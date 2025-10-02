Rendkívüli

Kocsis Máté: Juhász Péter egy futóbolonddal közösen alkotta meg Zsolt bácsi karakterét

  • Premier előtt nézhetjük az idei fesztiválszezon legjobb filmjeit a Mozinet filmnapokon, összeszedtük a legizgalmasabbakat
Premier előtt nézhetjük az idei fesztiválszezon legjobb filmjeit a Mozinet filmnapokon, összeszedtük a legizgalmasabbakat

Péntektől vasárnapig az év legizgalmasabbnak ígérkező külföldi és magyar filmjeit láthatják a nézők jóval az országos premier előtt a 15. Mozinet filmnapokon, remek kiegészítő programok kíséretében a Puskin moziban. Az ország többi részén a filmnapok októbertől januárig várja az ínyenc mozirajongókat a filmekkel és kapcsolódó eseményekkel. Íme a részletes napi programbontás a budapesti eseményre.

Munkatársunktól
2025. 10. 02. 17:03
A Mozinet Filmnapokon premier előtt mutatkoznak be év legizgalmasabb fesztiválsikerei, köztük az Annecy-ban fődíjjal kitüntetett Arco – Fiú a jövőből.
A Mozinet Filmnapokon premier előtt mutatkoznak be év legizgalmasabb fesztiválsikerei, köztük az Annecy-ban fődíjjal kitüntetett Arco – Fiú a jövőből. Forrás: Mozinet
Az idei Ezüst Oroszlán-díjas: Vermiglio – A hegy menyasszonya

A Mozinet fimnapok első napja a 35 mm bűvöletében telik, mivel a nyitónap mindkét filmje analóg filmkópiáról látható. Az első film Maura Delpero Velencében Ezüst Oroszlánnal díjazott, lélegzetelállítóan gazdag képi világú alkotása, a Vermiglio – A hegy menyasszonya. Az Alpok festői szépségű falujában, Vermiglióban keres menedéket a második világháború elől bujkáló szicíliai katona. Megérkezése felforgatja a zárt közösség, különösen a helyi tanító családjának mindennapjait, kivált, amikor a legidősebb lány beleszeret a fiúba. Az alkotás  finoman kidolgozott női nézőpontból mesél a szerelemről, belső konfliktusokról és egy falu lélektanáról a háború árnyékában.

  • Vetítés a Puskinban: október 3., 17.30

Egy újabb Oscar-jelölés nyomában: Árva

Az Oscar-díjas Nemes Jeles László új filmje, az Árva 1957 tavaszán, Budapesten játszódik. Az elbukott forradalom után a 12 éves Andort édesanyja egyedül neveli, de a fiú még bízik benne, hogy a háborúban eltűnt édesapja vissza fog térni. Egy nap megjelenik náluk egy férfi, aki azt állítja, hogy ő Andor apja. A fiú nem hajlandó ezt elfogadni, és elhatározza, hogy bármi áron megmenti magukat tőle. A Saul fia rendezőkének a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában debütált alkotását saját családja története ihlette, Magyarország idén Árvát nevezte az Oscar-versenybe. Nemes Jeles László erről bővebben is mesél majd a vetítés utáni közönségtalálkozón. 

  • Vetítés és közönségtalálkozó a Puskinban: október 3., 20.00

Annecy legjobbja: Arco – Fiú a jövőből

Ugo Bienvenu Cannes-ban debütált, majd a világ legfontosabb animációs fesztiválján, Annecyban a fődíjat elnyert filmje, az Arco – Fiú a jövőből megható és szívmelengető mese két gyerekről, akik egy időtlen időutazás során találnak egymásra. Arco, az égből pottyant fiú egy félresikerült időutazás következtében érkezett a nem túl távoli jövőbe. Iris, a magányos kislány menedéket nyújt neki, és mindent megtesz, hogy segítsen visszajutni a saját idejébe. Az Arco a Ghibli-rajzfilmek líraiságával, finom humorral és Az idő urait idéző mágikus fantáziával mesél arról, hogyan adhat új célt a jelennek egy váratlan látogatás. 

  • Vetítés a Puskinban: október 4., 16.00

Az idei Ezüst Medve-díjas: Az Azúr ösvény

Az Azúr ösvény lenyűgöző dél-amerikai tájakon mutatja be a késői önfelfedezés elementáris erejét. Gabriel Mascaro mágikus realizmusban bővelkedő története a Berlinálén Ezüst Medvét nyert. A közeljövő Brazíliájában az idős embereket távoli kolóniákra helyezik át, hogy helyet biztosítsanak a fiatalabb generációknak. Tereza nem hajlandó beletörődni a sorsába, és valóra váltva álmait inkább nekivág egy hajóval az Amazonasnak. A kalandos út olyan sorsfordító találkozásokhoz vezet, amelyeket Tereza egész addigi életében elkerült. 

