  • Minden idők egyik legkarcosabb női hangja újra Magyarországon, hamarosan Budapesten lép fel Bonnie Tyler
Bonnie TylervilágsztárBudapesthangRod Stewart

Minden idők egyik legkarcosabb női hangja újra Magyarországon, hamarosan Budapesten lép fel Bonnie Tyler

Négy év után újra a Papp László Sportarénában lép fel a világ egyik leghíresebb énekesnője, Bonnie Tyler. A brit művésznő sajátos hangszínéről ismert, amely a közelmúltbeli felvételek alapján nem kopott meg, Bonnie Tyler újabb magyarországi fellépése emlékezetes estét ígér.

Teveli Zoltán
2025. 10. 03. 18:04
Bonnie Tyler a színpadon Forrás: Bonnie Tyler / X
Bonnie Tyler személyében különleges fellépő várja közönségét október 16-án a Papp László Budapest Sportarénában. A hazánkba szívesen visszajáró brit énekes épp a közelmúltban adott koncertet Magyarországon, Budapesten viszont négy esztendővel ezelőtt járt utoljára. Bonnie Tyler senkiével nem összetéveszthető hangja már a 70-es években a védjegyévé vált, a 80-as évekre pedig valódi szupersztárrá vált a szőke énekesnő. A női Rod Stewartként is emlegetett, karrierje elején walesi akcentusa miatt „aggódó” Bonnie Tyler olyan slágereket énekelt el, mint a Total Eclipse to The Heart, a talán a legütősebb dalának számító Holding Out for a Hero, de az ő hangján csendült fel először a The Best című szám, amellyel később Tina Turner ért el bombasikert.  

Bonnie Tyler 2025-ös turnéjának plakátja (Forrás: X)

Szintén az ő nevéhez fűződik az  If You Were a Woman (And I Was a Man) című hatalmas sláger is (amit pár hónappal később a szerző, Desmond Child átdolgozott Bon Jovi számára, a You Give Love a Bad Name pedig ugyancsak szintén világsláger lett.) A leglendületesebb Bonnie Tyler-dal, a Faster Than The Speed of Night a koncertek egyik fő attrakciója szokott lenni.

Bonnie Tyler – Echo Music Award-díj és Grammy-jelölés

Bonnie Tyler az évtizedek alatt világszerte az egyik legnépszerűbb énekesnek számított és számít ma is, mivel húszmilliónál is több albumot adott el. Ráadásul hiába van már hosszú ideje a pályán, több más „régi motorosnak” számító előadóval szemben még mindig szenzációs a hangja: páratlan, rekedtes, pont mint régen.

Íme egy felvétel, amely mintegy két évvel ezelőtt készült.

Bonnie Tyler munkásságát Echo Music Award-díjjal ismerték el, és többször is jelölték Grammy-díjra. 2019-es „Between the Earth and the Stars” című albumán olyan világsztárokkal énekelt duettet, mint 

  • Rod Stewart
  • Cliff Richard
  • Mike Oldfield
  • Cher. 

2021-es stúdióalbuma, „The Best Is Yet to Come”, a 80-as évek pop-rock hangzását idézi, friss dalokkal és izgalmas feldolgozásokkal – írta az esemény szervezője a funcode.hu-n.

