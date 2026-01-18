Rendkívüli

Történelmi jelentőségű meghívást kapott Orbán Viktor Donald Trumptól

halálkianna underwoodnickelodeon

Hajléktalanná vált egykori Nickelodeon-gyerekszínészt gázoltak halálra Brooklynban

Balesetben vesztette életét Kianna Underwood, a Nickelodeon egykori gyerekszínésze: a nőt két jármű is elütötte Brooklynban, a sofőrök pedig segítségnyújtás nélkül elmenekültek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 11:27
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Tragikus körülmények között vesztette életét Kianna Underwood, a Nickelodeon Sok hűhó (All That) című sorozatának egykori szereplője Brooklynban. A 33 éves, hajléktalanná vált nőt péntek reggel két jármű is elütötte, a sofőrök pedig segítségnyújtás nélkül elhajtottak a helyszínről – közölte a New York Post, a hatóságokra hivatkozva.

NYPD officers work the scene where 85-year-old Julia Boomer is fatally stabbed repeatedly inside 638 Throop Avenue within the confines of the 79th Precinct in Brooklyn, New York, United States, on January 14, 2026. On Tuesday evening at approximately 2157 hours, police respond to a 911 call of a female stabbed inside 638 Throop Avenue, within the confines of the 79th Precinct. Upon arrival, officers discover an 85-year-old female with multiple stab wounds throughout the body. EMS responds and transports the victim to NYC Health and Hospitals/Kings County in critical condition, where she is later pronounced dead. There are no arrests at this time, and the investigation remains ongoing. (Photo by Kyle Mazza/NurPhoto) (Photo by Kyle Mazza / NurPhoto via AFP)
Illusztráció (Fotó: AFP/Kyle Mazza)

A rendőrség tájékoztatása szerint Underwood a Pitkin Boulevard és a Mother Gaston Boulevard kereszteződésénél ment át az úton a kijelölt gyalogátkelőn, azonban a jelzőlámpa piros volt. 

Először egy terepjáró ütötte el, majd miközben a földön feküdt, egy másik autó is átgázolt rajta. Egy rendőrségi forrás szerint a második jármű „több száz méteren át” vonszolta magával a nőt. 

A két sofőr a baleset után megállás nélkül továbbhajtott, egyiküket sem sikerült eddig azonosítani.

Underwood halála újra rávilágított a színésznő nehéz sorsára. Egykori színésztársa, Angelique Bates már 2023-ban nyilvánosan bírálta a Nickelodeon vezetőit és a szakmát, amiért szerinte magára hagyták Underwoodot. Bates akkor azt állította, hogy 

a korábbi gyerekszínész hajléktalanként élt New Yorkban – ezt a rendőrségi források a halálakor is megerősítették.

A közösségi médiában korábban többen is aggódtak érte. Egy 2019-es bejegyzés szerint egy időre eltűnt, barátai pedig mentális problémákról írtak. Később több posztban Underwood zaklatott állapotáról számoltak be.

Halála után Bates megható üzenetben búcsúzott tőle:

El sem tudjátok képzelni, mennyire fáj ez… Sokan cserbenhagyták ezt a kislányt

 – írta.

Kianna Underwood 1999 és 2005 között több tévés produkcióban is feltűnt, a Sok hűhó (All That) című sorozat utolsó évadában hét epizódban szerepelt.

Egy megrázó felvétel is előkerült a tragikusan elhunyt Kianna Underwoodról: a videón a Nickelodeon egykori gyereksztárja 2021 környékén New York utcáin látható.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekmagyar péter

Erre senki sem számított, Kéri László ütötte be az utolsó szöget Magyar Péter közéleti koporsójába

Felhévizy Félix avatarja

Ha ez nem világos bizonyíték, akkor mi?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu