Kiderült, mi okozta Catherine O'Hara halálát

A Los Angeles megyei közegészségügyi hivatal hétfőn hozta nyilvánosságra Catherine O'Hara halotti anyakönyvi kivonatát, amelyben feltüntették a halál okát. O'Hara közvetlen halálokaként tüdőembóliát, alapvető halálokaként pedig végbélrákot jelöltek meg. A halotti anyakönyvi kivonat szerint a színésznőt elhamvasztották, és hamvait férjének, Robert „Bo” Welchnek adták át – derül ki a TMZ cikkéből.

Catherine O'Hara mindig is otthonosan mozgott az anyaszerepekben, a legtöbben mi is így emlékezünk rá a Resszkessetek, betörők!-ből. Forrás TMDb

Catherine O’Hara január 30-án, pénteken halt meg Los Angeles-i otthonában, miután aznap reggel korán kórházba került betegség miatt. A Page Six szerint a mentőket reggel 4:48-kor hívták ki az otthonába. Ügynöksége, a CAA közölte, hogy O’Hara „rövid betegség” után hunyt el.

Hollywoodot megrendítette Catherine O’Hara halálhíre, a színésznőt nem is olyan rég még a Beetlejuice folytatásában és a nagy sikerű The Last of Us-sorozat szókimondó pszichológusaként is láthattuk, Kevin McCallister anyukájaként pedig immáron három évtizede a karácsonyi családi filmnézések állandó szereplője.