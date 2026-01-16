Arany Lajos: a magyar szó szolgálatában

Arany Lajos csaknem negyven éve dolgozik újságíróként, olvasószerkesztőként, anyanyelvi lektorként és oktatóként. A Civilek.info Nyelvművelő című rovatának szerzőjeként, valamint a Reformátusok Lapjában megjelent írásaiban a magyar nyelv védelmét és tudatos használatát állítja középpontba, eddig a témában csaknem ötszáz nyelvművelő cikke és esszéje jelent meg az elmúlt évtizedekben.

Arany Lajos debreceni újságíró is elnyerte a Magyar Kultúra Lovagja címet, január 17-én lesz az ünnepélyes díjátadó. Forrás: MN

A Magyar Kultúra Lovagja

Oktatói munkája szorosan összefonódik publikációs tevékenységével: főiskolai–egyetemi nyelvművelő tankönyvet írt, jegyzetei és antológiái ma is használatban vannak. Húsz, kulturális küldetést betöltő kötet anyanyelvi lektorálását végezte el, miközben médiaszakemberek nemzedékeit segítette szerkesztőként és oktatóként. 2023-ban a 12. évfolyamos magyar irodalom tankönyv társszerzőjeként is közreműködött.

Irodalmi esszéiben a magyar próza és esszéirodalom meghatározó alkotóira – Jókaira, Máraira, Krúdyra, Wass Albertre és másokra – irányítja a figyelmet. Csodálat vagy szeretet című tanulmányáért 2017-ben Jókai-díjat kapott.

A Hortobágyi Nemzetközi Alkotótábor történetéről írt kötete egy fontos alkotóműhely múltját rögzíti, miközben maga is aktív részese volt a kortárs képzőművészeti életnek: mintegy háromszáz kiállítást nyitott meg országszerte és a határon túl.

Előadóként rendszeresen tartott anyanyelvápoló, irodalmi és művészeti témájú előadásokat felsőoktatási és közművelődési intézményekben, iskolákban – elsősorban az anyaországban és a Felvidéken. Munkáját korábban is elismerték: 2000-ben a Vitézi Rend Horthy Miklós Ezüst Emlékérem kitüntetésben részesítette a magyarságért végzett tevékenységéért.

Az alábbi személyeknek adományozzák a Magyar Kultúra Lovagjai címet:

Pedagógusok, oktatók

Andóné Kujbus Nóra (Nyíregyháza) – pedagógus

dr. Hadházy Tibor (Budapest) – pedagógus

Kovrig Magdolna (Erdőszentgyörgy, Románia) – pedagógus

Kajtár Csaba (Csíkdánfalva, Románia) – tanár, népművelő

Tóth Guttman Emese (Kolozsvár, Románia) – ének-zenetanár, zenekarvezető

Írók, művészek, előadók

Arany Lajos (Debrecen) – újságíró

Cselenyák Imre (Dorog) – író

Farkas Márta (Écs) – művelődésszervező

Máger Ágnes (Miskolc) – festőművész

Matl Péter (Munkács, Ukrajna) – szobrászművész

Kardos Endre (Zalaegerszeg) – előadóművész, zeneszerző, zenekar- és kórusvezető

Schuster Lóránt (Budapest) – előadóművész, dalköltő

Szekeres Erzsébet (Gödöllő) – textilművész

Sándor György (Budapest) – humorista, író

dr. Terék József (Hévízgyörk) – tárogatóművész

Közösségi és civil élet szereplői

Búzás Lajosné (Nádasdladány) – nyugdíjas vezető

Dénes Antal Józsefné (Székesfehérvár) – civil szervezet vezető

Karaffa Attila (Dunaszerdahely, Szlovákia) – a Pázmáneum Polgári Társulás elnöke

Mezeiné Tomorszky Mária (Esztergom) – könyvtáros

Zsigó Józsefné (Kecskemét) – népi iparművész

Tudományos, gazdasági és egyéb területek képviselői

dr. Hargitay András (Budakeszi) – állatorvos, úszó

Joó Géza (Budapest) – gazdasági menedzser

Jordáky Béla (Göteborg, Svédország) – közgazdász

Dr. Tóth Gergely (Florida / Budapest) – nyelvi lektor, diaszpórakutató

dr. Záborszky Zoltán (Keszthely) – orvos ezredes

Néptánc és hagyományőrzés

Kis István (Maglód) – néptáncpedagógus

Posztumusz díjat kapott:

Gellért Sándor (Mikola, Románia) – író, költő, műfordító, pedagógus

Továbbá Egyetemes Kultúra Lovagjai címben részesült: