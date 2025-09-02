A jövő művészei most szólnak: megrázó és bátor alkotások a Best of Diploma 2025 tárlatán

Harminckét frissen végzett hallgató munkáját láthatjuk a festészet, szobrászat, grafika, intermédia és restaurátor szakirány legjobbjai közül a Best of Diploma 2025 című tárlaton. Uszkay Tekla kurátor arra törekedett, hogy egy sokszínű, mégis összefüggő képet kapjunk arról, hogyan gondolkodik a fiatal művészgeneráció a jelen kihívásairól.

Széll Tímea látványtervező művész Le Grand Macabre (Ligeti György – Michael Meschke) című alkotása a Best of Diploma 2025 című kiállításon. Fotó: Polyák Attila

A Best of Diploma 2025 című tárlat meglep és megrendít

A Hungarian Art & Business (HAB) tereit és a szoborparkot bejárva monumentális installációkkal, érzékeny grafikákkal, kísérleti fotókkal, sokrétű szobrokkal és markáns látványtervekkel is találkoztunk, de először a témák sokszínűségére figyeltünk fel: testkép és identitás, digitális valóság és mesterséges intelligencia, generációs traumák és társadalmi feszültségek – mindez a fiatal alkotók személyes történetein keresztül. A válogatás különlegessége, hogy a 177 idei diplomamunkából szakmai zsűri válogatta ki a 32 legizgalmasabbat.

A tárlat egyik legérdekesebb alkotása Széll Tímea látványtervező művész Le Grand Macabre (Ligeti György – Michael Meschke) című munkája. A Le Grand Macabre Ligeti György 1978-ban bemutatott, abszurd elemekkel átszőtt operája, amely Michael Meschke svéd bábművész közreműködésével született.

Széll Tímea alkotása egy látványtervezői interpretáció Ligeti művéhez, amelyben erőteljes színházi és vizuális eszközökkel idézi meg az opera szürreális, groteszk világát. A kiállított darab egy extravagáns, vörös és bíbor színekben pompázó jelmez dús tollakkal és intenzív textúrákkal, amelynek hátterében kosztümtervek és figurális látványtervek sorakoznak. Az alkotás azt szemlélteti, hogyan kapcsolódhat össze a zeneművészet, a színház és a látványtervezés.

Kitűnik a kiállítás anyagából a Leltár című monumentális installáció. Sarfenstein Ditta szobrászművész tárgyrekonstrukciókat – székeket, kosarakat, háztartási eszközöket – helyezett egymásra. Az áttetsző huzalból, fémhálóból készült Leltár egyszerre személyes és kollektív: tárgyak és emlékek formájában idézi meg azokat a történeteket, amelyek az egyéni életeken túl a közösség tapasztalatait is őrzik.