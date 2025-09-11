Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Előkerült egy eltűntnek hitt Rubens-remekmű

Peter Paul Rubens (1577–1640) híres flamand festő 1613 óta elveszettnek hitt képét találták meg egy párizsi magánpalotában – közölte a felfedezést tévő Osenat aukciósház elnöke.

2025. 09. 11. 9:31
A Krisztus a keresztfán egy részlete Forrás: Wikipédia
 – Rubensnek ez egy 1613-ban festett remekműve, a Krisztus a keresztfán, amely eltűnt, és 2024 szeptemberében találtam meg egy Párizs 6. kerületében lévő magánpalotában végzett leltározás és eladás során – mondta az AFP francia hírügynökségnek Jean-Pierre Osenat, a nevét viselő árverési ház elnöke, amely november 30-án bocsátja árverésre a képet.

Rubens
Rubens Önarcképe (1623) (Fotó: Wikipédia)

Rubens festménye valódi hitvallás

Jean-Pierre Osenat elmondása szerint a képet Rubens a pályája csúcsán festette, és Nils Büttner, a XV. és XVI. századi német, flamand és holland művészet szakértője, a Rubens műveinek tanulmányozásával foglalkozó antwerpeni Rubenianum hitelesítette.

Hozzátette:

Ez a barokk festészet kezdete, a keresztre feszített Krisztust magányosan, ragyogva, a komor és fenyegető háttérből élénken kiemelkedve ábrázolja. A távolban, a sziklás, zöld színű Golgota hegye mögött látszik fényben úszva, de feltehetően viharban Jeruzsálem városa.

Jean-Pierre Osenat arról is beszélt, hogy a festmény igen jó állapotban van. Az alkotás valódi hitvallás és a protestánsból katolikussá lett Rubens kedvenc témája.

A képet egy véset alapján azonosították, és hosszú műszaki vizsgálatok, röntgenfelvételek és festékelemzés alapján hitelesítették – emelte ki a becsüs.

Rubens számos képet festett az egyház számára, ez a 105,5 x 72,5 centiméteres remekmű feltehetően egy magángyűjtő számára készült. William Bouguereau, a XIX. századi akadémiai festő tulajdonában volt, majd annak a párizsi magánpalotának a tulajdonosaié lett, amelyben megtalálták.

 

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

