A Walk My World hollywoodi filmeket idéző látványvilágában tíz méterrel a fejünk felett repülnek az artisták

Alig több mint egy hónap múlva nyílik Európa legnagyobb immerzív színházi produkciója a Millenárison. A Walk My World próbái július óta egy hatalmas, hatezer négyzetméteres előadótérben zajlanak, a negyven önálló díszlethelyiségből álló, filmszerű látványvilágon már az utolsó simításokat végzik. A Millenáris csarnokában két hatalmas várost, Karthágót és Tróját idéző díszlet is felépült, és a két teret összekötő, több száz négyzetméteres útvesztő, labirintus is elkészült, amelyben a látogató akár összefuthat majd Minótaurosszal is.

A Walk My World produkcióban sokféle levegős számban láthatjuk az előadóművészeket (Fotó: Hirling Bálint)

Felépült a Walk My World egyedülálló díszlete

Életre kelt a produkció leggrandiózusabb tere, az ősi Karthágó városa, amely a Walk My World világában egy nyüzsgő piac formájában elevenedik meg.

A város főterét sikátorok, lakónegyedek és különleges építmények övezik: a katonai lakóautókból és konténerekből átalakított, egyedi tervezésű bódé között alkimista helyiség, virágárus stand, felcser szoba, tömegszállás, illatszeres és étkezőkocsi is helyet kapott. Ahogy egyes karakterek gazdagon berendezett személyes életterei is, amelyekbe a néző szabadon beléphet, és egészen közelről figyelheti, akár meg is érintheti Ámor, Júnó vagy éppen Merkúr istenek személyes tárgyait.

Itt zajlik majd az előadás egyik leglátványosabb jelenete, a piactér lázadása, amelyben tíz méterrel a város és a nézők feje fölött, húsz métert repülve suhannak el az előadóművészek.

Az úgynevezett orosz hinta világszinten is ritkán látható cirkuszi attrakció, amely az egyik legveszélyesebb zsánerszámként nagy csapatot és rendkívül komplex technikai tudást igényel.

Ahogy a Trója városában zajló, Hektór halálával és a trójai sereg pusztulásával járó utolsó csata jelenete is, amely egy monumentális, tánckoreográfiával összekötött levegős artista számban ölt testet.

Az előadóművészek a földön és a levegőben is harcba szállnak majd a produkció egyik ikonikus, élő díszletelemével, a trójai falovat megtestesítő, ötméteres robottal.

Az egész estés előadás során nemcsak sokféle levegős számban, hanem a földön és még egy vizes medencében játszódó jelenetben is láthatjuk az előadóművészeket. Összesen több mint húsz cirkuszi szám és számos különleges táncműfaj is szerepel a koreográfiában. A két és fél órás, kétszáznál is több jelenetből álló produkció a 32 szereplő számára is komoly kihívást jelent: a művészek egyenként több mint másfél órát aktívan játszanak, és egy-egy előadó akár 4-5 cirkuszi, illetve tánc zsánerben is dolgozik az előadásban.