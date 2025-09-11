Előkerült egy eltűntnek hitt Rubens-remekmű

– Rubensnek ez egy 1613-ban festett remekműve, a Krisztus a keresztfán, amely eltűnt, és 2024 szeptemberében találtam meg egy Párizs 6. kerületében lévő magánpalotában végzett leltározás és eladás során – mondta az AFP francia hírügynökségnek Jean-Pierre Osenat, a nevét viselő árverési ház elnöke, amely november 30-án bocsátja árverésre a képet.
Rubens festménye valódi hitvallás
Jean-Pierre Osenat elmondása szerint a képet Rubens a pályája csúcsán festette, és Nils Büttner, a XV. és XVI. századi német, flamand és holland művészet szakértője, a Rubens műveinek tanulmányozásával foglalkozó antwerpeni Rubenianum hitelesítette.