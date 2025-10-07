  • Magyar Nemzet
  Jobb mint a standup: Pásztor Erzsi a színpadon mesélte el, hogyan élte meg ő a balesetét + videó
Pásztor Erzsi

Jobb mint a standup: Pásztor Erzsi a színpadon mesélte el, hogyan élte meg ő a balesetét + videó

Pásztor Erzsi nemrégiben balesetet szenvedett, de gyorsan felépült és visszatért a színpadra. A Játékszínben a Nyolc nő című előadást követően, a kollégái és a közönség születésnapja alkalmából felköszöntötték a művésznőt. Pásztor Erzsi kezében egy hatalmas csokorral, meghatottan és a rá jellemző fergeteges humorral mesélte el balesete történetét.

Munkatársunktól
Forrás: Játékszín2025. 10. 07. 9:28
Pásztor Erzsi és szereplőtársai a Játékszínben Forrás: Játékszín
Ahogy arról lapunk is beszámolt Pásztor Erzsi hatalmasat esett a betonon, több helyen megütötte magát, és kórházba kellett szállítani. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő épp a lányával volt, amikor megtörtént a baj. Olyan fájdalmai voltak, hogy nem tudott felállni. Szerencsére többen is a segítségére siettek, amikor meglátták, hogy a művésznő véresen fekszik a földön. A vizsgálatok után kiderült, hogy nem életveszélyes az állapota. Sőt nemrég a színpadra is visszatért.

Pásztor Erzsi
Pásztor Erzsit kollégái is köszöntötték a születésnapján (Forrás: Játékszín)

A Játékszín Facebook-oldalán osztotta meg a fenti fotót, a következő szöveg kíséretében:

Tegnap este különleges pillanatnak lehettek tanúi a Nyolc nő című előadásunk nézői: a színpadon köszöntöttük születésnapja alkalmából a darab egyik csodálatos szereplőjét, Pásztor Erzsit! Erzsike meghatódottan fogadta igazgatónk, Bank Tamás szavait és a közönség szeretetét, majd egy igazi, rá jellemző, szívből jövő standuppal hálálta meg a figyelmet. A történetek között legutóbbi balesetéről is mesélt, természetesen jókedvűen, ahogy csak ő tud. A tortázás vidám hangulatából most egy fotót mutatunk, de hamarosan videóval is érkezünk, mert azt Önöknek is látniuk kell!

 

Ígéretéhez híven a teátrum megosztotta a köszöntésről szóló videót is. Pásztor Erzsi valóban utánozhatatlan, Isten éltesse a művésznőt!

