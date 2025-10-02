Premier előtt nézhetjük az idei fesztiválszezon legjobb filmjeit a Mozinet filmnapokon, összeszedtük a legizgalmasabbakat

Az idei Ezüst Oroszlán-díjas: Vermiglio – A hegy menyasszonya

A Mozinet fimnapok első napja a 35 mm bűvöletében telik, mivel a nyitónap mindkét filmje analóg filmkópiáról látható. Az első film Maura Delpero Velencében Ezüst Oroszlánnal díjazott, lélegzetelállítóan gazdag képi világú alkotása, a Vermiglio – A hegy menyasszonya. Az Alpok festői szépségű falujában, Vermiglióban keres menedéket a második világháború elől bujkáló szicíliai katona. Megérkezése felforgatja a zárt közösség, különösen a helyi tanító családjának mindennapjait, kivált, amikor a legidősebb lány beleszeret a fiúba. Az alkotás finoman kidolgozott női nézőpontból mesél a szerelemről, belső konfliktusokról és egy falu lélektanáról a háború árnyékában.

Vetítés a Puskinban: október 3., 17.30

Egy újabb Oscar-jelölés nyomában: Árva

Az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmje, az Árva 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. Az elbukott forradalom után a 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, de a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó ezt elfogadni, és elhatározza, hogy bármi áron megmenti magukat tőle. A Saul fia rendezőkének a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütált alkotását saját családja története ihlette, Magyarország idén Árvát nevezte az Oscar-versenybe. Nemes Jeles László erről bővebben is mesél majd a vetítés utáni közönségtalálkozón.

Vetítés és közönségtalálkozó a Puskinban: október 3., 20.00

Annecy legjobbja: Arco – Fiú a jövőből

Ugo Bienvenu Cannes-ban debütált, majd a világ legfontosabb animációs fesztiválján, Annecyban a fődíjat elnyert filmje, az Arco – Fiú a jövőből megható és szívmelengető mese két gyerekről, akik egy időtlen időutazás során találnak egymásra. Arco, az égből pottyant fiú egy félresikerült időutazás következtében érkezett a nem túl távoli jövőbe. Iris, a magányos kislány menedéket nyújt neki, és mindent megtesz, hogy segítsen visszajutni a saját idejébe. Az Arco a Ghibli-rajzfilmek líraiságával, finom humorral és Az idő urait idéző mágikus fantáziával mesél arról, hogyan adhat új célt a jelennek egy váratlan látogatás.