Arany Lajos: a magyar szó szolgálatában

Arany Lajos csaknem negyven éve dolgozik újságíróként, olvasószerkesztőként, anyanyelvi lektorként és oktatóként. A Civilek.info Nyelvművelő című rovatának szerzőjeként, valamint a Reformátusok Lapjában megjelent írásaiban a magyar nyelv védelmét és tudatos használatát állítja középpontba, eddig a témában csaknem ötszáz nyelvművelő cikke és esszéje jelent meg az elmúlt évtizedekben.
A Magyar Kultúra Lovagja
Oktatói munkája szorosan összefonódik publikációs tevékenységével: főiskolai–egyetemi nyelvművelő tankönyvet írt, jegyzetei és antológiái ma is használatban vannak. Húsz, kulturális küldetést betöltő kötet anyanyelvi lektorálását végezte el, miközben médiaszakemberek nemzedékeit segítette szerkesztőként és oktatóként. 2023-ban a 12. évfolyamos magyar irodalom tankönyv társszerzőjeként is közreműködött.
Irodalmi esszéiben a magyar próza és esszéirodalom meghatározó alkotóira – Jókaira, Máraira, Krúdyra, Wass Albertre és másokra – irányítja a figyelmet. Csodálat vagy szeretet című tanulmányáért 2017-ben Jókai-díjat kapott.
A Hortobágyi Nemzetközi Alkotótábor történetéről írt kötete egy fontos alkotóműhely múltját rögzíti, miközben maga is aktív részese volt a kortárs képzőművészeti életnek: mintegy háromszáz kiállítást nyitott meg országszerte és a határon túl.
Előadóként rendszeresen tartott anyanyelvápoló, irodalmi és művészeti témájú előadásokat felsőoktatási és közművelődési intézményekben, iskolákban – elsősorban az anyaországban és a Felvidéken. Munkáját korábban is elismerték: 2000-ben a Vitézi Rend Horthy Miklós Ezüst Emlékérem kitüntetésben részesítette a magyarságért végzett tevékenységéért.
Az alábbi személyeknek adományozzák a Magyar Kultúra Lovagjai címet:
Pedagógusok, oktatók
- Andóné Kujbus Nóra (Nyíregyháza) – pedagógus
- dr. Hadházy Tibor (Budapest) – pedagógus
- Kovrig Magdolna (Erdőszentgyörgy, Románia) – pedagógus
- Kajtár Csaba (Csíkdánfalva, Románia) – tanár, népművelő
- Tóth Guttman Emese (Kolozsvár, Románia) – ének-zenetanár, zenekarvezető
Írók, művészek, előadók
- Arany Lajos (Debrecen) – újságíró
- Cselenyák Imre (Dorog) – író
- Farkas Márta (Écs) – művelődésszervező
- Máger Ágnes (Miskolc) – festőművész
- Matl Péter (Munkács, Ukrajna) – szobrászművész
- Kardos Endre (Zalaegerszeg) – előadóművész, zeneszerző, zenekar- és kórusvezető
- Schuster Lóránt (Budapest) – előadóművész, dalköltő
- Szekeres Erzsébet (Gödöllő) – textilművész
- Sándor György (Budapest) – humorista, író
- dr. Terék József (Hévízgyörk) – tárogatóművész
Közösségi és civil élet szereplői
- Búzás Lajosné (Nádasdladány) – nyugdíjas vezető
- Dénes Antal Józsefné (Székesfehérvár) – civil szervezet vezető
- Karaffa Attila (Dunaszerdahely, Szlovákia) – a Pázmáneum Polgári Társulás elnöke
- Mezeiné Tomorszky Mária (Esztergom) – könyvtáros
- Zsigó Józsefné (Kecskemét) – népi iparművész
Tudományos, gazdasági és egyéb területek képviselői
- dr. Hargitay András (Budakeszi) – állatorvos, úszó
- Joó Géza (Budapest) – gazdasági menedzser
- Jordáky Béla (Göteborg, Svédország) – közgazdász
- Dr. Tóth Gergely (Florida / Budapest) – nyelvi lektor, diaszpórakutató
- dr. Záborszky Zoltán (Keszthely) – orvos ezredes
Néptánc és hagyományőrzés
- Kis István (Maglód) – néptáncpedagógus
Posztumusz díjat kapott:
- Gellért Sándor (Mikola, Románia) – író, költő, műfordító, pedagógus
Továbbá Egyetemes Kultúra Lovagjai címben részesült:
- Maurizio Tani (Izland) – egyetemi oktató
- Zvonko Pusnik (Fram, Szlovénia) – gépészmérnök
- Taletovics Márton (Győr) – zenész, karmester
- Guo Xiaojing (Peking, Kína) – nyelvész
- Katrin Ziegler (Hainichen, Németország) – reklámszakember, vállalkozó
