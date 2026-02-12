Rendkívüli

James Van Der BeekrákDawson és a haverok

Nehéz helyzetbe került James Van Der Beek családja, a színész hat gyermeket hagyott maga után

James Van Der Beek barátai GoFundMe-kampányt indítottak a színész halála után, a színész betegsége alatt ugyanis a család nemcsak érzelmi kihívásokkal szembesült, hanem jelentős anyagi terhekkel is. „Keményen dolgoznak, hogy otthonukban maradhassanak” – írja a Variety.

2026. 02. 12. 7:07
Forrás: James Van Der Beek/Instagram
Ahogy arról beszámoltunk, szerdán meghalt az idehaza is jól ismert Dawson és a haverok című ifjúsági drámasorozat sztárja, a 48 éves James Van Der Beek. A színész 2024 végén fedte fel, hogy harmadik stádiumú vastagbélrákkal küzd. Akkor a People magazinnak azt nyilatkozta, hogy a nehéz diagnózis ellenére optimista marad. A színész végig hősiesen küzdött a kórral, drámaian le is fogyott, de február 11-én feladta a harcot.

Nehéz helyzetbe került James Van Der Beek családja, a színész hat gyeremeket hagyott maga után
James Van Der Beek és felesége, Kimberly (Phillip Faraone/WireImage)

James Van Der Beek családja anyagi kihívásokkal küzd

A Variety most arról számol be cikkében, hogy a színész felesége, Kimberly Van Der Beek, röviddel a halálhír bejelentése után megosztott egy linket egy GoFundMe-fiókhoz az Instagramon.

A barátaim hozták létre ezt a linket, hogy ebben az időszakban támogatást nyújtsanak nekem és gyermekeimnek. Hálával és összetört szívvel

– írta az özvegy a link mellé. 

James Van Der Beek „szeretett férj, apa és barát” volt, aki „mindenki életére hatással volt, aki körülötte volt” – olvasható a GoFundMe oldalon. Mint íják, 

a színész betegsége alatt a család nemcsak érzelmi kihívásokkal szembesült, hanem jelentős anyagi terhekkel is. Kimberly és a gyerekek bizonytalan jövő előtt állnak.

„A színész orvosi ellátásának költségei és a rák elleni hosszan tartó küzdelem miatt a család pénzügyi forrásai kimerültek. Keményen dolgoznak, hogy otthonukban maradhassanak, és biztosítsák a gyerekek oktatásának folytatását, és hogy stabilitást teremtsenek ebben a hihetetlenül nehéz időszakban. Barátaik, családtagjaik és a tágabb közösség támogatása hatalmas segítséget jelent számukra az előttük álló úton” – olvasható a leírásban, mely a következőképpen zárul: „Nagylelkűségükkel hozzájárulnak a létfontosságú kiadások fedezéséhez, a számlák kifizetéséhez és a gyermekek oktatásának támogatásához. Minden adomány, függetlenül annak nagyságától, segít Kimberlynek és családjának abban, hogy reményt és biztonságot találjanak, miközben újjáépítik életüket. Köszönjük, hogy fontolóra veszik az adományozást, hogy támogassák őket.”

 

