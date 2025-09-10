Sodró Eliza kapta idén a Kaszás Attila-díjat

Sodró Eliza, a Radnóti Miklós Színház társulatának tagja kapta idén a Kaszás Attila-díjat. A színésznő 2010–2015 között a Kaposvári Egyetem színművész hallgatója volt, Réthly Attila osztályában. Egyetemi gyakorlatát a szombathelyi Weöres Sándor Színházban töltötte, amelynek tagja lett a 2015–2016-os évadra, majd 2016-tól a Radnóti Színház tagja lett, ahol jelenleg több darabban is játszik.

Sodró Eliza, a Kaszás Attila-díja idei nyertese Lars von Trier Hullámtörés című darabjában (Fotó: Dömölky Dániel)

Sodró Eliza néhány órája Facebook-oldalán így köszönte meg a Kaszás Attila-díjat:

Kaszás Attila-díjat kaptam! Nagyon köszönöm a Radnóti társulatának, és mindenkinek, aki szavazott! Majd ezt kifejtem még bővebben is.

Ahogy korábban megírtuk, a Kaszás Attila-díjat Pokorni Zoltán fideszes politikus, pedagógus, országgyűlési képviselő és Szűcs Gábor színművész, rendező alapította 2008-ban a magyar kultúra napja alkalmából, egy évvel a Jászai Mari-díjas színész halálát követően. Az elismerés különlegessége és egyben erőssége a kiválasztási folyamat: a díjazott személyét a magyarországi és határon túli, állandó társulatú kőszínházak, valamint a jelentősebb alternatív színházi műhelyek tagjai maguk közül választhatják ki, majd így – 2012-ig – a második fordulóba bejutott színészek titkos szavazással dönthettek a nyertesről. A kétfordulós eljárást immár tizenhárom éve háromfordulósra bővítették, így az utolsó körben a közönség szavazatai döntenek a díjazott személyéről.