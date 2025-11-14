Liszt FerencjubileumZeneakadémiaünnepfényfestéskoncert

Liszt Ferenc szelleme ma is él: így ünnepel a 150 éves Zeneakadémia

Százötven éve, 1875. november 14-én nyitotta meg kapuit a budapesti Zeneakadémia, amely mára a magyar és nemzetközi zenei élet egyik legfontosabb műhelyévé vált. A jubileum alkalmából november 14-én és 15-én ünnepi koncertsorozattal, kiállítással, megemlékezéssel és fényfestéssel tiszteleg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nagy múltja előtt.

2025. 11. 14. 9:00
A Zeneakadémia épülete Fotó: Darabos György
A felsőfokú zeneoktatás gondolata 1870-ben fogalmazódott meg először, amikor Csengery Antal politikus felvetette, hogy a tehetséges magyar növendékeknek ne kelljen külföldön tanulniuk. A Zeneakadémia szellemi alapját Liszt Ferenc levele fektette le, amelyben 1873-ban kifejtette elképzeléseit Trefort Ágoston kultuszminiszternek. Lisztet 1875 márciusában nevezték ki az új akadémia elnökévé, míg az igazgatói posztot Erkel Ferenc kapta.

Zeneakadémia
A Zeneakadémia Nagyterme. Fotó: Fazekas István

A Zeneakadémia születése

Az oktatás 1875. november 14-én indult meg a Duna-parti Hal téren, a mai Irányi utca 1. szám alatt. Az épület, amelyben Liszt lakása is volt, később az Erzsébet híd építésekor bontásra került, de emléktábla őrzi emlékét. Az első évben mindössze 38 hallgató vett részt az órákon, amelyeket Liszt, Erkel, Volkmann Róbert, Ábrányi Kornél és Nikolits Sándor tartottak.

A Zeneakadémia hamar kinőtte első otthonát. 1879-ben a Sugár (ma Andrássy) út 67. szám alatti új épületbe költözött, amely ma Régi Zeneakadémia néven ismert, és a Liszt Ferenc Emlékmúzeumnak ad otthont.

A századfordulón azonban felmerült az igény egy önálló, reprezentatív zenepalota megépítésére.

Az új épület a Gyár (ma Liszt Ferenc) tér és a Király utca között épült fel Korb Flóris és Giergl Kálmán tervei alapján, és 1907. május 12-én nyílt meg. A Zeneakadémia épülete a magyar szecesszió egyik legszebb példája, melyben az építészet, a zene és a képzőművészet ritka harmóniában találkozik.

A homlokzatot Liszt Ferenc bronzszobra díszíti, Stróbl Alajos alkotása, alatta a zeneszerző mottójával: „A művészet mindörökké.”

A részletgazdag külső díszítéseket Maróti Géza, Telcs Ede és Zsolnay Vilmos készítették, míg a színes üvegablakokat Róth Miksa műhelye alkotta. A belső térben Körösfői-Kriesch Aladár, Gróh István és Zichy István freskói jelenítik meg a zene ihlető erejét. A monumentális Nagyterem aranyozott orgonája és kivételes akusztikája ma is a magyar komolyzenei élet egyik legkedveltebb helyszíne.

Újjászületés a XXI. században

A Zeneakadémia 2009-ben bezárt, hogy teljes körű rekonstrukción essen át. A 2011-ben induló felújítás célja nemcsak az épület eredeti pompájának helyreállítása volt, hanem az oktatási és koncertélet korszerűsítése is. A munkálatok során a palotát teljesen akadálymentessé tették, modern színpadgépezetet és klimatizált hangszerraktárakat alakítottak ki, a Nagyterem és a Kisterem díszítése pedig visszanyerte eredeti szecessziós formáját.

A megújult Zeneakadémia 2013. október 22-én, Liszt Ferenc születésnapján nyílt meg ismét, ünnepi gálakoncerttel.

A homlokzat előtt avatták fel Párkányi Raab Péter Solti György-szobrát, a Kisterem pedig azóta a világhírű karmester nevét viseli.

A Zeneakadémián sok jeles tanár oktatott, köztük Kodály Zoltán, Hubay Jenő, Dohnányi Ernő, Weiner Leó, Bartók Béla, és az elmúlt 150 év minden jeles magyar muzsikusa itt tanult. Az intézmény élén legtovább, harminckét évig Mihalovich Ödön állt, idén május óta Farkas Gábor Liszt Ferenc-díjas zongoraművész a rektor.

Fény, hang és hagyomány

A jubileum alkalmából november 14-én 14 órakor koszorúzással emlékeznek meg az intézmény születéséről az Irányi utcai emléktáblánál. 

17 órakor a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban nyílik meg a Liszt vonzásában: Hubay Jenő élete és munkássága című tárlat, amely a Zeneakadémia és a legendás hegedűművész kapcsolatát mutatja be.

Az est fénypontja a 19.30-kor kezdődő ünnepi hangverseny lesz a Nagyteremben, amelyet a Bartók Rádió élőben, az M5 csatorna pedig 21 órától közvetít. Előtte, 18.50-től az M5 műsorra tűzi az idén készült 150 éves a Zeneakadémia című dokumentumfilm is.

Másnap, november 15-én a Zarándokévek – Liszt Maraton című koncerten Farkas Gábor rektor, Ránki Fülöp és három fiatal növendék – Rozsonits Ildikó, Paládi Máté és Szaniszló Attila – adják elő Liszt teljes Zarándokévek ciklusát.

Mindkét este különleges fényfestés borítja a Zeneakadémia homlokzatát, életre keltve a zenepalota szecessziós díszeit. 

A jubileumhoz kapcsolódóan november 23-ig 15 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók jegyek a 2026 tavaszi szezon saját koncertjeire.

 

 

