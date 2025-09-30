Petőfi Rádiózenészmagyar zenekarzeneszületésnap

A Petőfi rádió két éve kínál ugródeszkát a magyar zenészeknek

Már két éve kizárólag magyar zenét játszik a Petőfi rádió. 2023 ősze óta a rádió küldetése a magyar zene és a hazai zenészek bemutatása, így járul hozzá a hazai zenei kultúra megőrzéséhez, támogatásához és népszerűsítéséhez.

Magyar Nemzet
2025. 09. 30.
A Dream Of Insomnia is a Hajrá, Magyarok! vendége volt Forrás: Petőfi Rádió Facebook-oldala
A Petőfi Rádió zenei kínálata két éve megújult, ez a változtatás új lendületet adott a hazai zenének. Dominik Zsolt, a csatorna igazgatója szerint a kizárólag magyar zenék sugárzása mögött nem csupán kulturális szempontok álltak. A Petőfi rádió ezzel a lépéssel egyértelműen állást foglalt amellett, hogy támogatni kívánja a hazai előadókat, zenekarokat, dalszerzőket, kiadókat és a zenei élet minden szereplőjét.

Petőfi Rádió
Habóczki Máté a Halló, magyarok! című műsor házigazdája Fotó: Petőfi Rádió

A Petőfi rádió két éve újult meg

A szemléletváltás hatása észlelhető, az eredmények látványosak: számos feltörekvő előadó jutott el a szélesebb közönséghez, megnövekedett a magyar dalok iránti érdeklődés, és a fiatalabb generáció is egyre nyitottabban fordul saját kultúrája felé.

Emellett 

a Petőfi rádió a vidéki zenekarok és regionális zenei szcénák felfedezésében is aktív szerepet vállal, ugródeszkát kínálva a tehetségeknek.

Az ismert és feltörekvő zenészek vagy együttesek számára nagyszerű lehetőség a Hajrá, magyarok! című műsor, ahol egy órán keresztül, főműsoridőben mutatkozhatnak be a Petőfi rádió hallgatóinak. A műsort az teszi egyedivé, hogy a zenészek élőben zenélhetnek-énekelhetnek a stúdióban. Ezt nemcsak a rádióban, hanem a rádió közösségi felületein is lehet követni.

Az évforduló kapcsán a Petőfi rádió október 1-jén egész nap olyan zenészek és együttesek dalait mutatja be, akik ennek a lehetőségnek köszönhetően kerültek be a rádióba, illetve lettek ismertebbek.

Ehhez kapcsolódnak majd a Kultúrfitnesz című műsorban hallható beszélgetések is.

Habóczki Máté a Halló, magyarok! című reggeli műsor házigazdája úgy fogalmazott:

A hazai zene kulturális örökségünk része, ezen értékek felé nyitunk, mikor azt mondjuk: csak magyar zene szól. Azzal, hogy teret adunk a magyar előadóknak, nemcsak lehetőséget kínálunk, hanem felelősséget is vállalunk: gondozzuk és továbbadjuk a sokszínű zenei hagyományainkat, miközben támogatjuk a feltörekvő tehetségeket is, akik a jövőben ezen örökség részévé válhatnak.

 

 

