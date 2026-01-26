Berobbant a mozikba ez a magyar film, harmincezren voltak rá kíváncsiak a hétvégén

A film a magyar néptánc, népzene erejét és a szerelem örök történetét egyesíti a mozi varázslatos nyelvén. A zenés, táncos, romantikus elemekkel átszőtt produkció egyszerre szerelmi történet és látványos kulturális utazás. Hagyományőrző, ugyanakkor modern: a múlt értékeiből építkezve szólítja meg a ma emberét, a film univerzális nyelvén hívja táncba a világot.

A Magyar menyegző című filmet több mint 75 moziban vetítik. Forrás: Szupermodern Stúdió

Káel Csaba alkotásának főszerepeit Törőcsik Franciska, Kovács Tamás és Kövesi Zsombor alakítják, mellettük feltűnik Bubik Réka, Györgyi Anna, Lengyel Ferenc, Ertl Balázs, Rohonyi Barnabás és Znamenák István is.