Jobb mint a standup: Pásztor Erzsi a színpadon mesélte el, hogyan élte meg ő a balesetét + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt Pásztor Erzsi hatalmasat esett a betonon, több helyen megütötte magát, és kórházba kellett szállítani. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő épp a lányával volt, amikor megtörtént a baj. Olyan fájdalmai voltak, hogy nem tudott felállni. Szerencsére többen is a segítségére siettek, amikor meglátták, hogy a művésznő véresen fekszik a földön. A vizsgálatok után kiderült, hogy nem életveszélyes az állapota. Sőt nemrég a színpadra is visszatért.
A Játékszín Facebook-oldalán osztotta meg a fenti fotót, a következő szöveg kíséretében:
Tegnap este különleges pillanatnak lehettek tanúi a Nyolc nő című előadásunk nézői: a színpadon köszöntöttük születésnapja alkalmából a darab egyik csodálatos szereplőjét, Pásztor Erzsit! Erzsike meghatódottan fogadta igazgatónk, Bank Tamás szavait és a közönség szeretetét, majd egy igazi, rá jellemző, szívből jövő standuppal hálálta meg a figyelmet. A történetek között legutóbbi balesetéről is mesélt, természetesen jókedvűen, ahogy csak ő tud. A tortázás vidám hangulatából most egy fotót mutatunk, de hamarosan videóval is érkezünk, mert azt Önöknek is látniuk kell!