkiállításképzőművészekszobrászat

A jövő művészei most szólnak: megrázó és bátor alkotások a Best of Diploma 2025 tárlatán

A Magyar Képzőművészeti Egyetem frissdiplomásainak válogatott munkái idén először az intézmény falain kívül, a Hungarian Art & Business impozáns tereiben kaptak helyet. A Best of Diploma 2025 kiállítás nemcsak a művek bemutatására vállalkozott, hanem arra is, hogy megmutassa: a kortárs művészet miként képes reagálni a személyes és közösségi traumákra, a társadalmi kérdésekre, sőt magára a művészlét dilemmáira is.

Petrovics Gabriella
2025. 09. 02. 5:31
A Leltár című installáció Sarfentstein Ditta szobrászművész munkája Fotó: Polyák Attila
Harminckét frissen végzett hallgató munkáját láthatjuk a festészet, szobrászat, grafika, intermédia és restaurátor szakirány legjobbjai közül a Best of Diploma 2025 című tárlaton. Uszkay Tekla kurátor arra törekedett, hogy egy sokszínű, mégis összefüggő képet kapjunk arról, hogyan gondolkodik a fiatal művészgeneráció a jelen kihívásairól.

Széll Tímea látványtervező művész Le Grand Macabre (Ligeti György – Michael Meschke) című alkotása a Best of Diploma 2025 című kiállításon. Fotó: Polyák Attila

A Best of Diploma 2025 című tárlat meglep és megrendít

A Hungarian Art & Business (HAB) tereit és a szoborparkot bejárva monumentális installációkkal, érzékeny grafikákkal, kísérleti fotókkal, sokrétű szobrokkal és markáns látványtervekkel is találkoztunk, de először a témák sokszínűségére figyeltünk fel: testkép és identitás, digitális valóság és mesterséges intelligencia, generációs traumák és társadalmi feszültségek – mindez a fiatal alkotók személyes történetein keresztül. A válogatás különlegessége, hogy a 177 idei diplomamunkából szakmai zsűri válogatta ki a 32 legizgalmasabbat.

A tárlat egyik legérdekesebb alkotása Széll Tímea látványtervező művész Le Grand Macabre (Ligeti György – Michael Meschke) című munkája. A Le Grand Macabre Ligeti György 1978-ban bemutatott, abszurd elemekkel átszőtt operája, amely Michael Meschke svéd bábművész közreműködésével született.

Széll Tímea alkotása egy látványtervezői interpretáció Ligeti művéhez, amelyben erőteljes színházi és vizuális eszközökkel idézi meg az opera szürreális, groteszk világát. A kiállított darab egy extravagáns, vörös és bíbor színekben pompázó jelmez dús tollakkal és intenzív textúrákkal, amelynek hátterében kosztümtervek és figurális látványtervek sorakoznak. Az alkotás azt szemlélteti, hogyan kapcsolódhat össze a zeneművészet, a színház és a látványtervezés.

Kitűnik a kiállítás anyagából a Leltár című monumentális installáció. Sarfenstein Ditta szobrászművész tárgyrekonstrukciókat – székeket, kosarakat, háztartási eszközöket – helyezett egymásra. Az áttetsző huzalból, fémhálóból készült Leltár egyszerre személyes és kollektív: tárgyak és emlékek formájában idézi meg azokat a történeteket, amelyek az egyéni életeken túl a közösség tapasztalatait is őrzik.

A Leltár fontos kérdése: hogyan lehet megőrizni azt, ami látszólag elenyészik?

Harminckét frissdiplomás alkotásait ismerhetjük meg a Best of Diploma 2025 tárlaton. Fotó: Polyák Attila

Hasonlóan izgalmas Suplicz Gergely grafikusművész A Védés című nagy méretű fametszete, amely tükrözött formában ábrázolja a művész saját élethelyzetét: a diplomavédés szorongásait, a kiállás kényszerét, az önreflexió drámáját. Az alkotás a művészlét egyik legintimebb pillanatát emeli át egy szakrális térbe.

Egy felkavaró téma, az ukrajnai háború borzalmai ihlették Sipos Eszter Tűrés-határ videóinstallációját, amelyben benzinkannák, katonai gyakorlóhelyszínek és személyes narratívák kapcsolódnak össze egy sokkoló vizuális élményben. A videót szemlélve felvetődik a kérdés: meddig képes az ember tűrni a félelmet és a veszteséget, s vajon mi történik, amikor elérkezünk a határig?

A szoborparkban kiállított alkotások közül kiemelkedik Tyurin Dániel Oculus című alkotása. A szobrászművész eddigi munkáiban a különféle geometriai formákkal, azoknak az emberre gyakorolt különböző hatásaival foglalkozott. Az Oculus egy alumíniumból és acélból készült szemgolyóra emlékeztet, amely reflektál a minket körülvevő rideg, felgyorsult, ipari világra. Az alkotást szemlélve elgondolkodhatunk azon, hogy mit látunk benne.

A Best of Diploma 2025 egy egész generáció világlátásáról vall frissen, nyersen, kísérletezően. És azt üzeni, hogy a magyar képzőművészet új nemzedéke nyitott, érzékeny és bátor – nem fél kérdezni és nem fél válaszokat keresni.

A kiállítás szeptember 7-ig látogatható a HAB-ban, szeptember 6-án 17 órától pedig finisszázson vehetnek részt az érdeklődők.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

