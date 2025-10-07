Jobb mint a standup: Pásztor Erzsi a színpadon mesélte el, hogyan élte meg ő a balesetét + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt Pásztor Erzsi hatalmasat esett a betonon, több helyen megütötte magát, és kórházba kellett szállítani. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő épp a lányával volt, amikor megtörtént a baj. Olyan fájdalmai voltak, hogy nem tudott felállni. Szerencsére többen is a segítségére siettek, amikor meglátták, hogy a művésznő véresen fekszik a földön. A vizsgálatok után kiderült, hogy nem életveszélyes az állapota. Sőt nemrég a színpadra is visszatért.

Pásztor Erzsit kollégái is köszöntötték a születésnapján (Forrás: Játékszín)

A Játékszín Facebook-oldalán osztotta meg a fenti fotót, a következő szöveg kíséretében: