Nehéz helyzetbe került James Van Der Beek családja, a színész hat gyermeket hagyott maga után

Ahogy arról beszámoltunk, szerdán meghalt az idehaza is jól ismert Dawson és a haverok című ifjúsági drámasorozat sztárja, a 48 éves James Van Der Beek. A színész 2024 végén fedte fel, hogy harmadik stádiumú vastagbélrákkal küzd. Akkor a People magazinnak azt nyilatkozta, hogy a nehéz diagnózis ellenére optimista marad. A színész végig hősiesen küzdött a kórral, drámaian le is fogyott, de február 11-én feladta a harcot.
James Van Der Beek családja anyagi kihívásokkal küzd
A Variety most arról számol be cikkében, hogy a színész felesége, Kimberly Van Der Beek, röviddel a halálhír bejelentése után megosztott egy linket egy GoFundMe-fiókhoz az Instagramon.
A barátaim hozták létre ezt a linket, hogy ebben az időszakban támogatást nyújtsanak nekem és gyermekeimnek. Hálával és összetört szívvel
– írta az özvegy a link mellé.
James Van Der Beek „szeretett férj, apa és barát” volt, aki „mindenki életére hatással volt, aki körülötte volt” – olvasható a GoFundMe oldalon. Mint íják,
a színész betegsége alatt a család nemcsak érzelmi kihívásokkal szembesült, hanem jelentős anyagi terhekkel is. Kimberly és a gyerekek bizonytalan jövő előtt állnak.
„A színész orvosi ellátásának költségei és a rák elleni hosszan tartó küzdelem miatt a család pénzügyi forrásai kimerültek. Keményen dolgoznak, hogy otthonukban maradhassanak, és biztosítsák a gyerekek oktatásának folytatását, és hogy stabilitást teremtsenek ebben a hihetetlenül nehéz időszakban. Barátaik, családtagjaik és a tágabb közösség támogatása hatalmas segítséget jelent számukra az előttük álló úton” – olvasható a leírásban, mely a következőképpen zárul: „Nagylelkűségükkel hozzájárulnak a létfontosságú kiadások fedezéséhez, a számlák kifizetéséhez és a gyermekek oktatásának támogatásához. Minden adomány, függetlenül annak nagyságától, segít Kimberlynek és családjának abban, hogy reményt és biztonságot találjanak, miközben újjáépítik életüket. Köszönjük, hogy fontolóra veszik az adományozást, hogy támogassák őket.”
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!