Fiatal tehetségeket díjaztak a Cziffra-fesztivál nyitókoncertjén

A Bajnokok ligája #jazz elnevezésű koncerttel kezdődött a Cziffra-fesztivál kéthetes programsorozata szerdán a Zeneakadémia Nagytermében. A nyitókoncerten három kategóriában adták át a fesztivál díjait: a Kreatív Művész díjakat, az Ifjú Tehetség díjat és a Kvintesszencia Talentum különdíjat. Az öttagú, szakmai kiválóságokból álló zsűri döntése alapján négy művészt ismertek el.

A díjazottak Miklósa Erikával és Balázs Jánossal Forrás: Posztós János / Cziffra-fesztivál

Cziffra György Fesztivál: fókuszban a fiatalok

A Miklósa Erika operaénekes által alapított, 32 év alatti, pályájuk elején álló, de már rendkívüli eredményeket elért énekművészeket elismerő, ötszázezer forint pénzjutalommal járó Kvintesszencia Talentum különdíjat Zsikó Zsuzsanna népdalénekes vehette át.

A 13. kerületi önkormányzat által biztosított, háromszázezer forintos pénzjutalommal járó Ifjú Tehetség díjat Winkler Barna Áron cselló szakos növendék kapta.

Szüts Apor zeneszerző, zongoraművész és Friderikusz Péter gordonkaművész részére a zsűri Kreatív Művész díjat adományozott, mely olyan zeneművészeknek ítélhető oda, akik újszerű gondolkodásukkal, improvizatív stílusukkal leginkább képviselik azt a szellemiséget, a műfaji határok elmosását és a nyitottságot, amely Cziffra György előadói egyéniségét jellemezték.

A díjazottakról a MOM Kulturális Központ igazgatója, Hambuch Gerda; Dráfi Kálmán zongoraművész, egyetemi tanár; Keller András hegedűművész, karmester, a Concerto Budapest főzeneigazgatója; Miklósa Erika operaénekes; valamint Balázs János zongoraművész által alkotott zsűri döntött.

A Balázs János zongoraművész által alapított, február 22-ig tartó Cziffra György Fesztivál Budapest különböző helyszínein többek között olyan programokkal várja a közönséget, mint a bárzene és a cigányzene hagyományait éltető Bárest; a több zenei műfaj kiemelkedő előadóit bemutató Világok találkozása; a színházat a zenével és irodalommal összekapcsoló Szerelem első hallásra vagy a fiatal művészeket felvonultató, Fókuszban a fiatalok című esemény.