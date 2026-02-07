Rendkívüli

Johnny DeppKarib tenger kalózaimozi

Ő lesz Johnny Depp utódja A Karib-tenger kalózaiban

A Karib-tenger kalózai sorozatának jövőjéről szóló új beszámolóból kiderül, ki váltja Jack Sparrow-t a franchise főszereplőjeként – írja a CBR.

2026. 02. 07. 7:04
Johnny Depp mint Jack Sparrow Forrás: AFP
A hollywoodi bennfentes Jack Sneider szerint a következő A Karib-tenger kalózai film a Johnny Depp által alakított Jack Sparrow fiát mutatja be új főszereplőként, így a projekt egy valódi „örökségfolytatás” lesz – írja a portál.

Johnny Depp még egyszer visszatérhet az ikonikus szerepben (Fotó: AFP)

Johnny Depp még visszatérhet

Ez azonban nem jelenti azt, hogy Jack Sparrow teljesen kiíródik a franchise-ból, a pletykák szerint Johnny Depp még egyszer, utoljára visszatérhet az ikonikus szerepben, hogy átadja a stafétát a saját utódjának.

Mint írják, a történetet az a Krysty Wilson-Cairns jegyzi majd, aki korábban a Sam Mendes-féle 1917 forgatókönyvén dolgozott, amiért Oscar-jelölést is kapott. A széria eddig több milliárd dollárt hozott a Disney számára, és bár a legutóbbi, 2017-es rész, A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja a maga 794,8 millió dolláros bevételével elmaradt az elődök teljesítményétől, a kisebb költségvetés miatt így is bőven nyereséges maradt.

 

