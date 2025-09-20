Walk My WorldprodukcióMillenárisdíszletRecirquel

A Walk My World hollywoodi filmeket idéző látványvilágában tíz méterrel a fejünk felett repülnek az artisták

Világszinten is ritkaságnak számító attrakciókkal nyílik Európa legnagyobb immerzív színházi előadása a Millenárison november 5-én. A nézők feje fölött tízméteres magasságban repülnek el az előadóművészek, akik a földön és a levegőben is harcba szállnak egy hatalmas robottal a Recirquel társulat legújabb előadásában. A Walk My World hatezer négyzetméteres, monumentális előadóterében már az utolsó simításokat végzik: hamarosan két valóságos város, a mítoszokból ismert Trója és Karthágó is újjászületik. A minden érzékszervre ható előadásban a nézők a hollywoodi filmeket idéző látványvilágban járva fedezhetik fel a mitikus történetet, amelyet 32 artista és táncos kelt életre.

Magyar Nemzet
2025. 09. 20. 19:29
Jelenet a Walk My World immerzív színházi produkcióból Fotó: Hirling Bálint
Alig több mint egy hónap múlva nyílik Európa legnagyobb immerzív színházi produkciója a Millenárison. A Walk My World próbái július óta egy hatalmas, hatezer négyzetméteres előadótérben zajlanak, a negyven önálló díszlethelyiségből álló, filmszerű látványvilágon már az utolsó simításokat végzik. A Millenáris csarnokában két hatalmas várost, Karthágót és Tróját idéző díszlet is felépült, és a két teret összekötő, több száz négyzetméteres útvesztő, labirintus is elkészült, amelyben a látogató akár összefuthat majd Minótaurosszal is.

Walk My World
A Walk My World produkcióban sokféle levegős számban láthatjuk az előadóművészeket (Fotó: Hirling Bálint)

Felépült a Walk My World egyedülálló díszlete

Életre kelt a produkció leggrandiózusabb tere, az ősi Karthágó városa, amely a Walk My World világában egy nyüzsgő piac formájában elevenedik meg.

A város főterét sikátorok, lakónegyedek és különleges építmények övezik: a katonai lakóautókból és konténerekből átalakított, egyedi tervezésű bódé között alkimista helyiség, virágárus stand, felcser szoba, tömegszállás, illatszeres és étkezőkocsi is helyet kapott. Ahogy egyes karakterek gazdagon berendezett személyes életterei is, amelyekbe a néző szabadon beléphet, és egészen közelről figyelheti, akár meg is érintheti Ámor, Júnó vagy éppen Merkúr istenek személyes tárgyait.

Itt zajlik majd az előadás egyik leglátványosabb jelenete, a piactér lázadása, amelyben tíz méterrel a város és a nézők feje fölött, húsz métert repülve suhannak el az előadóművészek. 

Az úgynevezett orosz hinta világszinten is ritkán látható cirkuszi attrakció, amely az egyik legveszélyesebb zsánerszámként nagy csapatot és rendkívül komplex technikai tudást igényel.

Ahogy a Trója városában zajló, Hektór halálával és a trójai sereg pusztulásával járó utolsó csata jelenete is, amely egy monumentális, tánckoreográfiával összekötött levegős artista számban ölt testet. 

Az előadóművészek a földön és a levegőben is harcba szállnak majd a produkció egyik ikonikus, élő díszletelemével, a trójai falovat megtestesítő, ötméteres robottal.

Az egész estés előadás során nemcsak sokféle levegős számban, hanem a földön és még egy vizes medencében játszódó jelenetben is láthatjuk az előadóművészeket. Összesen több mint húsz cirkuszi szám és számos különleges táncműfaj is szerepel a koreográfiában. A két és fél órás, kétszáznál is több jelenetből álló produkció a 32 szereplő számára is komoly kihívást jelent: a művészek egyenként több mint másfél órát aktívan játszanak, és egy-egy előadó akár 4-5 cirkuszi, illetve tánc zsánerben is dolgozik az előadásban.

A felkészülés több hónapos folyamatot igényel: július óta minden nap 40 díszlettérben zajlanak a próbák, egyidejűleg akár 3-5 helyiségben párhuzamosan. Összesen több mint 2000 próbaórát vesznek igénybe az előkészületek. A produkció sikerén egy több mint 130 fős stáb dolgozik.

Ahogy már korábban lapunk is megírta, a Walk My World az ókori Róma költője, Vergilius eposzának ismert történetét, Aeneas és Dido szerelmi tragédiáját kelti életre. A modern formában újjászülető mítosz a világon egyedülálló módon, lenyűgöző újcirkusz és tánc produkciók közepette elevenedik meg, és teremt minden érzékszervre ható élményt, lüktető, érzéki világot. A produkció egyszerre színház, kiállítás és testet öltött kalandregény. Egy minden ízében innovatív, magával ragadó, kulturális-szórakoztató élmény. Több tucatnyi szálon futó és formálódó története az első pillanattól kezdve lebilincseli a látogatót.

A Walk My World magával ragadó univerzuma novembertől várja a nézőket a Millenáris nagycsarnokban.

Jegyek már kaphatók a produkció hivatalos weboldalán.

 

