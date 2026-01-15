Megújul és egyhetesre bővül a magyar kultúra napja

A Kulturális és Innovációs Minisztérium célja, hogy a magyar kultúra napján egyesítse azokat a kezdeményezéseket szerte a Kárpát-medencében, amelyek a magyar kultúrához kötődnek, ezért 2026. január 22-étől a magyar kultúra hete önálló arculatot kap. Závogyán Magdolna kifejtette: az új arculat kialakításakor a cél az volt, hogy a nemzeti identitást erősítsék az anyaországban, a Kárpát-medencében és a diaszpórában, valamint mindazokban a magyar közösségekben, amelyeknek fontos a magyar kultúra, a magyar hagyomány. A sorozatnak idén A kultúra összeköt mottót választották.

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár és Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár a magyar kultúra napja programsorozatról tartott sajtótájékoztatón a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében. Fotó: MTI/Kovács Attila

A magyar kultúra napja kibővül

Az államtitkár arról is beszélt, hogy idén már harminc múzeum jelezte országszerte, hogy ingyenesen tart nyitva a magyar kultúra napján, és a magyarországi programhelyszínekhez a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében eddig 190 határon túli művelődési ház csatlakozott programokkal, rendezvényekkel. Az eseménysorozathoz kapcsolódva az Országos Széchényi Könyvtárban január 20-án adják majd át a Minősített közművelődési intézmény és a Minősített könyvtár címeket, a vármegyei programokon pedig miniszteri elismerő okleveleket osztanak ki több mint hatszáz, kulturális területen dolgozó szakembernek.

Az államtitkár kiemelte, hogy

Magyarország kormánya 2022-ben húszszázalékos béremelésben részesítette a kulturális területen dolgozókat, idén január elsejétől pedig további 15 százalékos béremelésben részesül 41 ezer, a kulturális területen dolgozó szakember.

Závogyán Magdolna felidézte, hogy az elmúlt évben az ország több mint tizenkétezer kulturális intézménye mintegy 50 millió látogatót fogadott, a közgyűjtemények állandó és időszaki kiállításait pedig csaknem 7 millióan látogatták meg.

Kiss-Hegyi Anita kulturális kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, hogy január 21-én a Magyar Művészeti Akadémián gálaműsort tartanak, amelyhez hasonló gálaestekre idén több megyeszékhelyen is sor kerül majd. A programok közt említette, hogy Tallinn, Kolozsvár és New York után Magyarországon is bemutatják a Magyar menyegző című filmet, a Liszt Intézetek hálózataiban számos külföldi intézetben szerveznek magyar kultúra napi programokat, Budapesten pedig az Akvárium Klubban Akvafolk címmel indul egy új sorozat, amely kéthetente csütörtökön várja az elsősorban külföldi közönséget magyar táncházzal.