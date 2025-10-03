Minden idők egyik legkarcosabb női hangja újra Magyarországon, hamarosan Budapesten lép fel Bonnie Tyler

Bonnie Tyler személyében különleges fellépő várja közönségét október 16-án a Papp László Budapest Sportarénában. A hazánkba szívesen visszajáró brit énekes épp a közelmúltban adott koncertet Magyarországon, Budapesten viszont négy esztendővel ezelőtt járt utoljára. Bonnie Tyler senkiével nem összetéveszthető hangja már a 70-es években a védjegyévé vált, a 80-as évekre pedig valódi szupersztárrá vált a szőke énekesnő. A női Rod Stewartként is emlegetett, karrierje elején walesi akcentusa miatt „aggódó” Bonnie Tyler olyan slágereket énekelt el, mint a Total Eclipse to The Heart, a talán a legütősebb dalának számító Holding Out for a Hero, de az ő hangján csendült fel először a The Best című szám, amellyel később Tina Turner ért el bombasikert.

Bonnie Tyler 2025-ös turnéjának plakátja (Forrás: X)

Szintén az ő nevéhez fűződik az If You Were a Woman (And I Was a Man) című hatalmas sláger is (amit pár hónappal később a szerző, Desmond Child átdolgozott Bon Jovi számára, a You Give Love a Bad Name pedig ugyancsak szintén világsláger lett.) A leglendületesebb Bonnie Tyler-dal, a Faster Than The Speed of Night a koncertek egyik fő attrakciója szokott lenni.

Bonnie Tyler – Echo Music Award-díj és Grammy-jelölés

Bonnie Tyler az évtizedek alatt világszerte az egyik legnépszerűbb énekesnek számított és számít ma is, mivel húszmilliónál is több albumot adott el. Ráadásul hiába van már hosszú ideje a pályán, több más „régi motorosnak” számító előadóval szemben még mindig szenzációs a hangja: páratlan, rekedtes, pont mint régen.

Íme egy felvétel, amely mintegy két évvel ezelőtt készült.

Bonnie Tyler munkásságát Echo Music Award-díjjal ismerték el, és többször is jelölték Grammy-díjra. 2019-es „Between the Earth and the Stars” című albumán olyan világsztárokkal énekelt duettet, mint

Rod Stewart

Cliff Richard

Mike Oldfield

Cher.

2021-es stúdióalbuma, „The Best Is Yet to Come”, a 80-as évek pop-rock hangzását idézi, friss dalokkal és izgalmas feldolgozásokkal – írta az esemény szervezője a funcode.hu-n.

