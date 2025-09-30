Rendkívüli

Húsz év után válik Nicole Kidman és Keith Urban

Csaknem húsz év házasság után válik Nicole Kidman Oscar-díjas színésznő és Keith Urban Grammy-díjas énekes – írja a TMZ. A válás nem közös megegyezéssel történt, Urban volt az, aki már a nyár elején elköltözött a Nashville-ben található közös otthonukból, Kidman pedig próbálta megmenteni a házasságukat.

Forrás: Tmz.com, People.com2025. 09. 30. 13:41
Nicole Kidman és Keith Urban itt még együtt Fotó: Northfoto/Billy Bennight
Úgy tudni, a pár két közös gyereke Nicole Kidmannél maradt. Urban állítólag már vett is egy új házat szintén Nashville-ben. Hogy a különköltözésnek hivatalosan is válás lesz-e a vége, még nem lehet tudni. Ami viszont biztos, hogy külön élnek. 

(FILE) Nicole Kidman and Keith Urban split after 19 years of marriage on Monday, September 29, 2025. LOS ANGELES, CALIFORNIA, USA - SEPTEMBER 17: Australian-American actress and producer Nicole Kidman and husband/Australian-American country music singer, guitarist, and songwriter Keith Urban arrive at the 69th Annual Primetime Emmy Awards held at Microsoft Theater at L.A. Live on September 17, 2017 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Nicole Kidman és Keith Urban majdnem húsz év után különválik. Fotó: Europress/AFP/Xavier Collin

Nicole Kidman próbálta menteni a házasságukat

A párnak két közös lánya van, a tizenhét éves Sunday Rose és a tizennégy éves Faith Margaret.

Bennfentesek szerint Nicole Kidman próbálta menteni a házasságot, de férje külön lakásba költözött.

A család – különösen Kidman húga, Antonia – nagy támogatást nyújt Nicole-nak ebben az időszakban – írja a People.com cikke.

A jövőben kiderül, hogyan alakul a közös szülői szerepük, és hogyan kezelik a nyilvánosságot és a magánéletüket.

 

