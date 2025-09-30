Húsz év után válik Nicole Kidman és Keith Urban

Úgy tudni, a pár két közös gyereke Nicole Kidmannél maradt. Urban állítólag már vett is egy új házat szintén Nashville-ben. Hogy a különköltözésnek hivatalosan is válás lesz-e a vége, még nem lehet tudni. Ami viszont biztos, hogy külön élnek.

Nicole Kidman és Keith Urban majdnem húsz év után különválik. Fotó: Europress/AFP/Xavier Collin

Nicole Kidman próbálta menteni a házasságukat

A párnak két közös lánya van, a tizenhét éves Sunday Rose és a tizennégy éves Faith Margaret.

Bennfentesek szerint Nicole Kidman próbálta menteni a házasságot, de férje külön lakásba költözött.

A család – különösen Kidman húga, Antonia – nagy támogatást nyújt Nicole-nak ebben az időszakban – írja a People.com cikke.

A jövőben kiderül, hogyan alakul a közös szülői szerepük, és hogyan kezelik a nyilvánosságot és a magánéletüket.