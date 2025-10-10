Rendkívüli

Népességmozgás a 20. században a borostyánkőút-régióban

Dr Pusztay JánosTokaj-Hegyalja Egyetemkonferencia

Népességmozgás a 20. században a borostyánkőút-régióban

Sárospatakon a Tokaj-Hegyalja Egyetem gyönyörűen felújított épületében zajlik az angol nyelvű, Népességmozgás a 20. században a borostyánkőút régió országaiban elnevezésű konferencia. A szombatig tartó rendezvényt a Tokaj-Hegyalja Egyetem (THE) és a Collegium Fenno-Ugricum (CFU) intézet közös, Borostyánkőút – Közép-Európa projektjének keretében szervezték meg.

Bényei Adrienn
2025. 10. 10. 10:15
A Tokaj-Hegyalja Egyetem épületében zajlik a konferencia Fotó: Bordás István
A Népességmozgás a 20. században a borostyánkőút régió országaiban elnevezésű konferencia házigazdája Egey Emese, a Regionális történeti és művelődéskutatási tanszék egyetemi docense, a projekt tanszéki koordinátora. Az Alpok-Adria-régiótól a Baltikumig húzódó sávot tekinti Közép-Európának a projekt tervezője, Pusztay János professor emeritus. A projekt földrajzilag részben a magyar diaszpóra miatt, részben a CFU eredeti célkitűzéseinek megfelelően kibővül Skandináviával és az oroszországi finnugor térségekkel.

borostyánkőút
 A Báthory téka- Borostyánkőút sorozat Fotó: Bordás Istán

A borostyánkőút régió 

A tavaly tavasszal indult projekt eddig megrendezett konferenciáinak témái, mint ahogy a kiadványok is ezekhez a régiókhoz kapcsolódnak. A 20. században a történelmi körülmények szinte minden közép-európai nép esetében kiváltottak népességmozgást. – 

Hol a politikai hatalom, hol az attól való félelem okozta a jelentős néptömegek kivándorlását hazájukból

– fogalmazott lapunknak Pusztay János professzor. – Elegendő Magyarország esetében Trianonra, a II. világháborút követő kivándorlásra és lakosságcserére vagy az 1956-os forradalomra mint okokra gondolni. De említhetjük a karjalaiakat vagy az inkeri-finneket, akiket a sztálini politika dobált ide-oda, vagy a balti németeket, akiket Hitler telepített ki Észt- és Lettországból – mutatott rá. 

A szovjet fennhatóság alá került közép-európai országokból nagy tömegeket deportáltak Szibériába is elmondása szerint, sőt a jugoszláv háború is jelentős népmozgást váltott ki, amelynek elszenvedői között szép számmal, de nem kizárólagosan voltak magyarok is.

A konferencia előadói a közép-európai térség több országából érkeztek, Finnországból, Észtország-ból, Lengyelországból, Szlovákiából, Horvátországból és – természetesen Magyarországról. Egy lett előadó az Egyesült Államokból kapcsolódott be online. A konferencia előadásai a Báthory téka Borostyánkőút (Bernsteinstraße – Amber road) sorozatában jelennek meg 2026 elején. A Báthory téka „névadója”, Báthory István erdélyi fejedelem, lengyel király, Livónia nagyfejedelme, ideális szimbóluma a közép-európaiságnak. A róla elnevezett könyvkiadási programban – Pusztay János főszerkesztésében – hat sorozat indult el: Hungaro-Baltica, Minoritates, Literatura – Studia, Literatura – Opera, Országtükör, Borostyánkőút (Bernsteinstraße – Amber road).

 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Sümeghi Lóránt
idezojelekcsalád

Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Sümeghi Lóránt avatarja

A családok alkotmányos védelmének ügyében is végzetes politikai hibát követett el a honi, illetve a külföldi ellenzéki tábor.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

