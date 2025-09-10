Rendkívüli

Sodró ElizaszínésznőKaszás Attila-díjRadnóti Színház

Sodró Eliza kapta idén a Kaszás Attila-díjat

Megvan a Kaszás Attila-díj idei nyertese, az elismerést Sodró Eliza színésznőnek ítélte oda a közönség.

Magyar Nemzet
2025. 09. 10. 7:53
Sodró Eliza színésznő a Kaszás Attila-díjjal Forrás: Sodró Eliza Facebook-oldala
Sodró Eliza, a Radnóti Miklós Színház társulatának tagja kapta idén a Kaszás Attila-díjat. A színésznő 2010–2015 között a Kaposvári Egyetem színművész hallgatója volt, Réthly Attila osztályában. Egyetemi gyakorlatát a szombathelyi Weöres Sándor Színházban töltötte, amelynek tagja lett a 2015–2016-os évadra, majd 2016-tól a Radnóti Színház tagja lett, ahol jelenleg több darabban is játszik.

Kaszás Attila-díj
Sodró Eliza, a Kaszás Attila-díja idei nyertese Lars von Trier Hullámtörés című darabjában (Fotó: Dömölky Dániel)

Az idei Kaszás Attila-díj idei nyertese Sodró Eliza

A teátrum Facebook-oldalán gratulált a színésznőnek:

Sodró Eliza néhány órája Facebook-oldalán így köszönte meg a Kaszás Attila-díjat:

Kaszás Attila-díjat kaptam! Nagyon köszönöm a Radnóti társulatának, és mindenkinek, aki szavazott! Majd ezt kifejtem még bővebben is.

Ahogy korábban megírtuk, a Kaszás Attila-díjat Pokorni Zoltán fideszes politikus, pedagógus, országgyűlési képviselő és Szűcs Gábor színművész, rendező alapította 2008-ban a magyar kultúra napja alkalmából, egy évvel a Jászai Mari-díjas színész halálát követően. Az elismerés különlegessége és egyben erőssége a kiválasztási folyamat: a díjazott személyét a magyarországi és határon túli, állandó társulatú kőszínházak, valamint a jelentősebb alternatív színházi műhelyek tagjai maguk közül választhatják ki, majd így – 2012-ig – a második fordulóba bejutott színészek titkos szavazással dönthettek a nyertesről. A kétfordulós eljárást immár tizenhárom éve háromfordulósra bővítették, így az utolsó körben a közönség szavazatai döntenek a díjazott személyéről.

 

A Kaszás Attila-díjat a korábbi években Szarvas József, Nemes Levente, Mátray László, Mucsi Zoltán, Bányai Kelemen Barna, Borovics Tamás, Nagy Alfréd, Mészáros Tibor, Schneider Zoltán, Krisztik Csaba, Nagy Csongor Zsolt, Orosz Ákos, Földes Tamás, Rusznák András, Harsányi Attila, Csankó Zoltán és Balla Eszter vehette át.

 

