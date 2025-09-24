A Trónok harca sztárja a Pozsonyi úton falatozott

A nagy sikerű Trónok harca című fantasy sorozatban a Havas Jont alakító Kit Harington ma Budapesten falatozott a Sarki Fűszeresnél.

A Trónok harca sztárjai: Kit Harington és Emilia Clarke Fotó: Kit Harington Facebook-oldala

A Trónok harca sztárjával összefuthatunk Budapest utcáin

A vendéglátóhely Facebook-oldalán számolt be a nem mindennapi találkozásról:

Winter is coming

– mondta Havas Jon, majd beleharapott a sonkás-sajtos szendvicsünkbe a Pozsonyi úton. Azt, hogy Kit Harington vajon csak ezért utazott-e Budapestre az Egyesült Királyságból, azt a képzeletetekre bízzuk.

Ahogy már korábban megírtuk, számos szuperprodukciót forgattak hazánkban az elmúlt években, a világsztárok pedig szeretik kipróbálni a főváros éttermeit, reggelizőit, kávézóit. Nyáron Zendaya, a világhírű amerikai színésznő és énekesnő a Napfényes étteremben ebédelt, és egyre több híresség tűnik fel Budapest vendéglátóhelyein az utóbbi időkben.