  • Vetítés a Puskinban: október 4., 18.00

Egy Arany Pálma győztes új filmje: Alpha

A kortárs francia mozi egyik meghatározó alakja, Julia Ducournau néhány éve Arany Pálmát-nyert Titán című filmjével. A minden esetben a végletekig elmenő rendező legújabb alkotása, az ugyancsak a cannes-i versenyprogramban debütált Alpha ezúttal is biztos, hogy megosztja majd a közönségét. Alpha, a problémás 13 éves lány egyedülálló édesanyjával él. Amikor a tini az egyik nap tetoválással a karján megy haza az iskolából, az egész világuk összeomlik, felszínre hozva a legmélyebb ellentéteket és félelmeket. A film hazai vonatkozása a címszerepet alakító Mélissa Boros francia-magyar–marokkói színésznő. 

Bár Boros jelenleg Franciaországban él, gyerekkorában Magyarországon nevelkedett, így érti és beszéli is a nyelvünket. Édesapja reklámoperatőrként dolgozott, így Mélissa Boros sok időt töltött filmforgatások közelében. Színészi karrierjét mégis véletlen találkozás indította el: 2018-ban egy jótékonysági eseményen figyelt fel rá egy casting director. 

Tanulmányait a Université Paris 8 Vincennes – Saint‑Denis egyetemen végezte filmművészet szakon. Első nagyobb szerepét 2024-ben kapta a Le Silence de Sibel (Sibel’s Silence) című, megrázó erejű francia filmben. Egy iraki kislányt alakított, akinek az ISIS kivégzi a családját és szexrabszolgaságba kényszeríti őt. A rákövetkező évben kérte fel Julia Ducournau az Alpha címszerepére, és most, fiatal kora ellenére, Mélissa Borost az egyik legígéretesebb új arcként tartják számon a francia filmművészetben. Fontos számára a magyar kötelék, egy Cannes-ban vele készült francia interjúban kifejtette, mennyire nagyra értékeli Tarr Béla lassú, meditatív filmnyelvét és a Sátántangót. A vetítés vendége lesz Mélissa Boros, a film után Veiszer Alinda beszélget vele.

  • Vetítés és közönségtalálkozó a Puskinban: október 4., 20.00

Cannes egyik gyöngyszeme: A szeretet, ami megmarad

Az egyik legeredetibb hangú kortárs izlandi rendező, Hlynur Pálmason humorral és finoman adagolt szürrealizmussal mutatja be a természet és az emberi kapcsolatok törékeny egyensúlyát A szeretet, ami megmarad című, Cannes-ból érkező új filmjében. Bár a művész Anna és a halász Maggi már nem élnek együtt, de továbbra is közösen nevelik három gyermeküket egy izlandi kisvárosban. Ahogy az évszakok váltják egymást, a mindennapi életükben lassan új egyensúly rajzolódik ki. Bár kapcsolatuk megváltozott, a köztük lévő szeretet és összetartozás továbbra is az életük része. Izland a 2026-os Oscar-gálára Pálmason rendezését nevezi.

  • Vetítés a Puskinban: október 5., 17.15

A velencei diadalmenet: Csendes barát

A Mozinet filmnapok utolsó előadásaként Magyarországon először látható Enyedi Ildikó, az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezőjének új filmje, a Csendes barát, amely érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között. Egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Ahogy az emberek őt, úgy ő is megfigyeli az embereket. A film három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. A Velencében hat díjat, köztük a legjobb feltörekvő színésznek (Luna Wedler) járó Marcello Mastroianni-díjat nyert alkotás emberi hősei, akárcsak a kert növényei, kívülálló, magányos lelkek, akik kapcsolódásra vágynak ebben az időn keresztüli érzelmes utazásban. A vetítés után a közönség Enyedi Ildikót is meghallgathatja.

  • Vetítés és közönségtalálkozó a Puskinban: október 5., 19.30

A Puskin Mozis vetítésekre a jegyvásárlás már javában tart, a mozinkénti bontás elérhető a www.mozinetfilmnapok.hu oldalon. Budapest mellett a békéscsabai Center mozi, a debreceni Apolló mozi, a győri Rómer Ház, a kecskeméti Otthon mozi, a Miskolci Uránia-Béke mozi, a nyíregyházi Krúdy mozi, a pécsi Apolló mozi, a szegedi Belvárosi mozi, a székesfehérvári Barátság Mozi, a szentendrei P’Art mozi, a szolnoki Tisza Mozi, a szombathelyi Agora Savaria Filmszínház és a veszprémi Foton Audiovizuális Centrum vesz részt a Mozinet filmnapok programjában. A vidéki helyszíneken a nézők az októbertől januárig tartó időszakban elosztva, ugyancsak a magyarországi mozibemutató előtt láthatják a filmeket.

 

 

