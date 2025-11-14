Rendkívüli

Itt az újabb tiszás vallomás – kiállnak Ukrajnáért, de el kell hallgatni ezt + videó

Baszkföldtől a sci-fi bálnákig: tizenhárom friss alkotás érkezik a Spanyol filmhéten

November 18. és 24. között ismét Spanyolország legizgalmasabb új filmjei költöznek be az Uránia Nemzeti Filmszínházba. Összesen tizenhárom friss alkotást vetítenek a spanyol nagykövetséggel közösen szervezett Spanyol filmhéten. A kínálat idén különösen változatos, az igaz történetekre épülő thrillerektől és életrajzi drámáktól a fekete komédián át egészen az abszurd misztikumig minden műfaj képviselteti magát.

Munkatársunktól
2025. 11. 14. 13:27
Jelenet A bálna című filmből Forrás: Mafab.hu
A Spanyol filmhét programja Spanyolország kulturális sokszínűségét is megmutatja: a filmek Galíciától Katalónián és Kasztílián át egészen Baszkföldig viszik el a nézőket.

Spanyol filmhét
A Spanyol filmhéten vetítik Spanyolország idei Oscar-nevezettjét, a Tánc a sivatagban című filmet is. Forrás: Mafab.hu

A nyitófilm az elmúlt év egyik legnagyobb spanyol sikerprodukciója, a Beépülve. A 13 Goya-díjra jelölt politikai thriller egy fiatal rendőrnő valós történetét meséli el, aki a kilencvenes évek elején beépült az ETA terrorszervezetbe, alig húszévesen.

A 47-es busz egy barcelonai buszsofőr szokatlan akciójáról szól, aki eltérített egy járatot, hogy bebizonyítsa, a városvezetés téved a buszok útvonalával kapcsolatban. A Marcóban egy férfi történetét ismerhetjük meg, aki évekig hitette el a családjával és a közvéleménnyel, hogy egy koncentrációs tábor túlélője. A Kék csillag egy megható zenés életrajzi film Mauricio Aznar rockzenészről, a latin-amerikai útjáról, amelyen megpróbált szabadulni a függőségeitől.

A Spanyol filmhéten két alkotás már a hivatalos bemutató előtt látható: a Zarándoklat Carla Simón Arany Medve-díjas rendező trilógiájának záródarabja, amely egy fiatal lány galíciai önkeresésének történetét mutatja be. Az Egybenyíló szobák Cesc Gay új drámája egy ötvenéves nőről, aki úgy dönt, új szerelemre és új életre vágyik.

A program része Spanyolország idei Oscar-nevezettje, a Tánc a sivatagban is, amelyben egy apa a fiával együtt indul útnak, hogy felkutassa eltűnt lányát a marokkói sivatagban.

 

Szatíra, dráma és abszurditás egymás mellett

A legszorosabb emberi kapcsolatokat vizsgálja A kettőnk története, Isaac Rosa regényének adaptációja, és szintén látható lesz a már mozikban futó szatíra, a Mindenki egyetért, amely egy madridi társasház forró hangulatú lakógyűlésébe enged betekintést.

A Siket egy siket anya és halló apa rendkívül személyes szülővé válástörténete.

A szürreális hangvételt a Csendélet szellemekkel képviseli, amely egy kasztíliai falu különös hiedelemvilágába kalauzol, főszerepben a részben magyar származású, Spanyolországban népszerű komikussal, Bianca Kováccsal.

 

Fekete humor és sci-fi zárja a hetet

Martin Scorsese executive produceri felügyelete mellett készült a fekete komédia, a Menekülés, amelyben egy férfi mindenáron börtönbe szeretne kerülni, csak hogy megszabaduljon a döntések terhétől.

A Spanyol filmhetet a látványos sci-fi, a Bálna zárja, amely egy bérgyilkosnőről szól, akinek különleges képességei egy másik, tengeri szörnyek uralta világból erednek.

 

