Előkerült egy eltűntnek hitt Rubens-remekmű

Ez a barokk festészet kezdete, a keresztre feszített Krisztust magányosan, ragyogva, a komor és fenyegető háttérből élénken kiemelkedve ábrázolja. A távolban, a sziklás, zöld színű Golgota hegye mögött látszik fényben úszva, de feltehetően viharban Jeruzsálem városa.

Jean-Pierre Osenat arról is beszélt, hogy a festmény igen jó állapotban van. Az alkotás valódi hitvallás és a protestánsból katolikussá lett Rubens kedvenc témája.

A képet egy véset alapján azonosították, és hosszú műszaki vizsgálatok, röntgenfelvételek és festékelemzés alapján hitelesítették – emelte ki a becsüs.

Rubens számos képet festett az egyház számára, ez a 105,5 x 72,5 centiméteres remekmű feltehetően egy magángyűjtő számára készült. William Bouguereau, a XIX. századi akadémiai festő tulajdonában volt, majd annak a párizsi magánpalotának a tulajdonosaié lett, amelyben megtalálták.