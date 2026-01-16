magyar kultúra napjaMagyar Kultúra LovagMagyar Kultúra Lovagrend

Arany Lajos: a magyar szó szolgálatában

Arany Lajost a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Magyar Kultúra Lovagja címmel tüntette ki a magyar kultúra napja alkalmából. Az újságíró, nyelvművelő és tanár egy évtizede dolgozik azon, hogy a magyar nyelv pontos, igényes és élő maradjon a sajtóban, az oktatásban és a közösségi térben.

Munkatársunktól
2026. 01. 16. 14:06
A Kultúra Lovagja címet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a kultúra különböző területein huzamos ideje tevékenykedők elismerésére hozta létre 1998-ban. Forrás: Wikipedia
Arany Lajos csaknem negyven éve dolgozik újságíróként, olvasószerkesztőként, anyanyelvi lektorként és oktatóként. A Civilek.info Nyelvművelő című rovatának szerzőjeként, valamint a Reformátusok Lapjában megjelent írásaiban a magyar nyelv védelmét és tudatos használatát állítja középpontba, eddig a témában csaknem ötszáz nyelvművelő cikke és esszéje jelent meg az elmúlt évtizedekben.

Arany Lajos debreceni újságíró is elnyerte a Magyar Kultúra Lovagja címet, január 17-én lesz az ünnepélyes díjátadó. Forrás: MN

A Magyar Kultúra Lovagja

Oktatói munkája szorosan összefonódik publikációs tevékenységével: főiskolai–egyetemi nyelvművelő tankönyvet írt, jegyzetei és antológiái ma is használatban vannak. Húsz, kulturális küldetést betöltő kötet anyanyelvi lektorálását végezte el, miközben médiaszakemberek nemzedékeit segítette szerkesztőként és oktatóként. 2023-ban a 12. évfolyamos magyar irodalom tankönyv társszerzőjeként is közreműködött.

Irodalmi esszéiben a magyar próza és esszéirodalom meghatározó alkotóira – Jókaira, Máraira, Krúdyra, Wass Albertre és másokra – irányítja a figyelmet. Csodálat vagy szeretet című tanulmányáért 2017-ben Jókai-díjat kapott. 

A Hortobágyi Nemzetközi Alkotótábor történetéről írt kötete egy fontos alkotóműhely múltját rögzíti, miközben maga is aktív részese volt a kortárs képzőművészeti életnek: mintegy háromszáz kiállítást nyitott meg országszerte és a határon túl.

Előadóként rendszeresen tartott anyanyelvápoló, irodalmi és művészeti témájú előadásokat felsőoktatási és közművelődési intézményekben, iskolákban – elsősorban az anyaországban és a Felvidéken. Munkáját korábban is elismerték: 2000-ben a Vitézi Rend Horthy Miklós Ezüst Emlékérem kitüntetésben részesítette a magyarságért végzett tevékenységéért.

Az alábbi személyeknek adományozzák a Magyar Kultúra Lovagjai címet:

Pedagógusok, oktatók

  • Andóné Kujbus Nóra (Nyíregyháza) – pedagógus
  • dr. Hadházy Tibor (Budapest) – pedagógus
  • Kovrig Magdolna (Erdőszentgyörgy, Románia) – pedagógus
  • Kajtár Csaba (Csíkdánfalva, Románia) – tanár, népművelő
  • Tóth Guttman Emese (Kolozsvár, Románia) – ének-zenetanár, zenekarvezető

Írók, művészek, előadók

  • Arany Lajos (Debrecen) – újságíró
  • Cselenyák Imre (Dorog) – író
  • Farkas Márta (Écs) – művelődésszervező
  • Máger Ágnes (Miskolc) – festőművész
  • Matl Péter (Munkács, Ukrajna) – szobrászművész
  • Kardos Endre (Zalaegerszeg) – előadóművész, zeneszerző, zenekar- és kórusvezető
  • Schuster Lóránt (Budapest) – előadóművész, dalköltő
  • Szekeres Erzsébet (Gödöllő) – textilművész
  • Sándor György (Budapest) – humorista, író
  • dr. Terék József (Hévízgyörk) – tárogatóművész

Közösségi és civil élet szereplői

  • Búzás Lajosné (Nádasdladány) – nyugdíjas vezető
  • Dénes Antal Józsefné (Székesfehérvár) – civil szervezet vezető
  • Karaffa Attila (Dunaszerdahely, Szlovákia) – a Pázmáneum Polgári Társulás elnöke
  • Mezeiné Tomorszky Mária (Esztergom) – könyvtáros
  • Zsigó Józsefné (Kecskemét) – népi iparművész

Tudományos, gazdasági és egyéb területek képviselői

  • dr. Hargitay András (Budakeszi) – állatorvos, úszó
  • Joó Géza (Budapest) – gazdasági menedzser
  • Jordáky Béla (Göteborg, Svédország) – közgazdász
  • Dr. Tóth Gergely (Florida / Budapest) – nyelvi lektor, diaszpórakutató
  • dr. Záborszky Zoltán (Keszthely) – orvos ezredes

Néptánc és hagyományőrzés

  • Kis István (Maglód) – néptáncpedagógus

Posztumusz díjat kapott:

  • Gellért Sándor (Mikola, Románia) – író, költő, műfordító, pedagógus

 Továbbá Egyetemes Kultúra Lovagjai címben részesült:

  • Maurizio Tani (Izland) – egyetemi oktató
  • Zvonko Pusnik (Fram, Szlovénia) – gépészmérnök
  • Taletovics Márton (Győr) – zenész, karmester
  • Guo Xiaojing (Peking, Kína) – nyelvész
  • Katrin Ziegler (Hainichen, Németország) – reklámszakember, vállalkozó

 

