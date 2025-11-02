egyiptomi múzeumókormegnyitókairóOrbán Viktorgízai piramiscivilizáció

Egymilliárd dolláros csoda a sivatagban, megnyílt a Nagy Egyiptomi Múzeum

November 1-jén megnyílt a kairói Nagy Egyiptomi Múzeum (Grand Egyptian Museum), amely az ókori Egyiptom civilizációját mutatja be. A több mint két évtizedes építkezés után a világ egyik legmonumentálisabb, ötvenezer darabból álló régészeti-történeti gyűjteménye most új otthonra lelt, és nem csupán Egyiptom, de az egész múzeumi világ számára mérföldkőnek számít. A Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján számos egyiptomi és külföldi méltóság jelen volt, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

2025. 11. 02.
A Nagy Egyiptomi Múzeum épülete Gízában Fotó: MTI/EPA/Mohamed Hosszam
A gízai piramisok mellett, egymilliárd dollárból felépített Nagy Egyiptomi Múzeum a világ legnagyobb, egyetlen civilizációnak szentelt intézménye több mint ötvenezer műtárggyal és lelettel. Összehasonlításképpen: a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható.

Nagy Egyiptomi Múzeum
A Nagy Egyiptomi Múzeum főbejárata Gízában (Fotó: MTI/EPA/Mohamed Hosszam)

Miért különleges a Nagy Egyiptomi Múzeum?

  • Egy civilizáció múzeuma: a Nagy Egyiptomi Múzeum nem több kultúrát ölel fel, hanem kizárólag az ókori Egyiptom örökségét – ez példa nélküli a világ múzeumai között.
  • Helyszín: mintegy két kilométerre a nagy piramisoktól, így az épület már kívülről is turisztikai ikon.
  • Technológia és restaurálás: a múzeumban korszerű laboratóriumok, restaurálási központok találhatók, az ókori tárgyak modern eljárásokkal mutatják be.

A Nagy Egyiptomi Múzeum építése 2005-ben kezdődött, de a 2011-es felkelést követő politikai zűrzavar miatt a munka három évre leállt. A megnyitást legutóbb júliusban halasztották el.

Az ír Heneghan Peng építésziroda által tervezett múzeum toronymagas, háromszög alakú üveghomlokzata a közeli piramisok mintájára készült.

A bejárati átriumban található Egyiptom egyik leghíresebb fáraójának, II. (Nagy) Ramszesznek a gránitszobra. A 3200 éves, 11 méter magas kolosszus évtizedekig állt a kairói vonatpályaudvar előtti körforgalom közepén, innen helyezték át a múzeumba.

Az átriumból egy hat emelet magas, ősi szobrokkal szegélyezett lépcső vezet fel a főbb galériákhoz, ahonnan kilátás nyílik a közeli piramisokra.

 A múzeumot egy híd köti össze a piramisokkal, lehetővé téve a turisták számára, hogy gyalogosan vagy elektromos, környezetbarát járművekkel közlekedjenek közöttük.

A múzeum 24 ezer négyzetméternyi kiállítóteret, egyebek mellett egy gyermekmúzeumot, valamint restaurációs, konferencia- és oktatási létesítményeket foglal magában. A tavaly megnyílt 12 fő galériában az őskortól a római korig terjedő időszakból származó műtárgyakat állítanak ki, korszakok és témák szerint rendezve.

A tárlatok három fő témakör köré szerveződnek: társadalom, uralkodás és hitvilág – kronologikus és tematikus síkon is végigvezetik a látogatót.

Az ötvenezer tárgy nagy részét Kairó belvárosának Tahrír teréről, az Egyiptomi Múzeumból, egy zsúfolásig megtelt, évszázados épületből szállították át. Másokat nemrég tártak fel ősi temetőkből, köztük a szakkarai nekropoliszból, egy piramisokból és sírokból álló épületcsoportból, amely a múzeumtól mintegy 22 kilométerre délre található.

A termek korszerű technológiával vannak felszerelve, és multimédiás prezentációkat, többek között vegyes valóságú műsorokat is kínálnak, hogy ezekkel is segítsék bemutatni az ókori Egyiptomot a fiatalabb nemzedéknek.

A szombati megnyitón felavatták azt a két csarnokot is, amelyekben Tutanhamon fáraó leletanyagának körülbelül ötezer műtárgyát mutatnak be, köztük az aranymaszkot, a szarkofágot, aranyozott halotti ágyakat és aranyból készült szekereket. A gyűjteményt teljes egészében most mutatják be először azóta, hogy Howard Carter brit régész 1922-ben felfedezte Tutanhamon sírját Luxor városában.

A múzeum másik fő látványossága a Hufu királynak (görögül Kheopsz), a gízai nagy piramis építőjének tulajdonított 4600 éves hajó. A 43 méter hosszú, fából készült hajót, amelyet az 1950-es években fedeztek fel, a gízai nagy piramis mellett temették el, hogy Hufu a túlvilágon használhassa.

A múzeumba napi 15-20 ezer látogatót várnak.

A Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján Orbán Viktor is ott volt. A kormányfő az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének meghívására vett részt a ceremónián.

 

 

